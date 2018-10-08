EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  287  2
Все про:налоги (2493) налоговая милиция (1358) ГФС (2818)

 В суд направлено производство о неуплате 1,9 млн грн налогов дорожно-строительным предприятием

Сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, направлено в суд уголовное производство по подозрению директора одного из дорожно-строительных предприятий Николаевской области в неуплате налогов в сумме 1,9 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанное предприятие в течение 2016 года при выполнении работ по строительству дорог в Николаевской области путем документального оформления работ, выполненных собственными рабочими, от ряда предприятий с признаками фиктивности, незаконно сформировало расходы предприятия, а также налоговый кредит, в результате чего уклонилось от уплаты налогов на сумму 1,9 миллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговой милицией Киева ликвидирована схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров. ФОТОрепортаж

Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме и уголовное производство направлено в суд с целью освобождения лица от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3090170
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Любого берешь, кто на тендерах сидит и там есть сомнительные субподрядчики. В любой сфере деятельности, даже в закупках ГФС... только их контролировать то некому.
 показать весь комментарий
 
Да,да. Нарыли. Качество работ и применяемых материалов соответствует? А всего лишь обеспечили людям достойную ЗП ну, и плюс откат. А выиграть тендер в 2018 без "лапы" практически невозможно, в 15-16 тогда да.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ суд направлено производство о неуплате 1,9 млн грн налогов дорожно-строительным предприятием
 
 
 
 
 
 вверх