EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  4547  52
Все про:наемник (260) наемники РФ (635) Гуськов (4) ЧВК_"Вагнера" (58)

 В составе ЧВК "Вагнера" 10% - украинцы, - СБУ

В составе российской частной военной компании "Вагнера" 10% - граждане Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал глава аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"В общем, через ряды террористов "Вагнера", по нашим данным, прошло более 5 тыс. человек. Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10%", - сообщил он.

Гуськов отметил, что ЧВК "Вагнера" не имеет постоянного состава, это контрактная основа и ротации происходят от 3 месяцев и больше.

Он отметил, что в данном подразделении много граждан Украины, которые воевали на Донбассе, потом 3 – 4 раза были в Сирии и участвовали в боевых действиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Информация засекречена. Он военный", - наемники "ЧВК Вагнера" из числа белорусских граждан прячутся в РФ и не афишируют свое участие в спецоперациях за границей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3090125
 
 
 Топ комментарии
 
В составе российской частной военной компании "Вагнера" 10% - граждане Украины...

Скорее это бывшие граждане Украины - крымские предатели и лугандонцы
 показать весь комментарий
 
Які вони українці?! Для таких вибл&дків давно існує визначення: МАНКУРТ.
 показать весь комментарий
 
Паспорт - не показатель. Морду отмыть и сразу увидишь национальность народность: мокша, меря, мурома...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це історія так само як мільйонна армія власова
 показать весь комментарий
 
В любой семье не без урода и Украина не исключение. Но они гробят свои жизни не за "Вяличие Русскаго мiра", а просто хотят срубить бабла, а вернее не знают, куда себя деть. Ну и пусть гробятся, очищая генофонд нации и Планеты вцелом.
 показать весь комментарий
 
В составе российской частной военной компании "Вагнера" 10% - граждане Украины...

Скорее это бывшие граждане Украины - крымские предатели и лугандонцы
 показать весь комментарий
 
 
За менталітетом, вони "русскі мір"... А паспорти і громадянство для таких -то розмінна монета...
 показать весь комментарий
 
 
В любой стране за пределами Роиси их ждет тюрьма.
 показать весь комментарий
 
 
За убийства гражданских, они же не сирийцы чтобы рассказывать про гражданскую войну, или я пропустил и россия объявила кому то войну?
 показать весь комментарий
 
 
Скользкая тема...Есть люди у которых это профессия...Грузия,Чечня..Украина там тоже войну не объявляла...
Да пофиг если честно...
 показать весь комментарий
 
Ну как скользкая, это если человек не хочет верить в очевидное, когда в 1918-1919 западные ЧВК выступили в поддержку легитимного царского режима у нас это назвали интервенцией, в чем отличия?
 показать весь комментарий
 
Ответ прост: сегодня 2018.И опять же,что делать с тысячами наемников с Украины, воевавших в Чечне и Грузии..?Из личного опыта скажу,пока ничего не делали.
Этих конечно можно обвинить в покушении на целостность,но это создаст прицидент Африка(забыл чет),мой кент там воевал с Кресенчуга,Грузия,Чечня,Сербия..Кто то обязательно найдет украинские фамилии и будет требовать их наказать.Гемор такой начнется..
 показать весь комментарий
 
За наемничество и участие в террористических группировках.
 показать весь комментарий
 
 
Да какие они нахрен украинцы.
Либо украинец - либо ЧВК "Вагнер". Tertium non datur.
 показать весь комментарий
 
 
если такие "вагнеровцы" работают в руководстве разведки Украины (товарищ самОчко, если кто не догадался), то о чем дальше говорить?
 показать весь комментарий
 
 
cimbitep

если такие "вагнеровцы" работают в руководстве разведки Украины (товарищ самОчко, если кто не догадался), то о чем дальше говорить?
 показать весь комментарий
 
Паспорт - не показатель. Морду отмыть и сразу увидишь национальность народность: мокша, меря, мурома...
 показать весь комментарий
 
 
а вот тут желательно с фио - страна должна знать хероев
 показать весь комментарий
 
 
Может и почитатели. Но ждет их похоронный марш Фридерика Шопена, написанного в 1837 году, как часть "Сонаты для фортепиано № 2 си-бемоль минор", созданной композитором за два года (1837-1839). Но они его не услышат, ибо будут лежать в холодном виде в окружении печальных сородичей.
 показать весь комментарий
 
 
Ну с Гиви, Дремовым, Мозговым, Бедновым, Бетменом, осетином, моторылой и куриным фельдмаршалом получилось с дивана, или вагнеровцы бессмертные?
 показать весь комментарий
 
В 1992 Правительство Украины поддержало российскую агрессию в Молдову.. причин было много, но официально для электората была выставлена некая "румынская угроза", беспроигрышно.

Прошло 26 лет, Румыния давно в НАТО/ ЕС, а Украина получила на границе вместо НАТО, русскую "пмр"
 показать весь комментарий
 
 
Не только правительство, но и националисты.
 показать весь комментарий
 
 
Редкий случай когда украинские националисты с российскими кизяками воевали на одной стороне, а умные молдаване по друг дружке не стреляли в отличие от россиян и украинцев на донбассе, только если румыны с одной стороны и наши с кизяками с другой.
 показать весь комментарий
 
украинци и хохлы малоросы - две большие разници
 показать весь комментарий
 
 
Так вот зачем они хотели в рашу, убивать и грабить...
 показать весь комментарий
 
Які вони українці?! Для таких вибл&дків давно існує визначення: МАНКУРТ.
 показать весь комментарий
 
