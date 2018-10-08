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 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

В Киеве решили полностью демонтировать Шулявский путепровод - согласно проведенной экспертизе, старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок.

В Киеве 3-4 ноября снесут Шулявский путепровод, в результате чего в столице образуются "адские" пробки. Об этом сообщает "Вечерний Киев" со ссылкой на заявление главного инженера КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александра Здольника, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской. Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый. Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. Поле из свай (части фундаментов) придется покинуть. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле", - заявил Здольник.

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Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.

Источник: https://censor.net.ua/n3090165
 
 
 Топ комментарии
 
Когда-то надо начинать, но 1,5 года шо-то оптимистично.
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работать ДАЖЕ Ночью!? ничего себе! может даже в выходные?! В Китае подобный мост за пару недель, максиму за месяц снесли бы и новую развязку построили, у нас будут полтора года мариновать всех и параллельно разворовывать бабло по максимуму
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Смотря как работать. Какие-нибудь китайцы-японцы за пол-года справились бы.
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Когда-то надо начинать, но 1,5 года шо-то оптимистично.
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Смотря как работать. Какие-нибудь китайцы-японцы за пол-года справились бы.
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Треба також врахувати фінансування, бо деякі пропонують проект, який у три рази дорожчий. 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" - Цензор.НЕТ 9666
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Може Аваков видасть наказ перевозити киян на гвинтокрилах.
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То запитай Авакова, хоча він за це не відповідає.
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Это он и есть, который в 3 раза дороже - 3-хлистник.
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Полгода?
Да тут уже без помощников не обойтись
За два дня развязка в Голландии
https://www.youtube.com/watch?v=0XZXiTvGVpQ
За 43 часа снос старого моста и строительство нового в Китае
https://www.youtube.com/watch?v=xC19RB7MQCs


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Да, и что самое главное, никакой штурмовщины. И всё в рамках обычного финансирования.
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Когда захотят, то строят быстро, мост в Кончу на столичке построили вроде быстрее!
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"движение закроют на 1,5 года"
"В первые дни будет ад на дорогах"

