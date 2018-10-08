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 ВККСУ обнародовала фамилии кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд, допущенных к квалифоцениванию. СПИСОК

5 октября 2018 на заседаниях Высшей квалификационной комиссии судей Украины решались вопросы по установлению соответствия лиц требованиям к кандидатам на должности судей Высшего антикоррупционного суда, Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и их допуска к квалификационному оцениванию в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

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С информацией о результатах заседаний можно ознакомиться ниже.

ВККСУ обнародовала фамилии кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд, допущенных к квалифоцениванию 01
ВККСУ обнародовала фамилии кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд, допущенных к квалифоцениванию 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090169
 
 
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а де ж в списку наша ранкова зірка в червоному платті на рейндж ровері? ВККСУ обнародовала фамилии кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд, допущенных к квалифоцениванию - Цензор.НЕТ 6864
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Навіщо вам та звізда? Ось Федоров Олег Володимирович, якого допустили до участі в оцінюванні, вказав згідно декларації у користуванні автомобіль Ford Edge 2016 р.в. вартістю 132254 грн.



Можете по іншим глянути, там скоріш за все теж вистачає подібних речей.
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Гончарук Микола Миколайович - ТАК, Гончарук Василь Миколайович - НІ (відкладено). Яка ймовірність того, що це двоє братів?

І знову ж, Федоров Олег Володимирович і Федоров Дмитро Анатолійович - двоюрідні чи так співпало?
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Федоров Олег Володимирович, якого допустили до участі в оцінюванні, має дружину громадянку Росії, яка володіє частиною квартири у Росії. Також має автомобіль Ford Edge 2016 р.в. оголошеною вартістю 132254 грн.


Скажіть, де можна купити таку тачку за такі гроші? Це десь на рівні ранішньої "звізди" з Ренжем за 149000. Таку тачку менше, ніж за 700000 на авторіа не знайдете. І це я тупо пальцем в небо вибрав цього "кандидата" і глянув декларацію. А скільки по решті можна накопати? Тюрма плаче по цим суддям...
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