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 Происшествия, Киевские новости
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 Военная прокуратура расследует конфликт со стрельбой в кафе на Осокорках в Киеве с участием майора ВСУ

Военная прокуратура Центрального региона расследует конфликт со стрельбой с участием майора Вооруженных Сил Украины в кафе L`Kafa Cafe, находящемся на улице Гришко, 8в, 6 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

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"Установлено, что 6 октября указанный военнослужащий отдыхал в кафе в Дарницком районе столицы вместе с двумя другими офицерами. Около 04:00 во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ применил против последних травматическое оружие, а именно зарегистрированный личный пистолет травматического действия "Форт-12", в результате чего травмированы двое гражданских", - сказано в нем.

Отмечается, что стрелявший офицер задержан, а в суд передано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Состояние здоровья травмированных удовлетворительное, в госпитализации они не нуждались.

Военная прокуратура открыла производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090138
 
 
 Топ комментарии
 
У Матиоса есть возможность отличится.
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Так может родину защищал от сепаров?
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Он не просто майор, а из генштаба.
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если майор, окажется простой майор, не из породистых
по идее резюк дожны передать на экспертизу
где честный эксперт докажет что
пружина полюбасу была усиленая, плюс патроны нестандартные
это как минимум
так шо прицепом к 296-ой, 263-я пойдёт, и к бабке не ходи
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Он не просто майор, а из генштаба.
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поняв)
я с сначала подумал, шо это это ему хулиганку предъявили)
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Матіос, мля, ти скільки сепарів чи зрадників посадив - відчитайся, мля. Зато ЗСУшників і добровольців сотнями сажає, падло...
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Так вот оно шо! А я-то, всё не мог врубиться, в предыдущей ИНФе, об этом: почему СМИ так тихонько и аккуратно, об этом черте-стрелке?! А оказалось, это- воин-майор, которому- всё можно. Ну, так бы и сказали.
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майора расстрелять, хулиганов - освободить
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Наверное тут все понятно, пан майор защитил честь и достоинство свое и своих друзей, пистолет зарегистрированный, удостоверение не просрочено...
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Як ми любимо балаболити, не знаючи суті срави. Част о потрібно ппросто пристрелити пяних відморозків, які ведуть себе в різних закладах, зухвало і нахабно.
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