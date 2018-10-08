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Все про:скорость (33) радар (37) патрульная полиция (1173) Билошицкий (4)

 В полиции пояснили, как будут работать радары TruCam и какие штрафы ожидают водителей за превышение скорости

С понедельника, 8 октября, на украинских дорогах начинают дежурство полицейские, которые будут применять радары контроля скорости TruCAM. В пилотном режиме они будут работать до 15 октября, в этот период нарушителей к ответственности привлекать не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Вокруг превенции будет построена вся работа. Наша задача стимулировать и побуждать водителей снизить скорость особенно в тех местах, где есть повышенный уровень ДТП с пострадавшими и погибшими. Во время пилотного периода штрафовать не будут. Будем останавливать транспортное средство, предупреждать водителя, потому что это жизнь, прежде всего, водителя и также пассажиров. Цель именно превенция", - сказал он.

В дальнейшем водителей будут штрафовать.

"Стандартная процедура: остановка транспортного средства, привлечение водителя. Если превышение скорости более чем на 20 км/ч – это штраф 255 гривен, более чем на 50 км/ч – это 510 гривен", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что сейчас у полиции есть поверенных 25 радаров, о местах их установки водителей сообщили накануне. В дальнейшем количество радаров на дорогах будет увеличиваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП. Список трасс

"В приборе имеются предохранители против возможных злоупотреблений. Прибор содержит специальную систему шифрования данных. Инспектор не имеет доступа, и не может удалить какие-либо моменты самостоятельно", - подчеркнул Билошицкий.

Он так добавил, что прибор содержит "так сказать, счетчик зафиксированных правонарушений".

"И наши отделы мониторинга будут постоянно контролировать данный вопрос – соответствия зафиксированных правонарушений и привлечения к ответственности. Но об этом мы будем говорить, начиная со следующего вторника. Потому что по следующий понедельник включительно мы будем работать пилотно – без привлечения водителей к ответственности", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что появление радаров TruCAM на дрогах является первым шагом в дальнейшем развитии системы фиксации правонарушений.

"Следующим шагом будет запуск приборов, которые будут размещены стационарно в служебных автомобилях – финансирование уже предусмотрено в дорожном фонде. А еще следующим шагом будет внедрение системы автоматической фиксации правонарушений", - подытожил Билошицкий.

Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

Источник: https://censor.net.ua/n3090128
 
   
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- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа! (с)

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Странное совпадение. У роисян подняли штрафы и у нас, такое впечатление шо законы пишут в одном месте
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Ты можешь дать взятку своему компьютеру или смартофону? Секта зрады снова только заголовки читает.
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ах-ха-ха какая прелесть 25 радаров на всю Украину.. мля маленькое карликовое типа государство Монако обвешаны камерами слежения, контроля скорости... самое безопасное государство в мире... криминал ).0001% на 1000 человек а у нас ой счась расплачусь... Британия, Норвегия,Швеция, Германия, Канады. и многие онные практически перекрывают до 70% закоулков переулков не говоря про главные дороги, магистрали, хайвэи, автобаны...где покрытие контроля скорости и ситуации на дорогах 96-100% прибытие дорожных служб -полиция, пожарники, санитарная авиация, скорых от 2 до 7 минут.. например в Швейцарии по нормативу 1 авто полиции на 50 км по кругу а если вдруг ЧП за 2-4 минуты будет до 10-15 экипажей отряд спец назначения, пожарники, скорые, вертушки полиции, и медпомощи.. и откуда они берутся загадка... уже классика анекдота и были факт что попробуй в Германии, да и в Швеции или Нидерландах, Австрии ночью на перекрестке проехать на красный сигнал вроде ночь никого нет перекресток пуст а нет через 2-3 квартала тебя в коробочку блокирует сразу 4-5 экипажей ибо неравнодушные граждане от скуки ради и желания все соблюдают правила и законы и никаких исключений позвонили в полицию. и назвали твой номер, марку и цвет авто и еще и тебя водителя описали ... во как... у нас увы у нас рыло отворачивают -а оно мне надо- если кто и нарушает то гы-гы какой маладца.. вот полно видео в Интернете про аварии... так Россия и Украина ТАКЖЕ авария, раненные ,перевернутые авто... а народ РАВНОДУШНО ИДЕТ КАК быдло и как ни в чем не бывало плюет на ситуацию... ну в лучшем случае снимает на свой мобильник или сельфи сделает...
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Ты предлагаешь ради мажоров сделать тариф
для всех = 255 и 510 евро?

