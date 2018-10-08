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 Политика Украины, За рубежом
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 В Грузинской патриархии заявляют, что не говорили о признании автокефалии украинской церкви

По словам представителей патриархии, украинские и российские СМИ поторопились заявить о поддержке создания поместной церкви в Украине.

Патриархия Грузии опровергает информацию ряда украинских и российских СМИ о признании Грузинской православной церковью автокефалии Украинской православной церкви, говорится в распространенном в понедельник заявлении грузинской патриархии. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

"Подобная информация стала распространяться после встречи на прошлой неделе в Тбилиси Католикоса–патриарха Грузии Илии Второго с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Информация, что грузинская церковь признала автокефалию украинской церкви, не соответствует действительности", – подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что Парубий на встрече сообщил о стремлении Украины к признанию автокефалии ее церкви, в ответ на что предстоятель Грузинской православной церкви заявил о сложности достижения этого стремления в настоящее время и посоветовал соблюдать крайнюю осторожность, "чтобы не допустить гражданского противостояния".

Также на Цензор.НЕТ: Глава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял

"Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной: пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, грузинский патриархат воздерживается от комментариев", – говорится в заявлении.

Напомним, делегация Верховной Рады посетила Грузию 5 октября. Спикер парламента Андрей Парубий и глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко провели встречу с патриархом Грузинской православной церкви Илией. 

Читайте на Цензор.НЕТ: Парубий через экзархов пригласил Варфоломея в Украину: "Это будет большим знаком"

Источник: https://censor.net.ua/n3090186
 
   
 Топ комментарии
 
Я вообще не понимаю к чему эти "поддержки" вечно мусолят - ясно же было сказано, что никто ни у кого специально спрашивать не будет)
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Ну ладно Константинополь, но причём тут московский патриархат?
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"а поговорить?", так же само, как с санкциями, ввели в связи с оккупацией, а каждые две недели продлевают на пол года У Грузинській патріархії заявляють, що не говорили про визнання автокефалії української церкви - Цензор.НЕТ 8471
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Один перевирает слова Церкви, другой матом Церковь кроет, православные вы наши.
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Так и знал, что будет откат! В Грузинской патриархии заявляют, что не говорили о признании автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 6284 То же самое было с Ватиканом! Что ж у нас политики-то так тупо брешут? Или это журналюги... В Грузинской патриархии заявляют, что не говорили о признании автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 6284
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ватікан - не то самоє, резони совсьом другіє
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Ну ладно Константинополь, но причём тут московский патриархат?
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тут важно український розкол подолати та не допустити розколу в світовому православ'ї.
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Я вообще не понимаю к чему эти "поддержки" вечно мусолят - ясно же было сказано, что никто ни у кого специально спрашивать не будет)
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"а поговорить?", так же само, как с санкциями, ввели в связи с оккупацией, а каждые две недели продлевают на пол года
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Скільки тепер треба бабла від РПЦ різним церквам У Грузинській патріархії заявляють, що не говорили про визнання автокефалії української церкви - Цензор.НЕТ 470
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Занадто багато розмов про "томос". Тому і Грузія, і Ватикан чітко сказали: отримаєте - поздоровим. А поки що рано.
Нормальна адекватна реакція на банківську істерію.
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Может мало дали.Вот полная и не определенность.Послали убогого.Не мог договорится.Послал бы шефу телеграмму.Надо мол,еще.В Нефтегазе можно было позычить.
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Грузия лягла под куйла, когда у них промосковский олигархат выкурил Саку. Тот, понимаете ли, тиран - офшорных сироток обижал, подобных нашему пэдру и Ко.
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Це якась навмисна провокація.Визнання прийде, але треба дочекатися як на об'єднавчому соборі вже буде обрано нового предстоятеля для помісної УПЦ, тоді ж буде урочисто вручено екзархами Вселенського Патріархату Томос.Для чого бігти "попереду паротягу"?
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Какая разница, что скажет грузинская или армянская, болгарская эпархии??
В Вселенский патриархат все решил.
Какие бы синоды и съезды не собирали РПЦ под руководством российских спецслужб ничего это не изменит.
Никто Московский патриархат закрывать не будет, просто он станет не каноничным, будут на том же уровне что и баптисты, евангелисты и другие. Никто никому не будет запрещать туда ходить.
Просто часть церквей и громад перейдет сама в юрисдикцию Украинской Поместной Православной Церкви, что бы соблюдать каноничность, если они хотят быть каноничными.
Весь этот бред на счет того, что кто то кого то будет выгонять и захватывать храмы идет из РФ, из желания разжечь какое то противостояние в украинском обществе, они это стараються по любому поводу сделать - сначала язык, потом территориальная принадлежность, национальность, теперь религия.
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Мне и моей стране абсолютно насрать на мнение грузинского чувырлы в рясе. Тем в более в вопросе, касаящегося исключительно моей страны и церкви.
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Когда я тут говорил что Грузинская и Сербская церкви отказались принять автокефалию УПЦ МП, меня закидали какашками. Эй, критики номерные с грузинским флажком, где вы? Сами сожрете свои испражнения, или носом тыкнуть пофамильно?😄
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Приємно, що українська влада веде наполегливі переговори з усіма можливими церквами про визнання автокефалії. Патріархи отримують правдиву інформацію, що полегшить наступне визнання української автокефалії.
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А навіщо нам ше грузинське "прізнаніє", достатньо рішення Костантинополя і крапка.
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Парубию не надо бежать впереди паровоза. Пустозвон.
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Грузинскому деду в черном балахоне рашка бабла подогнала. Не устоял,мля!(
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грізунскому дєду зажалі пальці і яйки дверима, та показали чим та вкусна риба пітаєця.
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Грузинську церкву неканонічно самі кацапи зробили автокифальною Не давав їм Вселенський патріарх автокефалії, тому нам нн треба визнання самозванців - сектантів. Парубію треба перше думати ніж зі всяким збродом обговорювати нашу церкву
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Повідомили би це серби, чи сирійці, які заодно з московитами, а це говорить грузинська церква, яка зазнає такиї же агресії від московії як і ми.Без слів.
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Грузинський Католікос на утриманні Москви. Тому він не міг нічого іншого сказати.
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Ага, буцім ми, гризуні, незавісімі і імєєм свойо мнєніє, но нам його скаже масква
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Грузинам лячно.
Буде Томос, буде й визнання. Вони не підуть проти Константинополя, а злити москалів раніше необхідного небезпечно для Грузії.
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