 Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Нордхаусу и Ромеру за долгосрочный экономический анализ

В частности, У.Нордхаус награждается за "интеграцию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". П.Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Шведская академия в сообщении, посвященном лауреатам, поясняет, что У.Нордхаус и П.Ромер создали экономические модели, которые поясняют, каким образом рыночная экономика взаимодействует с природой и знаниями.
Так, П.Ромер в своих работах показывает, как знания могут служить двигателем долгосрочного экономического роста. А работы У.Нордхауса рассказывают о взаимодействии общества и природы, его исследования нередко используются для исследования последствий экономической политики, поясняют в академии.
У.Нордхаус - американский экономист. Он преподает в Йельском университете, является почетным членом Американской экономической ассоциации. Наиболее известен своими работами, посвященными изменению климата и экономическому моделированию.
П.Ромер - американский экономист, профессор экономики школы бизнеса Нью-йоркского университета. Занимается вопросами экономического роста и его темпов.
Объявлением победителя в области экономики завершается "Нобелевская неделя" - 2018.
В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году по случаю его 30-летия. Ее размер равен размеру "основных" премий. В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон - то есть на 12,5%. Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).
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В этом году Нобелевскую премию в области физики впервые за 55 лет получила женщина - Донна Стрикленд. Она разделила награду с Артуром Эшкиным и французом Жераром Мору.
Стрикленд и Мору изобрели метод генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности. Проще говоря, они придумали, как создать высокоинтенсивные лазеры. Новая технология получила широкое применение в медицинской и промышленной отраслях.
Донна Стрикленд
Стрикленд стала третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию в области физики и первой за последние 55 лет. До нее награду получали Мария Кюри и Мария Гепперт-Майер. Кюри получила Нобелевскую премию по физике в 1903. Помимо нее в том году лауреатами стали Пьер Кюри и Анри Беркель.
Стрикленд пока даже не является профессором в Университете Ватерлоо, где работает с 1997 года. В начале года ее биографическую статью отказалась размещать «Википедия». Редакторы посчитали, что Стрикленд еще не достаточно знаменита. Но эти неоднозначные моменты все же уступают трудностям, с которыми столкнулась Мария Гепперт-Майер.
Ученая, работающая бесплатно
Мария Гепперт-Майер и ее муж Джозеф эмигрировали в США в начале 1930-х. Ее муж стал профессором в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Переезд совпал с Великой депрессией.
Мария не могла устроится на оплачиваемую работу в университет. В то время считалось, что мужчины, как кормильцы семьи, больше нуждаются в работе. Потому ей пришлось бесплатно работать в неиспользуемом офисе унивеситетсткого городка. За восемь лет в Университете Джонса Хопкинса она выпустила 10 работ и книгу, не получив за это никакой финансовой награды.
Ситуация повторилась в Колумбийском университете. Даже после окончания Великой Депрессии Гепперт-Майер не могла получить оплачиваемую должность из-за того, что работала в одном университете с мужем. В то время Марию могли просто обвинить в использовании родственников для получения должности. В 1940 году супруги начали работу в университете Чикаго. Мария даже стала профессором в Институте ядерных исследований, но зарплату не получала.
Мария Гепперт-Майер
Признание заслуг
Оплачиваемую работу ей удалось получить только в 1959 году. Тогда супруги переехали и устроились в Калифорнийский университет в Сан-Диего. В то время Мария Гепперт-Майер уже была известным научным деятелем. Она приняла участие в Манхэттенском проекте и входила в Национальную академию наук США.
Но даже после признания к Гепперт-Майер относились снисходительно. После присуждения ей Нобелевской премии местная газета опубликовала новость под заголовком «Мать из Сан-Диего выиграла Нобелевскую премию».
Как метко сказано: "последствия, при вмешательстве политики в экономику".
https://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management