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Все про:авария (1059) Киев (16578) Киевводоканал (89) вода (189)

 В связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 18 улицах столицы. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. СПИСОК

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в понедельник, 8 октября, отключена подача воды по ряду адресов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 11:30 8 октября аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам: ул. Мельникова, 20; ул. Герцена 12, 14; ул. Евгения Коновальца, 15, 17; пер. Лабораторный, 4; ул. Гомельская; пер. Гомельский; пер. Бурденко; пер. Минский; ул. Минская; ул. Зоряна; пер. Зоряный; ул. Александра Кошица, 4; ул. Ревуцкого, 36; пер. Пятигорский, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7 ул. Беличанская, 24А, 33, 35; ул. Зодчих, 62; ул. Олевская, 3Б, 3В, 3Г; б-р. Вацлава Гавела, 21, 21А.

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"Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

В связи с аварией Киевводоканал отключил воду на 18 улицах столицы. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090153
 
 
 Топ комментарии
 
по ходу в этом году киевлянам так и не удастся помыться....
То горячей, то холодной, то прорыв, то авария, то профилактика...... В связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 18 улицах столицы. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки - Цензор.НЕТ 3995
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по ходу в этом году киевлянам так и не удастся помыться....
То горячей, то холодной, то прорыв, то авария, то профилактика...... В связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 18 улицах столицы. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки - Цензор.НЕТ 3995
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"Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха..." (c)
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Ваш список - только без профилактики ) Уже не актуально )) достаточно аварий. Кстати , прорыв тоже форма аварии )) А так в целом -город готов к отопительному сезону )) А еще придьотся нам и помьорзнуть, чую. Ибо боюсь, пока не будет решен спор по горячей воде, то не появится и отопление, ведь эти процессы, как я понимаю, взаимосвязаны, греются из одной точки.
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На Клича намякиваеш??? Тот исчо специалист по нагреву води!
))
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Та це ж весь Київ! Оболонь, Сирець, Відрадний, Харківський... От путін-сука, в свій ДР вирішив Київводоаналу насрати... Чи це не він? Може, місцеві розп...ї?
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Ти міг би виразити своє кохання до Хуйла в інший, більш звичний для тебе спосіб.
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Шо, опять "ахенты крембля" и "грантоеды"? Через аварію "Київводоканал" відключив воду на 18 вулицях столиці. Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - доба - Цензор.НЕТ 5571
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Дурне вкидання, на яке клюють виключно істеричні особи.
Для тих, хто вчора народився.

Щороку з метою виявлення можливих аварій водоканали всіх населених пунктів тестують водопровідні мережі. Це робиться шляхом підвищення тиску в водогонах до певного значення. При цьому аварійні труби можуть лопати. Місця проривів знаходять по витіканню води і ремонтують - труби міняють на сучасні. Зробити це раз і назавжди по всій території столиці неможливо від слова "неможливо".
Якщо не вживати таких заходів, то такі прориви можуть масово відбуватись зимою, коли ліквідувати їх наслідки буде в 20-100 раз дорожче.
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Скоро зима, а там снег, снегом и помоемся - наконец.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 18 улицах столицы. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. СПИСОК
 
 
 
 
 
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