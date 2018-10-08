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 Информация от СБУ помогла США нанести удар по российским наемникам в Сирии 7 февраля, - Гуськов

Информация от Службы безопасности Украины помогла Соединенным Штатам Америки нанести удар по российским наемникам около города Дейр-эз-Зор в провинции Хишам в Сирии в начале февраля 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Он отметил, что СБУ передает западным спецслужбам информацию о наемниках российской частной военной компании "Вагнера".

"Я считаю, что вот то знание, которое мы передали нашим коллегам из США, сыграло свою роль при принятии решения о нанесении бомбового удара (по российским наемникам. - Ред.) в Сирии 7 февраля 2018 года. Почему? Потому что мы им показали, кто эти люди, как они тайно убивают. Поэтому я думаю, что наши американские коллеги, получив такую информацию, соответственно снарядили свои Вооруженные силы. Плюс психологически им даже было легче, потому что они поняли, что это не коллеги из российской армии и даже не наемники, а тайные убийцы", - сказал Гуськов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В составе ЧВК "Вагнера" 10% - украинцы, - СБУ

Он отметил, что в результате удара американских военных в бою около Дейр-эз-Зора погибли 82 российских наемника.

СБУ обнародовала персональные данные всех 206 бойцов "Вагнера", которые принимали участие в том бою. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия скрывает размеры военных потерь в гибридной войне в Украине и Сирии, - СБУ обнародовала данные наемников ЧВК "Вагнера". ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Читайте на Цензор.НЕТ: The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3090182
 
   
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Сьомочко в Сирії вогнем з кулемета збив 2 російських аероплани. А потім особистим прикладом очолив контратаку американських командос.
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О как, если бы не СБУ то и США уже не было бы.
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Чем задористее СБУ занимается онанизмом на детских площадках - тем быстрее и эффективнее США уничтожает терроризм на планете. Связь и результат - очевидны для любого здравомыслящего человека.
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что вот то знание, которое мы передали нашим коллегам из США

Информация от СБУ помогла США нанести удар по российским наемникам в Сирии 7 февраля, - Гуськов - Цензор.НЕТ 1532

Информация от СБУ помогла США нанести удар по российским наемникам в Сирии 7 февраля, - Гуськов

Информация от СБУ помогла США нанести удар по российским наемникам в Сирии 7 февраля, - Гуськов - Цензор.НЕТ 543
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Чого тільки не ляпнеш, лише б не говорити про сємочко..
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Точно. Пусть лучше смеются, чем за головы хватаются.
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"Информация от СБУ помогла США...". А в США про це знають?
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А как ты из РФ пишешь на Цензоре? Цензор же запрещён в РФ.
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если в фсб (У) полагают, что в ЦРУ работают одни лохи, они глубоко заблуждаются
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Або примазується, або зрадник.
Такі відомості не розголошуються без вагомих причин.
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Этот больше буханул чем юрик. Тот всего лишь колесника сажает, а этот уже вагнера разгромил с амерами даже
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С какой целью вброс от Грицака?.Болтливый не в меру.Лучше рассказал о статках замов и себя.А то можно подумать,беднее Ангелы Меркель.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИнформация от СБУ помогла США нанести удар по российским наемникам в Сирии 7 февраля, - Гуськов
 
 
 
 
 
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