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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7172) Колесников Дмитрий (1)

 Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

Следствие по делу народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова собрало достаточно доказательств для сообщения подозрения в незаконном отчуждении двух производственных цехов ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

"Считаю, что это дело достаточно проработано, и в ближайшее время, если Верховная Рада предоставит нам такую возможность, господин Колесников получит подозрение", - сказал он.

Генпрокурор рассказал, что следователи собрали достаточно доказательств вины Колесникова, однако необходимо провести еще некоторые оперативные мероприятия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО

"Если говорить откровенно, то никто не собирается прослушивать народного депутата сейчас, но изучить его телефонные соединения в период, который мы исследуем, сделать еще несколько законом разрешенных следственно-оперативных действий, нужно", - отметил Луценко.

Он прибавил, что по делу Колесникова проведены все необходимые экспертизы. В случае доведения его вины в суде, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

"Но об этом рано говорить. Нам еще надо пройти много этапов: снятие депутатской неприкосновенности, вручение подозрения, завершение досудебного следствия", - резюмировал Генпрокурор.

Напомним, ранее сегодня Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3090175
 
   
 Топ комментарии
 
Уже не первый раз слышу о таких "железных доказательства", но после оказывалось все пшиком!
Фигуранты или сбегали, или судятся воруя дальше, так никто и не сидит из крупной рыбы!
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- Вы думаете, что я хочу вас отравить?! Дорогой Иван Васильич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой, - пейте смело! (с)
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СЫН ЛУЦЕНКА КРЫШУЕТ ВЫВОЗ ЛЕСА ИЗ УКРАИНЫ ! хана Карпатам!
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ЮРКО !!!!! В ДЕНЬ ЮРИСТА це ТАКИЙ СТЬОБ??? Ні однієї справи не те що до посадки не доведено по депутатах , а навіть до суду не передано, про що патякати язиком і навіщо??? Опоблоківцю Колєснікову світить до 8 років, слідство має достатньо доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 4174

P.S.Юрка з днем юриста вітати апріорі западло він типу "генпрокурор", але не юрист,
вчитися не пробував навіть, "кухарка" як по Леніну Опоблоківцю Колєснікову світить до 8 років, слідство має достатньо доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 1616 Опоблоківцю Колєснікову світить до 8 років, слідство має достатньо доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 9544 Опоблоківцю Колєснікову світить до 8 років, слідство має достатньо доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 4174
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Уже не первый раз слышу о таких "железных доказательства", но после оказывалось все пшиком!
Фигуранты или сбегали, или судятся воруя дальше, так никто и не сидит из крупной рыбы!
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Та будет как всегда
1 Либо не достаточно доказательств
2 Либо истечет срок давности
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3. Либо прокуроры массово "заболеют" и не будут приходить на судебные заседания
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Это до внесения залога... А если залог (индульгенцию) внесут...Тогда сколько светит и где?
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Да-да, алкаш. Я тебе верю. Только Кернес "сидит" не благодаря украинской прокуLOLтуре. Пшёл на ........ боевая Матильда тебя заждалась
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Чё-то вспомнилось:
Разбег, толчок... И стыдно подниматься.
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Вот ГЕНПРОКУРРОР не знает что последние слово за РЕХВАРМИРАНЫМ СУДОМ! БЫЧКОВСКОГО тоже в наручники одевали прямо на заседании кабмина и РЮКЗАКОВ зуб давал что всё с ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ в порядки . А как ВЕРТОЛЕТЫ ЛЕТАЛИ за ворами, олигархами вот это было ЛЮБО ДОРОГО СМОТРЕТЬ . Итог прост все как ВОРОВАЛИ ТАК И ВОРУЮТ ЕЩЁ И ПАШИНСКИЙ ПО ЖИВЫМ ЛЮДЯМ СТРЕЛЯЕТ!!!
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Таки быковатому 500тысч кампенсации выплатили и заккупииили нескака десятков вертольотов-писец каррупционерам!!
🤣🤣🤣🤣
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Світе до 8 років?
А по факту 8 лямів, і рюмочка
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Так то Югіку Опоблоківцю Колєснікову світить до 8 років, слідство має достатньо доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 667
А я про колесніікова. Це йому обійдеться у 8 лямів судді (менше не візьме, а більше не дадуть)і, і рюмочку Югі (однієї вистачить).
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гепу і штепу посадили? Отак і з цим пупсиком колєсніковим буде, хоч саме він з вілкулом організували побиття людей біля дніпропетровської ОДА наприкінці січня 2014 року.. Про те побиття петін кум взагалі не згадує..
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Свєжо пітанійо, да сєрєтца с трудом .. Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко - Цензор.НЕТ 6092
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Ещё раз убеждаюсь АЛКОГОЛИЗМ НЕ ЛЕЧИТСЯ !
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Ой,та прямо так і свєтіт,так само як і штепі,і гепі,і допі,і соломоновичу...всім свєтіт...
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Да всей Верховной Раде светит пожизненно на Колыму,а начиная со времён Кравчука так многим светит расстрел за тотальное разграбление Украины.
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В итоге одеяло и заграничный выезд..
Как это надоело,особенно на фоне предстоящих выборов..
Как там у "классика" Пеци: После рехформы,все школьники бегут в школы учится..
Так что,после Пециных рехформ,все коррупционеры сами пойдут в тюрьмы..
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Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