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я пропоную штраф накладати від вартості машини, або статків власника! У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 7783
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..то есть предлагаешь - дать ментам право устанавливать размер твоего благосостояния и стоимость твоей машины? И для этого они должны получить права полного аудита твоей собственности, с осмотром (обыском) твоего жилья? Тогда ваша Тимошенка - будет платить штрафы по минимальных ставках...

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причому тут юлька?! пиши краще про педро! У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 9882
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Он дофига задекларировал - поэтому на халяву не проскользнет
- будет платить по максимуму... а Йулька по декларации бомжиха...

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та отож вони всі на ланосах їздять і є власниками ланосів!!!
так само і мажори на ланосах їздять! У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 9718
пиши ще! У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 9718 У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 9718 У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 9718
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Вон ниже новость,судья купила Ренджа за 150 000.Хочешь,щоб вона его купувала за 10 гривен? У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 6454
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Будут блатные номера со встроенными в них антитруками
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згоден, справа не трукамах і поліцаях) - тут фундамент)) треба міняти!
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Да хоть до 1510. Все равно платить за себя и за того парня будет пересічний лох, а не мажор.
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Я кстати, когда то в Польше на автобане где разрешенная скорость 130 км/час, наехал на штраф 900$... при этом моя скорость в момент фиксации была чуть более 110 км/час...
Но я провтыкал, что за километр до съезда с автобана - над правой полосой был установлен знак 50 км/час... а поляки считают каждый следующий километр превышения по цене вдвойне выше предыдущего километра...

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При чем тут ваши наши?
У низ так в инструкции прописано...
Например в Чехии за разговор по мобильному телефону за рулем с меня возьмут от 200 до 1000 евро (в зависимости от сложности дорожной обстановки) и еще отминусуют пару балов с твоих прав... поэтому я уже более 15 лет езжу с hands free...
...а что с тебя возьмут за тоже самое нарушении в Украине?

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ничего. менты не заметят нарушение, т.к. будут заняты в этот момент разговором по телефону У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 5825
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- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа! (с)

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25 радаров на всех мусоров. вот это "конкурс" у них намечается
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Если превышение скорости более чем на 20 км/ч - это штраф 255 гривенИсточник:https://censor.net.ua/n3090128

Тобто. +-20 км до швидкісного режиму залишили чи ні ?
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Да очень просто они будут работать: не дашь взятку - работает, дашь взятку - не работает.
Не в радарах дело, а в милициянтах совкового замеса - у них взяточничество прописано на рефлективно-генетическом уровне. И это не шутка. Они не могут удержаться от взятки даже при явном риске быть пойманным т. к. поголовно тяжело больны зависимостью взяточничества. Неизлечимо.
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Ты можешь дать взятку своему компьютеру или смартофону? Секта зрады снова только заголовки читает.
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Рішення Конституційного Суду почитай. Радар повинен бути стаціонарний.
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Странное совпадение. У роисян подняли штрафы и у нас, такое впечатление шо законы пишут в одном месте
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А если подумать, очистив сознание от госпропаганды, то сходство куда глубже и фундаментальнее, чем синхронно поднятые штрафы. Вот, например, на Дамбас воевать рассеянцы шли за что? Правильно: за мову з вірою з передвиборчого гасла нашого коханого сивочолого гетьмана. В своем, конечно, рассеянском понимании этих терминов.
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Так ты ж и пишешь из россии, троллятина. Твой украинский флажок никого в заблуждение не вводит.
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Если Рашка в кои-то веки что-то сделала правильно, то нам надо обосраться но чтоб было "не так как у них"?
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"..Следующим шагом будет запуск приборов, которые будут размещены стационарно в служебных авто - финансирование уже предусмотрено в дорожном фонде.." Источник: https://censor.net.ua/n3090128

Дороги вже всі відремонтовано, кошти можна пустити на закупівлю приладів контролю швидкості на них..
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Автомобили дороже 500 тыс. долларов не регистрируются автоматически?
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у них номера изготовлены по технологии "стелс"...
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Ось уже третій день, як
несамовито мовчить
Порошенко.
У ЗМІ з'явилася досить наочна
інформація про величезні та
загадкові статки одного з
керівників головного
розвідувального відомства країни.
А також про те, що його родина
має громадянство країни-
агресора.
І три дні - мертвого,
наймертвішого мовчання.
Мовчить поголовно вся піар-
прислуга Порошенка - віп-
блогери, армія тролів та
придворні ЗМІ. Прихильники
президента розгублені.
Свідомість провладної коаліції не
працює без темників. А тут
темників не поступає - і
виявляється, що самостійно весь
цей штучний конструкт
провладної пропаганди нездатен
функціонувати.
Мовчить сам Семочко. Мовчить
СБУ, мовчить Служба зовнішньої
розвідки. Ані пари з вуст.
Чи є якесь розслідування, бодай
службове?
Чи все нормально, так і треба?
(звернувся в СБУ та НАБУ із
заявою про злочин)
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Аххаха ))). Зрадогниды под каждой статьей ))).
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Будет по концовке вот так😀

