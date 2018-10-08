 В полиции пояснили, как будут работать радары TruCam и какие штрафы ожидают водителей за превышение скорости

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Вокруг превенции будет построена вся работа. Наша задача стимулировать и побуждать водителей снизить скорость особенно в тех местах, где есть повышенный уровень ДТП с пострадавшими и погибшими. Во время пилотного периода штрафовать не будут. Будем останавливать транспортное средство, предупреждать водителя, потому что это жизнь, прежде всего, водителя и также пассажиров. Цель именно превенция", - сказал он.
В дальнейшем водителей будут штрафовать.
"Стандартная процедура: остановка транспортного средства, привлечение водителя. Если превышение скорости более чем на 20 км/ч – это штраф 255 гривен, более чем на 50 км/ч – это 510 гривен", - сказал Билошицкий.
Он отметил, что сейчас у полиции есть поверенных 25 радаров, о местах их установки водителей сообщили накануне. В дальнейшем количество радаров на дорогах будет увеличиваться.
"В приборе имеются предохранители против возможных злоупотреблений. Прибор содержит специальную систему шифрования данных. Инспектор не имеет доступа, и не может удалить какие-либо моменты самостоятельно", - подчеркнул Билошицкий.
Он так добавил, что прибор содержит "так сказать, счетчик зафиксированных правонарушений".
"И наши отделы мониторинга будут постоянно контролировать данный вопрос – соответствия зафиксированных правонарушений и привлечения к ответственности. Но об этом мы будем говорить, начиная со следующего вторника. Потому что по следующий понедельник включительно мы будем работать пилотно – без привлечения водителей к ответственности", - сказал Билошицкий.
Он отметил, что появление радаров TruCAM на дрогах является первым шагом в дальнейшем развитии системы фиксации правонарушений.
"Следующим шагом будет запуск приборов, которые будут размещены стационарно в служебных автомобилях – финансирование уже предусмотрено в дорожном фонде. А еще следующим шагом будет внедрение системы автоматической фиксации правонарушений", - подытожил Билошицкий.
Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.
для всех = 255 и 510 евро?
- будет платить по максимуму... а Йулька по декларации бомжиха...
так само і мажори на ланосах їздять!
пиши ще!
Но я провтыкал, что за километр до съезда с автобана - над правой полосой был установлен знак 50 км/час... а поляки считают каждый следующий километр превышения по цене вдвойне выше предыдущего километра...
У низ так в инструкции прописано...
Например в Чехии за разговор по мобильному телефону за рулем с меня возьмут от 200 до 1000 евро (в зависимости от сложности дорожной обстановки) и еще отминусуют пару балов с твоих прав... поэтому я уже более 15 лет езжу с hands free...
...а что с тебя возьмут за тоже самое нарушении в Украине?
Тобто. +-20 км до швидкісного режиму залишили чи ні ?
Не в радарах дело, а в милициянтах совкового замеса - у них взяточничество прописано на рефлективно-генетическом уровне. И это не шутка. Они не могут удержаться от взятки даже при явном риске быть пойманным т. к. поголовно тяжело больны зависимостью взяточничества. Неизлечимо.
Дороги вже всі відремонтовано, кошти можна пустити на закупівлю приладів контролю швидкості на них..
несамовито мовчить
Порошенко.
У ЗМІ з'явилася досить наочна
інформація про величезні та
загадкові статки одного з
керівників головного
розвідувального відомства країни.
А також про те, що його родина
має громадянство країни-
агресора.
І три дні - мертвого,
наймертвішого мовчання.
Мовчить поголовно вся піар-
прислуга Порошенка - віп-
блогери, армія тролів та
придворні ЗМІ. Прихильники
президента розгублені.
Свідомість провладної коаліції не
працює без темників. А тут
темників не поступає - і
виявляється, що самостійно весь
цей штучний конструкт
провладної пропаганди нездатен
функціонувати.
Мовчить сам Семочко. Мовчить
СБУ, мовчить Служба зовнішньої
розвідки. Ані пари з вуст.
Чи є якесь розслідування, бодай
службове?
Чи все нормально, так і треба?
(звернувся в СБУ та НАБУ із
заявою про злочин)
https://rutube.ru/video/98e2b7047f7877e9aad286949e22b35e/
Идиоты, Конституционный Суд еще в 2010 году сказал - В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ!!!
То есть без участия Нацпоца!!!!!!!!!!!!
Если это тупинькое существо, а их 99%, держит в руках этот прибор, и теоретически может корректировать углы обзора прибора, то это не автоматический прибор.
Опять закупили фены и распилили кучу бабла.
Он так добавил, что прибор содержит "так сказать, счетчик зафиксированных правонарушений".Источник: https://censor.net.ua/n3090128
Ну почему быдлоэлита считает себя самой хитрожопой, а остальных идиотами?
Для того, чтобы не обидеть "богоизбранных", достаточно просто не наводить "фен" на машину с блатными номерами.
Это что получается деньги от акциза на бензин идут не на потужный безальтернативно мыролюбно гиперлупный ремонт дорог а на закупку кустовых фенов для новых гаишных мусоров - очьень важьно?
"Міряти швидкість, тим більш у заздалегіль відведених місцях - то ще таке... Ось іще:
3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без увімкненого спеціального звукового сигналу), що стоїть на узбіччі (біля проїзної частини) або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.
І все це тишком-нишком, без публічних обговорень проектів... "
Кінець цитати.
...стандарты поборов и нарушений не меняются...
В 2012, меня на Одесской трассе тормознули за превышение -- тыкали под нос показания ручного радара. Я грю: Согласен! -- составляйте протокол.
-- Тогда вам нужно будет поехать в Сберкассу и заплатить штраф!
-- Не, не поеду -- это незаконно... Протокол сперва давай!
...мусор начал мусолить мои права и повёл в будку... сел за стол с вумным видом, (сынок, супротив киевского таксиста...*))
-- Пацан, грю -- я хабарив уже 25 лет не даю! ...да и раньше не особо старался. Пиши протокол!
-- И что я с ним делать буду? Вы ж в Германии живёте...
-- Доложишь по начальству, Оно отдаст протокол на немецкий перевод, потом отправит в немецкое консульство на подтверждение, потом отошлёт мне на домашний адрес, потом я отдам его своему адвокату... ...но, скорей всего, выкину в мусорку...
Составишь протокол -- заплачу! -- это ж Государству, а не тебе.
...в общем, я уехал без потерь, но с развлечениями... *)
А дорогих россиян там трусили -- ...те ж бараны -- в Сберкассу ехать не хотели...*)