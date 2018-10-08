 С начала войны зафиксированы 843 случая смертей украинских военных от самоубийств и убийств, - Матиос

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"О психическом здоровье военных. Львов. Суббота, 6 октября. Католический Университет. "Война своими последствиями вызывает ужасную вещь - она будит темные аспекты человеческой души. Предболезненные расстройства, депрессии, ПТСР у военных, спровоцированные фактическим или возможным участием в боевых действиях и неспособностью человеческой психики адаптироваться к войне, подталкивают воинов к совершению суицидов и жестоких преступлений. По состоянию на сегодня, это аж (!!!) 843 случая смертей украинских военных от самоубийств и убийств за 4,5 года войны. Эта ужасная проблема рождена не в Украине. С последствиями войны сталкивались все страны, воины которых принимали участие в боевых действиях (США- Вьетнам / Ирак / Афганистан - поражены ПТСР до 80% тех, кто принимал участие в войне; Израиль - самый маленький в мире процент самоубийств военных; страны постсоветского пространства - Чеченские войны / Абхазия / Грузия; тому подобное)", - лишь небольшая часть из моего доклада "Психологические и психиатрические проблемы в украинской армии", - рассказал Матиос.

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"Попытался донести видение военной прокуратуры к профессиональной общественности на VIII-х Львовских психиатрических встречах. И нет здесь никакого политического подтекста, а есть учет украинских реалий, где есть тотальное равнодушие государства (прежде всего Минздрава и Соцполитики) к страшным психологическим бедам украинского воина. Армия и военные срочно нуждаются в государственной эшелонированной концепции оказания психологической помощи военнослужащим. Большое спасибо Католическому Университету, лично господину Семену Глузману за приглашение принять участие, его коллегам за то, что выслушали меня, услышали о страшных проблемах армейской действительности! Я услышал их мнения. Услышат ли нас?", - резюмировал Матиос.