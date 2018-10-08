 Информация от СБУ помогла США нанести удар по российским наемникам в Сирии 7 февраля, - Гуськов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Он отметил, что СБУ передает западным спецслужбам информацию о наемниках российской частной военной компании "Вагнера".

"Я считаю, что вот то знание, которое мы передали нашим коллегам из США, сыграло свою роль при принятии решения о нанесении бомбового удара (по российским наемникам. - Ред.) в Сирии 7 февраля 2018 года. Почему? Потому что мы им показали, кто эти люди, как они тайно убивают. Поэтому я думаю, что наши американские коллеги, получив такую информацию, соответственно снарядили свои Вооруженные силы. Плюс психологически им даже было легче, потому что они поняли, что это не коллеги из российской армии и даже не наемники, а тайные убийцы", - сказал Гуськов.

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Он отметил, что в результате удара американских военных в бою около Дейр-эз-Зора погибли 82 российских наемника.

СБУ обнародовала персональные данные всех 206 бойцов "Вагнера", которые принимали участие в том бою.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

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