Ага...первые дни...первые полтора года как минимум там ад будет, тк весь поток планируется пустить через и так загруженную узкую улочку.
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работать ДАЖЕ Ночью!? ничего себе! может даже в выходные?! В Китае подобный мост за пару недель, максиму за месяц снесли бы и новую развязку построили, у нас будут полтора года мариновать всех и параллельно разворовывать бабло по максимуму
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В Китае работающего населения в 1000 раз больше. Повторяю: В ТЫСЯЧУ РАЗ.
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И как только китайцам приспичило построить мост, они все работающие население сгоняют на строительство, раздают им кирки, ручные носилки с совковыми лопатами и начинают строить. К черту технологии, да？
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НЕт они сгоняют примерно миллионов 50 да них это херня а для нас это население целой страны 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" - Цензор.НЕТ 2475
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Снос старого моста и строительство нового в Китае.
За 43 часа.
А теперь сделайте там стоп кадр и прикиньте, сколько там рабочих на площадке и сколько единиц техники приходится на одного рабочего.
А ещё постарайтесь вспомнить, сколько аналогов всей той строительной машинерии вы видели у нас на стройках. За исключением бульдозеров и экскаваторов - да ничего вообще.
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Нет, я забыл. Там всё роботы делают. С искусственным интеллектом.
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Так шо, на строительстве одного моста одинаковых размеров там работает в тысячу раз больше людей? Повторяю: ОДНОГО МОСТА?
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В Китае заготовки к мосту уже есть, у нас же вероятно только начнут отливать!
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В Китае за два года построили мост длиной 37 километров. В море, с илистым дном, и где ещё и штормит иногда зимой. И он обошелся В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ, чем новый железнодорожный мост через Днепр в Киеве.
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Сначала нужно перекрыть движение, пусть люди поедут другими путями, посмотреть проблемы, подкорректировать их - а потом только перекрывать окончательно, для строительства путепровода.
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Я б временно ввёл светофоры на проспекте в районе гарматной и разорвал бордюр для разворота и пересечения проспекта!
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Российские диверсии против действующих участников ООС которой не видят или не хотят видеть украинские политики, СБУ и военная контрразведка. Участники АТО, неоднократно рассказывали о приходящих на телефоны военных, сообщениях с угрозами и шлют их, не скрывая своего происхождения, доблестные коллекторы. Теперь представьте что участнику боевых действий, приходит СМС следующего содержания - По адресу вашего проживания, спланирован выезд оперативной группы. Это полная деморализация военного, ибо дома остались жена и дети за которых участники АТО переживают как и все нормальные люди, которые вдалеке от родных. Человеку, нервы которого и без того напряженны от боевых действий, СМС такого содержания способно выбить из равновесия. Что если СМС приходит не рядовому, а лейтенанту который отвечает за жизни сотен солдат? Кто крышует факторинговые компании или коллекторский бизнес в Украине. Все начинается с Альфа банка, совладельцем которого является российский олигарх Фридман и хоть олигарха считают предателем на родине, все же его бизнес не прикасаем на территории России. Исполнительный директор Альфа банка, некий Волков, выступил перед украинскими депутатами с инициативой защиты коллекторского бизнеса в Украине и его инициатива была одобрена. На сегодняшний день, за махинации Альфа банка, взялась Ю.Тимошенко и если ей удастся добиться запрета проросийского коллекторского бизнеса в Украине, это будет весомым козырем на выборах. Гражданам Украины, необходимо опередить тимошенко и на всегда поставить крест на коллекторском бизнесе в Украине и это можно осуществить при помощи соответствующей петиции на сайте ВР Украины. Куда уходят деньги вырученные коллекторским бизнесом, не известно. Сумы денег которые выбивают коллектора с граждан Украины, государство не имеет возможности контролировать, поэтому Украина, получает минимальные налоги с такого бизнеса. Единственным органом который имеет право требовать возвращения долга, это государственный суд.
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Так за этими колекторами и стоит Тимошенко. Она ведь кричала что нельзя трогать российский бизнес
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Много эмоций и неправды, что это за лейтенант, отвечающий за жизни сотен солдат и что заставило атошника пойти в этот самый Альфа банк?
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Все это,бородатые манипуляции для того чтобы удерживать этих русских паразитов на украинском рынке. Они шлют СМС не только должникам, а всем подряд.
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Хрен его знает, я не получал никогда, а вот в отделении привата был свидетелем как пришла мама атошника и ему остановили проценты на потребительский кредит на год.
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Интересно...Так может хоть не через жопу новое делать, а трехуровневую развязку вместо дэбильного четырехлистника?
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Угу, и устроить сдачу экзаменов по итогам изучения возможности преодоления этой дебильной трехуровневой развязки с движением против часовой стрелки.
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Здесь китайцы тоже экзамены сдают?
А здесь - тоже есть кольцо с движением против часовой стрелки.
Бедные люди, у них наверно из-за этого кружится голова.
PS от стандартного клевера давным давно в мире практически полностью отказались.
У него очень низкая пропускная способность. Единственный вариант, где его применение оправдано - развязка автомагистрали и одной, пересекающей её в перпендикулярном направлении слабонагруженной второстепенной дороги. А это 100% не тот вариант в случае с Шулявским мостом.
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Да дело не в реверсивном движении. А в том, что двоечник Петрук не способен взять рулетку и элементарно померить, что она туда не влезает.
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Трехуровнавая - куда дебильнее. Ее автор Петрук - прожектер - уже на нескольких таких мыльных пузырях обломался.
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а на путях обьезда устроить какой нибудь марафон или шествие
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Квест: доберись с Довженко на Кардачи. Это будет не ад, а полный пипец.
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може менше телефонів будуть красти, раз не буде збуту? )))
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Итого + 5-6 км лишних и +два раза постоять в пробке на Индустриальном мосту.
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- Позвольте, a вы не хулиганьте!.. Что это ещё за пьяные выходки?! Я на вас жалобу подам… коллективную! (с)
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Під Шулявським мостом було дві пожежі, бо горів секонд-хенд.
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Стесняюсь спросить: а почему пик геморра пришёлся не на лето, когда движение не такое интенсивное?
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потому что дорожное покрытие надо по теплу делать
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А асфальтировать нужно обязательно под дождём (ну, или в снегопад)
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ну, видишь, в этот раз решили отойти от традиции
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я тоже себе китайскую зарядку недавно купил.
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При такой цене на бензин ,на машинах одни буржуи ездят,пускай мучаются.
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А на чём ты ездишь? На самокате зимой?

PS: Я на такси.
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Ну да... В метро с такси не пускают. 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" - Цензор.НЕТ 8545 Ну тогда будешь нарещать круги за свой счет.
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Ток душный. И во мне от такого обилия любимых соотечественников разной степени мытости и наличия разума просыпается лютый мизантроп. 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" - Цензор.НЕТ 9008

Но иногда реально даже быстрее, чем тачкой.
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В Китае целую эстакаду снесли за ночь!
https://youtu.be/fhLwFEa93NA
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А зима никого не пугает?Чи воно в зимку,щоб не змерзнути,робота идёт энергичней? 3-4 листопада в Києві знесуть Шулявський шляхопровід, рух закриють на 1,5 року: "У перші дні буде пекло на дорогах", - КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" - Цензор.НЕТ 1740
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жесть. хорошо что я не на троещине живу, и мне туда не надо. это направление ведь одно из самых популярных - лобановского-чоколовский-телиги-бандеры
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Але зрадофилы а как-же зубожиння? Послушав вас у меня тут возникает такая картина. Бредут голодные пенсионеры и съедают тех пассажиров которых викидывает водитель маршутки которые не смогли расплатиться солью! 3-4 листопада в Києві знесуть Шулявський шляхопровід, рух закриють на 1,5 року: "У перші дні буде пекло на дорогах", - КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" - Цензор.НЕТ 3109
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Полтора года, и это в 21-м то веке... Но зато нужная фирмочка нужного человечка делает этот ремонт! Шоб ты подох, боксер...
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Ад следует ожидать на Борщаговской и Леся Курбаса тоже...
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Переплюнет киеввласть свои обещания по строительству метро на Троещину или всё таки 1,5 года?
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Сразу вспоминаю видео, где в режиме скоростной съемки показано, как с нуля мост под скоростной трассой построили за 3 дня. По-моему, в Голландии....но не это суть...ну вы поняли...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"
 
 
 
 
 
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