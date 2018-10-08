 Сотрудника прокуратуры убили, ударив ножом в сердце в центре Днепра, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в понедельник, 8 октября, сообщила спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Около 5:00 утра в полицию Шевченковского отделения поступило сообщение о том, что на улице Исполкомовской в собственном доме убит мужчина 1983 года рождения. Выездом на место в этой же квартире был задержан мужчина, который обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства", – проинформировала спикер.
Старчевская отметила, что подозреваемый – местный житель 1983 года рождения. Ему вручили письменное уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства. Сегодня ему изберут меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.
"Предварительная версия – конфликт на почве распития спиртных напитков", – отметила Старчевская.
В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области журналистам подтвердили, что убитый – работник Днепропетровской местной прокуратуры.
По данным местных СМИ, смерть наступила от удара ножом в сердце.
Сидели, бухали .., сотрудник прокуратуры по обычаю начал распальцовываться, но не учел, что другому бухому на это похер....
Чик...., и нет мусорка...
Но это не точно - это моя версия.....
Если бы не убийство, то всё равно "сгорел" бы на работе.
😕
А не "робко", но в утесах.
ТЕЛО жирное - в утесах
Будет спрятано надежно!!!!
Интересно все же, чье же
Тело пингвин прячет в камни?
Он наверно не специально,
У него такое хобби.
Он кого нибудь замучит,
А потом в утес запрячет.
Сколько ж тел лежит в утесах
Робко спрятанных пингвином???...
😱
і канчался табой
ты не права
вот у меня есть братик. Слегка философ.
Так вот он однажды изрек, что самый большой урок в его жизни -- это бутылкой водки по голове.
Тебя быстрее всего не били по голове?
Так я тебе скажу, сразу начинаешь задумываться над своим бытием.
Только убивать, по другому французская демократия нас не посетит.
Если этого не понимаешь, тогда на Донбасс и под землю, а еще хуже вернуться инвалидом и на шею народа.
"Ножом в сердце? ОТЛИЧНО!" (Собачье сердце)
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прокуратуро...облико морале