За уничтожение стратегического предприятия очень мало.
Какая ответственность за преступления такого уровня, такое и состояние государства, поэтому неудивительно, что Украина находится в плачевном состоянии.
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щас на калясочку упаде, одіялком рябеньким накриють і в фоефанію з гіпертонічним інсультом!
поки врачі будуть листати бабло, адвокатішка завезе комутреба - скількитреба і випустять.

не впервой! він же не доброволець, не атошнік - за що ж його?
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какие это "железные доказательства" у юГика? я уже сбился со счета. уже даже не смешно.
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югик, а покажи доказательства, которые выловили в пруду межигорья, плиз.
По тем доказательствам "сядуть усе" и ты с диабетиком тоже
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Судя по таким смелым заявлениям Юга никогда и не трезвел.Он думает что он уже посадил кучу коррупционеров.Хоть бы на работе (если он туда ходит) ему кто нибудь правду сказал,что никто не сидит.Или женщина 3-го тысячелетия хоть бы намекнула муженьку,что бы не выставлял себя на посмешище.)
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Нічого дивного що до суду діла не доходять,прокуратурою керує "ВЕЛИКИЙ ЮРИСТ"з освітою електрика чи будівельника....
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Що знов велику гибу підсікла родина Луценко?
Везе ж вам з(лолою)!!!
Мабуть на хатинку за високім парканом цього разу докази???
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Еще есть однофамилец боря,на котором негде клейма ставить. Куда там диме до него. Но то-кореш "попутчика революции" ринатки.
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Мураев чмо
думает никто не заметит звезду армии раиси в слове "наши".

Опоблоківцю Колєснікову світить до 8 років, слідство має достатньо доказів, - Луценко - Цензор.НЕТ 9718
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а звезда в свою очередь спижжена с амеровского супермаркета
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интересно, в какой еще стране генпрокурором является человек неимеющий высшее юридическое образование?
все равно что за штурвал самолета сядет комбайнер
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Юра, брось в него телефон. Делай то, что умеешь...
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Ото сказав , як в воду перднув. Кого ти посадив за грати за корупцію, югік? Тумгоева видав кацапам, це да. А все інше просто бздо.
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Дмитрий Колесников - бывший менеджер горно-обогатительного комбината, входящего в Метинвест олигарха-сепаратиста Р. Ахметова. В 2009 году по указанию Р. Ахметова, его назначили Министром в Минпромполитики.
Фактически Колесников на уровне Министерства лоббировал все, что нужно было Ахметову. В 2011 году, с целью окончательного развала военно-промышленного комплекса Украины, выполняя указания из Кремля, диктатор Янукович издал ряд Указов по оптимизации ряда цетральных органов исполнительной власти...путем их ликвидации! В число таких ведомств вошли НКАУ (Национальное космическое агентство Украины) и Минпромполитики.
То есть была поставлена задача ликвидировать космическую и военную промышленность как самостоятельные отрасли в стране!
Глава НКАУ - Алексеев смог отстоять свое агентство и уберечь космическую отрасль от развала и ликвидации.
Д. Колесников - будучи Министром Минпромполитики, имея "на руках" все необходимые для сохранения министерства аргументы (в виде многочисленных служебных и аналитичесских записок) не предпринял ничего.
По факту Колесников уничтожил одно из ключевых ведомств в Украине, развалил промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, за что должен быть привлечен к уголовной ответственности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко
 
 
 
 
 
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