 Регламентный комитет ВР признал законным представление Луценко на оппоблоковца Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил и.о. главы комитета Павел Пинзеник по результатам заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР