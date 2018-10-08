 В составе ЧВК "Вагнера" 10% - украинцы, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал глава аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"В общем, через ряды террористов "Вагнера", по нашим данным, прошло более 5 тыс. человек. Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10%", - сообщил он.

Гуськов отметил, что ЧВК "Вагнера" не имеет постоянного состава, это контрактная основа и ротации происходят от 3 месяцев и больше.

Он отметил, что в данном подразделении много граждан Украины, которые воевали на Донбассе, потом 3 – 4 раза были в Сирии и участвовали в боевых действиях.

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