 САП передала в суд обвинительный акт по делу Розенблата-Полякова

Об этом говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу заявлений народных избранников в так называемом "янтарном деле" о том, что им не вручали обвинительный акт с реестром материалов досудебного расследования, считаем необходимым сообщить следующее. Обвинительный акт в указанном производстве утвержден 27.08.2018 г. Как и другие подозреваемые народные депутаты неоднократно вызывались к прокурору для вручения им обвинительного акта с приложениями. При этом вызовы осуществлялись заблаговременно как почтовой связью повестками, так и с помощью телефонной связи, sms-сообщений и различных мессенджеров (whatsapp, viber, telegram). В то же время вместо занятия конструктивной позиции относительно получения указанных документов и защищаться в соответствии с действующим процессуальным законом в суде, сторона защиты избрала тактику затягивания процесса с тем, чтобы прокурор не смог направить обвинительный акт в суд. Показательно, что в заблаговременно определенные дни вызова все подозреваемые или внезапно заболели, или же у их защитников возникли неотложные судебные процессы. Депутаты же предпочитали выступления Президента Украины в Верховной Раде Украины, хотя после указанного выступления было еще достаточно времени для того, чтобы прибыть к прокурору на 5 минут для получения документов. В то же время, непосредственно при подаче в САП ГПУ разного рода заявлений и ходатайств, депутаты отказались получать обвинительный акт, а
Поляков М. еще и повестку о вызове, мотивируя это тем, что дело до суда не дойдет", - заявили в САП.
"В связи с этим прокурором и детективами осуществлены выезды по месту работы и жительства подозреваемых с целью вручить обвинительный акт, но только один из них физически его получил - остальные отказалась, о чем в присутствии понятых указано в соответствующих расписках, а также указанные факты зафиксированы с помощью видеосъемки. Следует заметить, что процессуальный закон обязывает прокурора вручить стороне защиты, в частности подозреваемым, обвинительный акт перед направлением его в суд, однако последним не предоставлено право его не получать. В связи с тем, что каждому из подозреваемых стороной обвинения предложено получить обвинительный акт и предоставить об этом расписку прокурору, однако ими этого сделано не было, что зафиксировано должным образом, 5 октября 2018 г. прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинительный акт направлен в суд. Производство касается двух народных депутатов Украины и еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", - резюмировали в САП.
Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.
Но интереснее другое. Дело в том, что ВСЕ президенты Южной Кореи привлекались к уголовной ответственности за коррупцию. Все до единого. Поголовно.
Закончился срок - разбор полетов. Честного главы страны по сей день не оказалось ни одного. Посадки и/или самоубийства экс-президентов - это у них железное правило. Без исключений. Как снег зимой, как дождь весной, как солнце летом - точно также выясняется, что все высокопоставленные чиновники упорно лезут в корыто.Антикоррупционная система в Южной Корее работает как отбойный молоток немецкого производства. Но все равно власть ворует, а людям приходится выходить на Майданы. Понимают корейцы, что борьба с коррупцией - это вечный бой. Что если хочешь жить лучше, надо власть держать за горло мертвой хваткой.А мы, украинцы, решили, что всего добились, изгнав одну банду воров. Что теперь автоматически появятся у нас молочные реки, кисельные берега и спустившиеся с небес в кабинеты ангелы. Что один раз просрались - и дерьма больше не будет.
Южные корейцы со средней зарплатой 3000$ так не думают. Напрягаются и протестуют, потому что хотят жить еще лучше... Ну а мы, пассивные нищеброды, имеем ровно то, что заслужили. До нас не доходит, что борьба с коррупцией - это вечный бой
Дмитрий Суворов
гоп стоп ...
А я сяду в кабриолет
И уеду куда-нибудь
Если вспомнишь меня - забудь,
А вернёшься, меня здесь нет....
А я сяду в кабриолет... (с)
-Что-что? Кемская волость?
- Oh, ja, ja, Kemska wolost! Oh ja, ja!
- Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!(С)
Я ничего не перепутал? Тогда есть вопрос, но, сначала ИНФА:
Завод Кузница на Рыбальском, который опосредованно принадлежит президенту Петру Порошенко, получил многомиллионный контракт от украинского флота.
В частности, речь идет о 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля, передает Соцпортал со ссылкой на "Экономическая правда".
Согласно данным портала использования публичных финансов, соглашение с Кузницей подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены воинской частью А0456 Военно-морских сил Украины.
Вместе с тем на портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. В связи с этим окончательная сумма, которую президентский завод должен получить из бюджета, неизвестна.(с)
Вот теперь- вопрос: у нас что, судостроительные заводы Херсона и Николаева уже ваааще дрова? Тогда кто тут бакланит о каких-то новостроях, для флота! А если вааще, тогда я понимаю: никакого злоупотреблением влиянием- тут нет. Просто всё: нет флота и не будет. Вот на металлоломе, с ранее великолепных верфей- пока металлурги проживут. А можэ и нет, если кто-то злоупотребляющий влиянием- этот металлолом просто за кордон продаст.