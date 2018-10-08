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 ПАСЕ проведет срочные дебаты по России: будут подняты вопросы относительно агрессивной политики РФ, - Логвинский

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по России.

Такое решение руководящего органа Ассамблеи – бюро – сообщил заместитель главы постоянной делегации Верховной Рады Украины Георгий Логвинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Насколько мне известно, уже запланированы инициированные определенными политическими группами дебаты относительно Российской Федерации. Во второй половине дня среды будет об этом отдельная тема дебатов относительно возвращения РФ. Следовательно, будут подняты вопросы относительно агрессивной политики России в Европе", - заявил Логвинский.

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Он отметил, что эта сессия крайне важна, ведь на ней предлагают провести резолюцию (голосование 9 октября. - Ред.), которая "фактически позволит Российской Федерации вернуться в этот зал".

"Речь идет, соответственно, о снятии санкций. А, если будут сняты санкции в этом зале, то это повлияет на другие санкции. Эти миллиардные убытки, которые получает РФ, - они будут направлены на поддержку военных действий на Донбассе", - отметил Логвинский.

Он также подчеркнул, что указал европейским партнерам, что эти средства также будут направлены и против них.

"Таким шагом европейцы сами будут финансировать антиевропейскую политику в отношении себя", - подчеркнул народный депутат.

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Как сообщалось, 8-12 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3090123
 
 
 Топ комментарии
 
если снимут санкции то Украина сможет торговать с рашей в полный рост...., а то сейчас как то неудобно...., хотя товарооборот и растет из месяца в месяц...
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Мюнхенский сговор-2018. История повторяется?
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І це - після нових злочинів пуйла в Сірії, Англії, Україні?! Виникає питання: а нахіба така "контора" взагалі потрібна?!
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Мюнхенский сговор-2018. История повторяется?
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І це - після нових злочинів пуйла в Сірії, Англії, Україні?! Виникає питання: а нахіба така "контора" взагалі потрібна?!
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если снимут санкции то Украина сможет торговать с рашей в полный рост...., а то сейчас как то неудобно...., хотя товарооборот и растет из месяца в месяц...
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Неплохо бы в жти дни сделать экскурсию ветеранам- инвалидам в ПАСЕ. Пусть сделают очную ставку между зажравшимися пророссийскими членами ПАСЕ и ребятами , пострадавшими от агрессии РФ
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Неплохо бьі. Но им хватило єкскурсии украинских барьіг - торговьіх партнеров путлера и они свои вьіводьі сделали
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Кстати, а биометрические паспорта ветеранам АТО власть могла бы выдавать бесплатно.
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Донбасс, Крым и Солсбери от Страсбурга далеко... поэтому бабло в ПАСЕ решает...
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В РФ проводку снова будут делать из алюминиевых проводов, в 2003м ее запретили... так как девать некуда алюминий, не покупают. США наложили на Русал санкции, а Европа нет, но она из за них теперь тоже боится покупать его)
Скоро, в изоляции от цивилизации, в РФ начнут делать машины на дровах, так как бензин будет не выгодно продавать) регресс)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ проведет срочные дебаты по России: будут подняты вопросы относительно агрессивной политики РФ, - Логвинский
 
 
 
 
 
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