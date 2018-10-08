 Регламентный комитет ВР признал законным представление Луценко на оппоблоковца Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил и.о. главы комитета Павел Пинзеник по результатам заседания.
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Рада была вкусной, США приняли важнейшую резолюцию на пути признания во всем мире ответственности России за Голодомор, Нидерланды и хакеры, было очень много вкусного, но самое главное - это Ингушетия.
Протесты в Ингушетии можно смело расценивать, как самую серьезную внутреннюю проблему с которой Россия столкнулась после дефолта и второй чеченской войны.
Фактически, проблема центробежности и сепаратизма в монстрической по размерам и доисторической по взаимосвязям империи так и не решена.
В 1998 году центральная власть задавила и закормила мятежные регионы, а с начала 2000-х годов - начала платить дань Чечне в целом, и семейству Кадровых в частности.
Санкционная удавка, как бы смехотворно она не выглядела для многих, свое дело делает исправно, и с 2015 года кто-то в правительстве РФ все время заикается об урезании дотаций для Чечни.
Потом, конечно же, извиняется перед Кадыркиным.
Но проблема - есть, и в 2017-2018 году оброк русские начали платить активами: Грознефтегаз, Чеченнефтехимпром и т д.
Но этого не хватило, а платить - нужно полностью.
Поэтому Путин и Кадыров договорились о передаче Чечне части нефтенесущих земель Ингушетии, естественно, забыв поинтересоваться мнением ингушей. А они оказались совершенно не согласны с таким и массово вышли на протесты, протестующих начали поддерживать местные силовики, решившие с оружием в руках не пускать силы карательных отрядов из вне, к границам республики стянули армию и Россгвардию и пока все замерло в шатком состоянии
Путин, коренной представитель народа рабов и кочевников, которому словосочетание "родная земля" значит не больше куска бумаги с картой раскрашенного в разные цвета, загнал себя в глубокую, глубокую... эээ... ловушку: ничего не делать - проявить слабость на глазах у всего лохотрата и элит, "вернуть все взад" - выставить Кадырова и себя лохами, задавить протест - получить новую войну внутри России на уровне потерь финансов и иванов порядка чеченской войны, да и примерно такой же по накалу и протяжённости.
Можно попробовать всех купить, но где на это взять денег? Разве только напечатать, уронив курс сразу к отметке в 100 рублей за доллар.
Поэтому, мы сейчас можем стать свидетелями срабатывания "принципа домино", когда одна проблема-косточка влечет за собой и уваливает сотни или тысячи следующих.
Затаил дыхание и жду.
И ещё раз хочу напомнить, что самые лучшие "хорошие русские" - это любые российские сепаратисты.
А об остальном - максимально коротко, насколько получится
- Радовала Рада и немилосердно поджигала индивидуальные установки по производству сероводорода запоребриком. Первое чтение закона про державну мову - великолепно, узаконивание приветствия Слава Украине - Героям Слава в армии - волшебно, поддержка петиции по закрытию НьюсВана и 112 и просьба к СНБО разобраться - восхитительно. Пролонгация закона об особом статусе Донбасса, которая демонстрирует всему миру какая Украина белая и пушистая, и как она выполняет Минск в отличие от злой, плохой и нечестной России - на этом фоне даже теряется;
- Нидерланды обвинили Россию в хакерской атаке и попытке добраться до результатов расследования по МН17;
- Сенат США единогласно принял резолюцию о признании Голодомора актом геноцида в отношении Украины и украинцев со стороны СССР и лично Сталина. Среди прочего, резолюция также призывает к распространению информации об искусственной природе Голодомора, что я расцениваю, как сигнал для остального мира, и не за горами тот момент, когда это преступление будет осуждено всем миром, включая и неспешных беззубых монстров типа ООН;
- Кавано. Глядя на реакцию США, на массовые протесты, на коллективные письма, и главное, на поведение самого новоиспечённого судьи - большего подарка демократам в преддверии выборов, которые состоятся через месяц, Трамп сделать не мог, ну разве что выложил бы сам в Твиттер на радость пуританской Америке особо пикантные моменты своих шалостей с порнозвездами и проститутками.
Доброе утро, Хунта!
Мы - методично движемся. Самое сложное - сорвать приржавевшую и приросшую махину Украины с места - мы уже сделали, теперь нам надо, минимум - не сбавлять темпа, а максимум - его наращивать.
Улыбаемся и пашем!
Д.Андрус
але хто його на цугундер) посадить?!
- Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!.. Забирайте!
- Не вели казнить, великий государь, вели слово молвить! Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься! (С)
Mohammad Zahoor (right) speaks about investing in Ukraine at the British Embassy in Ukraine on March 17, 2011. Zahoor is a businessman and the former publisher and owner of Kyiv Post. Credit: British Embassy of Ukraine
Ukraine is striving to attract foreign direct investment. Numerous roadshows showcasing the attractiveness of investments in Ukraine are being organized in different countries and pushed on the pages of some of the finest newspapersand magazines. On October 8, there will be a full Ukrainian Week in London, where the country's leadership will attempt to create the impression that Ukraine is an increasingly attractive and safe country for foreign investors. [Editor's note: The Atlantic Council is a sponsor of Ukrainian Week.]