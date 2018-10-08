 Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.
"Считаю, что это дело достаточно проработано, и в ближайшее время, если Верховная Рада предоставит нам такую возможность, господин Колесников получит подозрение", - сказал он.
Генпрокурор рассказал, что следователи собрали достаточно доказательств вины Колесникова, однако необходимо провести еще некоторые оперативные мероприятия.
"Если говорить откровенно, то никто не собирается прослушивать народного депутата сейчас, но изучить его телефонные соединения в период, который мы исследуем, сделать еще несколько законом разрешенных следственно-оперативных действий, нужно", - отметил Луценко.
Он прибавил, что по делу Колесникова проведены все необходимые экспертизы. В случае доведения его вины в суде, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
"Но об этом рано говорить. Нам еще надо пройти много этапов: снятие депутатской неприкосновенности, вручение подозрения, завершение досудебного следствия", - резюмировал Генпрокурор.
Напомним, ранее сегодня Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.
P.S.Юрка з днем юриста вітати апріорі западло він типу "генпрокурор", але не юрист,
вчитися не пробував навіть, "кухарка" як по Леніну
Фигуранты или сбегали, или судятся воруя дальше, так никто и не сидит из крупной рыбы!
1 Либо не достаточно доказательств
2 Либо истечет срок давности
Разбег, толчок... И стыдно подниматься.
🤣🤣🤣🤣
Світе до 8 років?
А по факту 8 лямів, і рюмочка
А я про колесніікова. Це йому обійдеться у 8 лямів судді (менше не візьме, а більше не дадуть)і, і рюмочку Югі (однієї вистачить).
Как это надоело,особенно на фоне предстоящих выборов..
Как там у "классика" Пеци: После рехформы,все школьники бегут в школы учится..
Так что,после Пециных рехформ,все коррупционеры сами пойдут в тюрьмы..
За уничтожение стратегического предприятия очень мало.
Какая ответственность за преступления такого уровня, такое и состояние государства, поэтому неудивительно, что Украина находится в плачевном состоянии.
поки врачі будуть листати бабло, адвокатішка завезе комутреба - скількитреба і випустять.
не впервой! він же не доброволець, не атошнік - за що ж його?
По тем доказательствам "сядуть усе" и ты с диабетиком тоже
Везе ж вам з(лолою)!!!
Мабуть на хатинку за високім парканом цього разу докази???
думает никто не заметит звезду армии раиси в слове "наши".
все равно что за штурвал самолета сядет комбайнер
Фактически Колесников на уровне Министерства лоббировал все, что нужно было Ахметову. В 2011 году, с целью окончательного развала военно-промышленного комплекса Украины, выполняя указания из Кремля, диктатор Янукович издал ряд Указов по оптимизации ряда цетральных органов исполнительной власти...путем их ликвидации! В число таких ведомств вошли НКАУ (Национальное космическое агентство Украины) и Минпромполитики.
То есть была поставлена задача ликвидировать космическую и военную промышленность как самостоятельные отрасли в стране!
Глава НКАУ - Алексеев смог отстоять свое агентство и уберечь космическую отрасль от развала и ликвидации.
Д. Колесников - будучи Министром Минпромполитики, имея "на руках" все необходимые для сохранения министерства аргументы (в виде многочисленных служебных и аналитичесских записок) не предпринял ничего.
По факту Колесников уничтожил одно из ключевых ведомств в Украине, развалил промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, за что должен быть привлечен к уголовной ответственности.