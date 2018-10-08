 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

В Киеве 3-4 ноября снесут Шулявский путепровод, в результате чего в столице образуются "адские" пробки. Об этом сообщает "Вечерний Киев" со ссылкой на заявление главного инженера КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александра Здольника, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской. Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый. Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. Поле из свай (части фундаментов) придется покинуть. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле", - заявил Здольник.
Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.
Да тут уже без помощников не обойтись
За два дня развязка в Голландии
https://www.youtube.com/watch?v=0XZXiTvGVpQ
За 43 часа снос старого моста и строительство нового в Китае
https://www.youtube.com/watch?v=xC19RB7MQCs
"В первые дни будет ад на дорогах"
Ага...первые дни...первые полтора года как минимум там ад будет, тк весь поток планируется пустить через и так загруженную узкую улочку.
За 43 часа.
А теперь сделайте там стоп кадр и прикиньте, сколько там рабочих на площадке и сколько единиц техники приходится на одного рабочего.
А ещё постарайтесь вспомнить, сколько аналогов всей той строительной машинерии вы видели у нас на стройках. За исключением бульдозеров и экскаваторов - да ничего вообще.
А здесь - тоже есть кольцо с движением против часовой стрелки.
Бедные люди, у них наверно из-за этого кружится голова.
PS от стандартного клевера давным давно в мире практически полностью отказались.
У него очень низкая пропускная способность. Единственный вариант, где его применение оправдано - развязка автомагистрали и одной, пересекающей её в перпендикулярном направлении слабонагруженной второстепенной дороги. А это 100% не тот вариант в случае с Шулявским мостом.
PS: Я на такси.
Но иногда реально даже быстрее, чем тачкой.
https://youtu.be/fhLwFEa93NA