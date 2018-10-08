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Все про:Днепр_город (2508) убийство (5020) прокурор (866)

 Сотрудника прокуратуры убили, ударив ножом в сердце в центре Днепра, - полиция

В ​​Днепре убили сотрудника прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в понедельник, 8 октября, сообщила спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Около 5:00 утра в полицию Шевченковского отделения поступило сообщение о том, что на улице Исполкомовской в ​​собственном доме убит мужчина 1983 года рождения. Выездом на место в этой же квартире был задержан мужчина, который обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства", – проинформировала спикер.

Старчевская отметила, что подозреваемый – местный житель 1983 года рождения. Ему вручили письменное уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства. Сегодня ему изберут меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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"Предварительная версия – конфликт на почве распития спиртных напитков", – отметила Старчевская.

В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области журналистам подтвердили, что убитый – работник Днепропетровской местной прокуратуры.

По данным местных СМИ, смерть наступила от удара ножом в сердце.

Источник: https://censor.net.ua/n3090151
 
   
 Топ комментарии
 
Поспорили о трактовке каких-то аспектов римского права, надо полагать... Сотрудника прокуратуры убили ножом в сердце в центре Днепра, - полиция - Цензор.НЕТ 1799
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Не знаю, был ли он честный или как все, но почему то нет жалость вообще, хоть и человек.
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Не берегут они себя, до 5 утра всё в трудах.
Если бы не убийство, то всё равно "сгорел" бы на работе.
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Не знаю, был ли он честный или как все, но почему то нет жалость вообще, хоть и человек.
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Ну это очень хорошо, что вы решили сообщить о своих отклонениях и предпочтениях, кого жаль, кого не жаль убивать. К врачу знаете, к какому записаться.
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пьянь прокурорская. Это ж сколько вискаря до пяти утра выжрали, а на 8-00 на работу как собирался попасть？
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а шо))), на шехва) їхнього рівнявся, але охорони)) не було поряд і от результат!
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одногодки 1983 г.р.
Сидели, бухали .., сотрудник прокуратуры по обычаю начал распальцовываться, но не учел, что другому бухому на это похер....
Чик...., и нет мусорка...
Но это не точно - это моя версия..... Сотрудника прокуратуры убили ножом в сердце в центре Днепра, - полиция - Цензор.НЕТ 3723
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Поспорили о трактовке каких-то аспектов римского права, надо полагать...
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классічєскі: на работє - об ахотє, на ахотє - о работє
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.......убит ножом в сердце в трактире Стоп-Сигнал
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прям в седцє в трактирє "голубая устріца"

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Не берегут они себя, до 5 утра всё в трудах.
Если бы не убийство, то всё равно "сгорел" бы на работе.
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Как говорится, кому быть повешенным, тот не утонет.
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П'яним помирати не дуже приємно, мабуть.
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нада било зарєзать сразу, пока трєзв. Шоп пріятность прєдоставіть
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Надо станцевать.Одним гаркавенцем-алкашом стало меньше
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тоже варіант. С целью опорочіть чєснава собутильніка
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Тра' було назвати місто Січеславом
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Он вообще-то прячет тело,
А не "робко", но в утесах.
ТЕЛО жирное - в утесах
Будет спрятано надежно!!!!
Интересно все же, чье же
Тело пингвин прячет в камни?
Он наверно не специально,
У него такое хобби.
Он кого нибудь замучит,
А потом в утес запрячет.
Сколько ж тел лежит в утесах
Робко спрятанных пингвином???...

😱
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Такие внезапные убийства прокурвов, мусоров, чикистов и "судей" почему-то не вызывают у меня никаких гуманных чувств.
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"теряем кадры", подумал Югик, "на его месте должен был быть я"
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Вот би дєнь начінался
і канчался табой
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Неужели народ не дождался, когда всех прокуроров уволят ?
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ЦЕНЗОРе, тут у вас з мовою не гаразд. Вношу виправлення. в цій же квартирі було затримано чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні умисного вбивства. Правильно так: в цьому ж помешканні затримано чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють в скоєнні умисного вбивства. Адже підозрюваний сам себе не може підозрювати. А ви написали, що він сам себе підозрює: підозрюється=підозрює себе... Вчіть правила вживання дієслів зворотної дії. Крім того, я вам вже писав, але ви не реагуєте: було затримано - має бути без "було".
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так тут всє сталі укаінцамі только на днях і только на работє
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А хотите чтоб работал ЗАКОН,убивая работников этого закона.Лечиться обществу надо...
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Лида
ты не права
вот у меня есть братик. Слегка философ.
Так вот он однажды изрек, что самый большой урок в его жизни -- это бутылкой водки по голове.
Тебя быстрее всего не били по голове?
Так я тебе скажу, сразу начинаешь задумываться над своим бытием.

Только убивать, по другому французская демократия нас не посетит.
Если этого не понимаешь, тогда на Донбасс и под землю, а еще хуже вернуться инвалидом и на шею народа.
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"Предварительная версия - конфликт на почве распития спиртных напитков", - отметила Старчевская.

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прокуратуро...облико морале
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Таких не жалко, бо это враги правосудия в Украине.
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а вдруг он чєсний? адін такой і пагіб в барьбє за правоє дєло
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Не он один в мусарне заслуживает такой смерти.
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Чё то прокурора многим не жалко. Что боитесь что откупится у чёрта?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудника прокуратуры убили, ударив ножом в сердце в центре Днепра, - полиция
 
 
 
 
 
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