https://rutube.ru/video/98e2b7047f7877e9aad286949e22b35e/
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Опять на те же грабли.
Идиоты, Конституционный Суд еще в 2010 году сказал - В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ!!!
То есть без участия Нацпоца!!!!!!!!!!!!
Если это тупинькое существо, а их 99%, держит в руках этот прибор, и теоретически может корректировать углы обзора прибора, то это не автоматический прибор.
Опять закупили фены и распилили кучу бабла.
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"...о местах их установки водителей сообщили накануне.." Ну кто так строит? (с)
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Очень маленькие, смешные штрафы, это карманные суммы на мелкие расходы, с которыми легко расстаться. Поэтому как летали, как убивали, как плевали на ПДД, так и будут.
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"В приборе имеются предохранители против возможных злоупотреблений. Прибор содержит специальную систему шифрования данных. Инспектор не имеет доступа, и не может удалить какие-либо моменты самостоятельно", - подчеркнул Билошицкий.
Он так добавил, что прибор содержит "так сказать, счетчик зафиксированных правонарушений".Источник: https://censor.net.ua/n3090128

Ну почему быдлоэлита считает себя самой хитрожопой, а остальных идиотами?
Для того, чтобы не обидеть "богоизбранных", достаточно просто не наводить "фен" на машину с блатными номерами.
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стоп. Как понимать - финансирование уже предусмотрено в дорожном фонде.
Это что получается деньги от акциза на бензин идут не на потужный безальтернативно мыролюбно гиперлупный ремонт дорог а на закупку кустовых фенов для новых гаишных мусоров - очьень важьно?
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Хто може розтлумачити ось це (цитата з автофоруму):
"Міряти швидкість, тим більш у заздалегіль відведених місцях - то ще таке... Ось іще:
3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без увімкненого спеціального звукового сигналу), що стоїть на узбіччі (біля проїзної частини) або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.
І все це тишком-нишком, без публічних обговорень проектів... "
Кінець цитати.
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Раніше знак "обмеження швидкості до 40км на годину" був блакитною мрією всіх ДАЇшників. Тепер він незримо з кожною машиною поліції. Мрії збуваються не тільки у Газпрома.
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Стандартная процедура: остановка транспортного средства, привлечение водителя.
...стандарты поборов и нарушений не меняются...
В 2012, меня на Одесской трассе тормознули за превышение -- тыкали под нос показания ручного радара. Я грю: Согласен! -- составляйте протокол.
-- Тогда вам нужно будет поехать в Сберкассу и заплатить штраф!
-- Не, не поеду -- это незаконно... Протокол сперва давай!
...мусор начал мусолить мои права и повёл в будку... сел за стол с вумным видом, (сынок, супротив киевского таксиста...*))
-- Пацан, грю -- я хабарив уже 25 лет не даю! ...да и раньше не особо старался. Пиши протокол!
-- И что я с ним делать буду? Вы ж в Германии живёте...
-- Доложишь по начальству, Оно отдаст протокол на немецкий перевод, потом отправит в немецкое консульство на подтверждение, потом отошлёт мне на домашний адрес, потом я отдам его своему адвокату... ...но, скорей всего, выкину в мусорку...
Составишь протокол -- заплачу! -- это ж Государству, а не тебе.
...в общем, я уехал без потерь, но с развлечениями... *)
А дорогих россиян там трусили -- ...те ж бараны -- в Сберкассу ехать не хотели...*)
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Ездим в городе 69, за городом 109, по автобану (объезжая ямы) 149. Так? У поліції пояснили, як будуть працювати радари TruCam і які штрафи чекають водіїв за перевищення швидкості - Цензор.НЕТ 3218
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Я,имея 40 летний стаж безаварийного вождения,приветствую наведение порядка на дорогах.Нужны две полосы и контроль за соблюдением ПДД иначе смерти будут только расти
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ полиции пояснили, как будут работать радары TruCam и какие штрафы ожидают водителей за превышение скорости
 
 
 
 
 
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