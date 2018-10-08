 Россия намерена использовать "ЧВК Вагнера" для дестабилизации на Балканах, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.
"Мы активно делимся информацией с зарубежными коллегами, ведь считаем, что эти "частные армии" Путина несут опасность для всего мира. Они уже "засветились" не только в Сирии и Украине, а и в Африке и Азии. Подчеркиваю, по нашему мнению, не исключено, что будет следующая "точка приложения" их на Балканах. В противном случае, тяжело объяснить факт присутствия десятка граждан балканских стран в "Вагнере", - отметил он.
Гуськов подчеркнул, что иностранцы - наемники ЧВК будут использованы Россией для дестабилизации ситуации в своих странах.
Он также сообщил, что многие иностранные боевики "Вагнера", преимущественно сербы, уже получили российское гражданство и пока что не покидают территорию РФ.
1. Отсосу каждому: в рамках "борьбы с олигархами", Юлия Тимошенко встретилась с Фирташем. Ранее встречалась с Пинчуком, а до этого - с Коломойским. Её "борьбой", олигархи остались удовлетворены.
2. Томос. Опубликовано обоснование не принадлежности Украины к РПЦ.
Исследователи архивов утверждают, что Кацапия, оказывая "жёсткое давление", де-факто захватила Киевскую митрополию под свой контроль в 1686 году.
Кацапы начали творить "беспредел", задолго до того, как таким действиям в 90-е было дано определение. Прошло более 330 лет, но их суЧЬность ни на толику не изменилась, а наоборот, мутировала и гипертрофировалась.
У кацапов все это время хорошо получалось убаюкивать украинцев, но в 2014 году допустили фатальную ошибку, выведя нас из анабиоза. Украинцы хорошо сложены и крепки.
Особенная черта - непреодолимое желание постоянно обучаться чему то новому, расширять свой кругозор и свои возможности. Их обхождение достойно, их речь лаконична, их жесты энергичны.. Они верны и преданны тем, кто добр к ним, но беспощадны в ненависти, которая фатальна для тех, на кого обрушивается.
3. Есть первые результаты работы ВМСУ на Азове, и они положительные.
На сегодня кацапы уже не заходят в 12 мильную зону вдоль побережья и уменьшили количество судов, которые останавливали при походе к портам Мариуполя и Бердянска.
4. Задача. Дано: 450 Депутатов Госдуры могут обязать читать молитвы до и после заседаний.
Первые американские истребители уже на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Всего ожидается, что на военные учения "Чистое небо 2018" в Украину прибудут более 40 летательных аппаратов из 10 стран НАТО: F-15, F-16, С-130 Hercules, KC-135 Stratotanker, ударные БПЛА MQ-9 Reaper и др.
Плюс в учениях будут задействованы натовские комплексы ПВО и РЭБ.
Вычислить: сколько и какой техники останется в Украине? Сколько разобьют лбов кацапы?
5. Израильского генерала спросили, почему в Палестина-израильском конфликте палестинские дети погибают в 22 раза чаще чем еврейские? Генерал ответил: "Потому что мы своих детей прячем, а палестинцы своими прикрываются". Ничего не напоминает?
6. Порох дал возможность большей части Украины просто не заметить войны.
Но неблагодарные жители упорно не хотят этого замечать и тем более считаться с этим фактом.
А ведь можно было в 2014-2015 пойти на врага с шашками наголо, вести кровавые бои в городах, а всю экономику перевести на военное положение, как на то рассчитывали кацапы.
Но не сложилось.
Медведчук: "то, что делает Порошенко, усложнит следующей власти задачу юридически нормализовать отношения с Россией."
Значит, идём в нужную сторону. Собаки лают - караван идет.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
І.Лютий
> приложения" их на Балканах. В противном случае, тяжело объяснить факт
> присутствия десятка граждан балканских стран в "Вагнере".
Эээ... Наёмники воюют где хотят. Есть люди у которых война - это смысл жизни. Они не могут без неё жить. Это могут быть и жители Балкан.
И как там европейские партнёры поверили про дестабилизацию на Балканах? Да ты сразу говори про дестабилизацию в штате Калифорния.
Но есть одно "но"...
Для того, чтобы оправдываться перед толпой рабов, (которые сегодня на него молятся, а завтра разорвут за ноги), Хуйло будет продолжать устраивать ОТКРЫТЫЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ. Мол, "мы воюем за Россию там, там и там, вот потому вам плохо жить. Поэтому держитесь там, мы ведь спасаем Россию".
Тайными спецоперациями он этого не достигнет.
Тайные операции нужны исключительно для того, чтобы поджигать такие конфликты, либо поддерживать тлеющие.
Когда начнёт гореть сама Россия и Хуйло станет понятно, что потушить пожар невозможно - тогда настанет час Х: Хуйло может начать смертельно мстить ВСЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Это может быть, как минимум - либо попытка полного уничтожения инфраструктуры Украины "обычными" бомбардировками - либо Третья Мировая - попытка массового применения ядерного оружия против США и всех их союзников. Окружение Путина - все эти шойгу, золотовы, жириновские и прочие рогозины - ОСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО НЕ БУДУТ.
Остановить его может только полный паралич военной инфраструктуры, вызванный МАССОВЫМ НЕПОВИНОВЕНИЕМ тех, кто не хотел бы подыхать за кремлёвских мразей, доворовавшихся до точки.