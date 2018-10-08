 В составе ЧВК "Вагнера" 10% - украинцы, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал глава аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.
"В общем, через ряды террористов "Вагнера", по нашим данным, прошло более 5 тыс. человек. Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10%", - сообщил он.
Гуськов отметил, что ЧВК "Вагнера" не имеет постоянного состава, это контрактная основа и ротации происходят от 3 месяцев и больше.
Он отметил, что в данном подразделении много граждан Украины, которые воевали на Донбассе, потом 3 – 4 раза были в Сирии и участвовали в боевых действиях.
Скорее это бывшие граждане Украины - крымские предатели и лугандонцы
Да пофиг если честно...
Этих конечно можно обвинить в покушении на целостность,но это создаст прицидент Африка(забыл чет),мой кент там воевал с Кресенчуга,Грузия,Чечня,Сербия..Кто то обязательно найдет украинские фамилии и будет требовать их наказать.Гемор такой начнется..
Либо украинец - либо ЧВК "Вагнер". Tertium non datur.
если такие "вагнеровцы" работают в руководстве разведки Украины (товарищ самОчко, если кто не догадался), то о чем дальше говорить?
национальностьнародность: мокша, меря, мурома...
Прошло 26 лет, Румыния давно в НАТО/ ЕС, а Украина получила на границе вместо НАТО, русскую "пмр"
Пробачте, що?
...
решающим фактором следует считать безжалостную сталинскую политику хлебозаготовок. Отчаянно нуждаясь в зерне для финансирования индустриализации, режим продолжал, несмотря на ухудшение ситуации, навязывать крестьянам завышенные планы хлебозаготовок. Зерна явно не хватало, чтобы удовлетворить и аппетиты правительства, и потребности крестьянства, поэтому в 1931 г. украинские коммунисты буквально умоляли Москву уменьшить планы. Согласившись несколько урезать разверстку, Сталин установил новый план хлебозаготовок, такой же нереально высокий.
Желая быть уверенным, что показатели, предложенные им, будут выполнены, Сталин снарядил в Украину двух своих ближайших заместителей - Вячеслава Молотова и Лазаря Кагановича - для надзора за ходом заготовок зерна. В очередной раз партийные активисты были мобилизованы и брошены в села выбивать из крестьян хлеб. Судя по всему, многие из них уклонялись от выполнения этой неблагодарной миссии, поскольку в это время с ответственных должностей в колхозах было снято около трети руководителей. В помощь активистам власти посылали регулярные войска и части ГПУ, безжалостно громившие села, отказывающиеся сдавать продукцию. Экспроприации подлежало даже семенное зерно, необходимое для посевной кампании следующего года.
Несмотря на все усилия, режиму удалось выкачать из крестьянства только 70 % зерна от запланированного. В январе 1933 г. Сталин в своей речи призвал партийный аппарат удвоить усилия: «Не позволяйте себе отвлекаться на всякие фонды и резервы, не забывайте о главной задаче; разворачивайте кампанию хлебозаготовок... и ускоряйте ее; главная ваша заповедь выполнить хлебозаготовки».
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Украинцы в Украине, воюют на стороне ВСУ, МВД, СБУ, в Операции Обедненных Сил и помогают им в тылу. И прочие люди, которые не считают себя холопами россиян.
Украинец это тот, кто не болен имперским российским шовинизмом и фашистским "русским миром".
Як ви думаєте. чому СБу цю інформацію опублікувало?
А тому, що так СБУ оказує кацапам, - у вашому середовищі є наші агенти! Ви воювати зібралися? Тож завжвйте на ту обставину, що всі ваші плани можуть бути нам відомі, вже не 2014рік!
А ще, попри сморід зрадофілітиків СБУ таки працює. Так, є там і блатні, і хабарники, і ті. хто напівкримінальні бізнеси кришує, але всеж є і здорове ядро, ті кістки, на які мясо почало наростати.
10 процентов и НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10 процентов - Две большие разницы , как говорят в Одессе. НЕ УТРИРУЙТЕ ТЕКСТЫ В ПОЛЬЗУ ОККУПАНТА
Это мы знаем, что никакие они не украинцы.