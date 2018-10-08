 ВККСУ обнародовала фамилии кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд, допущенных к квалифоцениванию. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
С информацией о результатах заседаний можно ознакомиться ниже.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
С информацией о результатах заседаний можно ознакомиться ниже.
Можете по іншим глянути, там скоріш за все теж вистачає подібних речей.
І знову ж, Федоров Олег Володимирович і Федоров Дмитро Анатолійович - двоюрідні чи так співпало?
Скажіть, де можна купити таку тачку за такі гроші? Це десь на рівні ранішньої "звізди" з Ренжем за 149000. Таку тачку менше, ніж за 700000 на авторіа не знайдете. І це я тупо пальцем в небо вибрав цього "кандидата" і глянув декларацію. А скільки по решті можна накопати? Тюрма плаче по цим суддям...