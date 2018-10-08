EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  579  12
Материалы по теме:
Все про:Арьев (513) ПАСЕ (1206) Россия (70673) санкции (6986)

 На осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию России, - Арьев

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге 8-12 октября, украинская делегация попытается не допустить ликвидацию возможности введения санкций по требованию Российской Федерации. В украинской делегации убеждены, что Москва хочет уничтожить организацию, призванную защищать демократию, верховенство права и права человека.

Об этом председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев (БПП) написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ПАСЕ: эти дни решают, готовы ли парламентарии со всей Европы добровольно уничтожить свои возможности под влиянием Генсека Совета Европы, который лоббирует ликвидацию всей санкционной системы по требованию РФ? Оставят ли Парламентскую Ассамблею Совета Европы такой, которую ее задумали основатели Совета Европы 70 лет назад? Если план пророссийского лобби сработает, то останется недолго до празднования в Москве уничтожения организации, которая призвана защищать демократию, верховенство права и права человека. Всего того, что является враждебным Кремлю. Украинская делегация будет сопротивляться этому сценарию всеми силами. Когда-то Совет Европы помог Украине строить демократическое общество. Сегодня наша очередь помочь Совету Европы не потерять принципы и репутацию", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ проведет срочные дебаты по России: будут подняты вопросы относительно агрессивной политики РФ, - Логвинский

На осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию России, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090129
 
 
 Топ комментарии
 
Наші тунеядці вже зібрали чемодани щоб залишити ПАСЕ?
 показать весь комментарий
 
Что значит попытается?
Должны костьми лечь!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В сети появилось первое фото новой, модернизированной украинской 122 мм РСЗВ - БМ-21У

На осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию России, - Арьев - Цензор.НЕТ 3209

Википедия про нее уже знает.
 показать весь комментарий
 
Наші тунеядці вже зібрали чемодани щоб залишити ПАСЕ?
 показать весь комментарий
 
 
От ви б там напрацювали! Усi стояли б по струнці, заглядаючи вам в рота.
 показать весь комментарий
 
Авжеж, напрацював. Я б навіть валізи розпакувати не встиг би, як вже звільнили.

Не дипломат я.
Але це ніяк не стосується протирання спідниць іншими.
 показать весь комментарий
 
Вчити завжди легко, особливо, коли ще i не дипломат.
 показать весь комментарий
 
Так я і не вчу. Питаю я, чемодани зібрали чи ні?
 показать весь комментарий
 
А чому так скептично i принизливо? Не варто так українцеві до українців відноситися.
 показать весь комментарий
 
Срать они на нас хотели

. Бабло.только баоло.вот и все их интересы.😬
 показать весь комментарий
 
Что значит попытается?
Должны костьми лечь!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию России, - Арьев
 
 
 
 
 
 вверх