 
Що ви так хвилюєтесь, під час голодомору в селах витрушували зерно в селян такі ж українці, щоб вислужитись перед "начальством и Москвой", а тут всього 10% у Вагнері .....у ми дуже класні всі, винні у всьому кацапи, чи не так? Чи може почнемо із себе, прочнемо ставати самі людьми для початку, відчувати відповідальність перед своїми дітьми за те, яке суспільство ми їм будуємо - суспільство корупції, розгулу злочинності?
 показать весь комментарий
 
 
під час голодомору в селах витрушували зерно в селян такі ж українці
Пробачте, що?
...
решающим фактором следует считать безжалостную сталинскую политику хлебозаготовок. Отчаянно нуждаясь в зерне для финансирования индустриализации, режим продолжал, несмотря на ухудшение ситуации, навязывать крестьянам завышенные планы хлебозаготовок. Зерна явно не хватало, чтобы удовлетворить и аппетиты правительства, и потребности крестьянства, поэтому в 1931 г. украинские коммунисты буквально умоляли Москву уменьшить планы. Согласившись несколько урезать разверстку, Сталин установил новый план хлебозаготовок, такой же нереально высокий.
Желая быть уверенным, что показатели, предложенные им, будут выполнены, Сталин снарядил в Украину двух своих ближайших заместителей - Вячеслава Молотова и Лазаря Кагановича - для надзора за ходом заготовок зерна. В очередной раз партийные активисты были мобилизованы и брошены в села выбивать из крестьян хлеб. Судя по всему, многие из них уклонялись от выполнения этой неблагодарной миссии, поскольку в это время с ответственных должностей в колхозах было снято около трети руководителей. В помощь активистам власти посылали регулярные войска и части ГПУ, безжалостно громившие села, отказывающиеся сдавать продукцию. Экспроприации подлежало даже семенное зерно, необходимое для посевной кампании следующего года.
Несмотря на все усилия, режиму удалось выкачать из крестьянства только 70 % зерна от запланированного. В январе 1933 г. Сталин в своей речи призвал партийный аппарат удвоить усилия: «Не позволяйте себе отвлекаться на всякие фонды и резервы, не забывайте о главной задаче; разворачивайте кампанию хлебозаготовок... и ускоряйте ее; главная ваша заповедь выполнить хлебозаготовки».
джерело
 показать весь комментарий
 
кому объясняешь? имя виамин расшифровать?
 показать весь комментарий
 
Вениамин - есть такое. А по запросу Виамин выдаёт какую-то агрокомпанию, которая корма производит...
 показать весь комментарий
 
владимир ильич апологет мирового интернационала. Судя по ушам и яйцам, этому виамину лет шестьдесят, и он на хорошо оплачиваемой работе.
 показать весь комментарий
 
То не украинцы а хохлы, малороссы.
Украинцы в Украине, воюют на стороне ВСУ, МВД, СБУ, в Операции Обедненных Сил и помогают им в тылу. И прочие люди, которые не считают себя холопами россиян.
Украинец это тот, кто не болен имперским российским шовинизмом и фашистским "русским миром".
 показать весь комментарий
 
 
Как-то мало украинцев становится. Разбегаются (наверно те, что хохлы) в рашку ЕС и другие страны.
 показать весь комментарий
 
о, доходити почало, що в Росії як і в нас є також кацами, а є росіяни; є люди, а є людоподібні; є ті, що сповідують загальнолюдські цінності, а є такі, які за гроші голяком на гейпарадах будуть танцювати....
 показать весь комментарий
 
Зрадофілітиків плющить ні як не можуть знайти тут зраду. Я їм ще спробую трохи настрій зіпсувати.
Як ви думаєте. чому СБу цю інформацію опублікувало?
А тому, що так СБУ оказує кацапам, - у вашому середовищі є наші агенти! Ви воювати зібралися? Тож завжвйте на ту обставину, що всі ваші плани можуть бути нам відомі, вже не 2014рік!
А ще, попри сморід зрадофілітиків СБУ таки працює. Так, є там і блатні, і хабарники, і ті. хто напівкримінальні бізнеси кришує, але всеж є і здорове ядро, ті кістки, на які мясо почало наростати.
 показать весь комментарий
 
 
Открою секрет - в чеченских 1-я и 2-я войнах, против сил армии РФ среди боевиков тоже были русские. Никакая лишняя хромосома не помешала вместе с мусульманами мочить своих православных соотечественников. А Украину еще попрекают тем, что там были и наши украинцы. Смешно! Государство их туда не посылало. А вот РФ присылает сюда к нам свои войска и финансирует наемников, воюющих против государства Украина.
 показать весь комментарий
 
просто нужен Закон о лишении гражданства Украины.... Любишь Мордор, вперед на историческую родину...лишняя хромосома все равно выпрет...
 показать весь комментарий
 
маладесс гуськов!..скоро тезис о гражданской войне озвучь!
 показать весь комментарий
 
РЕДАКТОР ЦЕНЗОРА .

10 процентов и НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10 процентов - Две большие разницы , как говорят в Одессе. НЕ УТРИРУЙТЕ ТЕКСТЫ В ПОЛЬЗУ ОККУПАНТА
 показать весь комментарий
 
Бляха муха, а шо там с ГЛАВНЫМ РОЗАЕДЧИКОМ УКРАИНЫ???? Чего молчим ? АЛЕ, Петр ???
 показать весь комментарий
 
 
Опа! Опа?
Это мы знаем, что никакие они не украинцы.
 показать весь комментарий
 
Треба офіційно позбавити їх громадянства,і ну їх нах,таких громадян...
 показать весь комментарий
 
если это не очередная бодяга а известно конкретно кто, то где возбужденные дела и суды хоть заочные с конкретными сроками и т д НО что то слабо верится что это не очередная иммитация с цифрой из пальца
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ составе ЧВК "Вагнера" 10% - украинцы, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх