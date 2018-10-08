 Лейтенанта ВСУ нашли повешенным на территории воинской части в Броварах, - Лысенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"06.10.2018 в 21:40 на территории военного городка в г. Бровары Киевской области в боксе автомобильного парка, который не используется, было обнаружено повешенным тело лейтенанта ВСУ 1996 г.р.

Предварительно установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части, погибший с 06 на 07.10.2018 был назначен в суточный наряд помощником дежурного воинской части.

06.10.2018 в 08:00 указанный военнослужащий не явился на развод суточного наряда, в связи с чем командованием воинской части были организованы розыскные мероприятия", - написал он.

По словам Лысенко, на место происшествия выезжала группа военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины во главе с заместителем прокурора гарнизона. На месте происшествия кроме работников военной прокуратуры Дарницкого гарнизона также работала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве и группа оперативного реагирования Центрального управления Военной службы правопорядка.

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"При осмотре тела военнослужащего судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что смерть наступила вследствие механической асфиксии. Предсмертной записки не обнаружено.

Тело погибшего доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Киев", - отметил он.

По факту гибели офицера следователем Деснянского управления полиции ГУ ЧП в Киеве в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Продолжаются следственные действия.