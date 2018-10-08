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Все про:санкции (6986) США (14231) Северный поток (343) Моравецкий Матеуш (35)

 "Польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг", - Моравецкий о санкциях США против "Северного потока-2"

Польша надеется, что США введут санкции против "Северного потока-2".

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Я веду переговоры на эту тему (с США. - Ред.). Они продолжаются, и польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг. Думаю, что до конца года все станет понятно относительно этого вопроса", - заявил он.

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"Северный поток-2" должен ежегодно транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа из РФ в Германию через Балтийское море.

Транзит российского газа через украинскую ГТС является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг. Каждый год он приносит Украине несколько миллиардов долларов дохода. В 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские траты на импорт газа на 0,7 млрд долларов.

Потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки. Согласно расчетам министерства финансов, только прямые потери могут составить 2,5-3% ВВП Украины.

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Кроме того, противники проекта, в том числе Украина, Польша, Молдова, страны Балтии, США и Дания, утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома". Сейчас российский монополист поставляет около трети всего объема газа, используемого в Европе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090180
 
 
 Топ комментарии
 
Если Германия так хочет торговать рашистким газом для всей Европы имея барыши, то може все остальные страны ЕС вернут Германии их мигрантов, которые они так усердно рассовывали по квотам в другие страны?
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Звикайте жити без транзиту.
Якщо не ПП2, то розпад московіїї, але транзит Україною припинеться або суттєво знизиться однозначно.
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нельзя его строить, а то путеннападе
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и на нас и на вас тоже, Украина защищает всю Европу, восточный фланг, не слышали?
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Путина и так слишком много уже, но, к сожалению, в Европе культ бабла.
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да, а у хуйла того бабла просто завались, всю европу скупил
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Если Германия так хочет торговать рашистким газом для всей Европы имея барыши, то може все остальные страны ЕС вернут Германии их мигрантов, которые они так усердно рассовывали по квотам в другие страны?
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А что, только Украина должна иметь барыши?
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Ты посмотри как все хотят получить доляху от транзита газа. Теперь Германия будет транзитёром. И именно Германия будет окружающим мозги выносить по поводу транзита.
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Її чоловік не дозволив нікому iз уряду бути на похоронах.
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Блятські гейропєйці не співчувать Вкраїні, тільки азабочєнниє! А Вкраїна воює!

Цитата:
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Транзит российского газа через украинскую ГТС является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг. Каждый год он приносит Украине несколько миллиардов долларов дохода. В 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские траты на импорт газа на 0,7 млрд долларов. Источник: https://censor.net.ua/n3090180
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Блять, як соромно...
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А с какого європа будет грется кацапским газом ?
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В этом нет особого смысла пока Германия сама не откажется, рашка просто дофинансирует то что осталось.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг", - Моравецкий о санкциях США против "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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