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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (597) Минфин (1240) Счетная палата (113)

 Минфин ответил Счетной палате: В Госбюджете-2019 достаточно денег на зарплаты и пенсии

Проект Государственного бюджета на 2019 год предусматривает достаточный объем средств для зарплат и пенсий, в том числе с учетом индексации размера пенсий с 1 марта 2019 года, повышения пенсий военнослужащим, роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минфина на странице в Facebook в ответ на опубликованное ранее заявление Счетной палаты о том, что в 2019 году более 40% государственного бюджета Украины пойдет на погашение долгов, в связи с чем уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов.

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Так, в Минфине сообщили, что всего Госбюджет-2019 предусматривает 166,5 млрд грн, или на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Также в Министерстве сообщили, что предусмотрен рост минимальной зарплаты с 3723 гривен до 4173 гривен и индексация зарплат бюджетным работникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом.

"Мы относимся к социальным обязательствам перед гражданами максимально серьезно, как и к обязательствам перед кредиторами государства. Для того, чтобы обещать людям большие зарплаты, мы должны достичь стабильного экономического роста и удержать макроэкономическую стабильность, и для этого команда Министерства финансов делает все возможное", - говорится в комментарии Минфина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090117
 
   
 Топ комментарии
 
***
прогноз инфляции на 2018-й год был 2-3%, по факту она составила 23%.
ну, неужели же мы будем ссориться... из-за этой черточки?
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опять назанимают
сопрут - а нам платить Мінфін відповів Рахунковій палаті: У Держбюджеті-2019 достатньо грошей на зарплати і пенсії - Цензор.НЕТ 2932 Мінфін відповів Рахунковій палаті: У Держбюджеті-2019 достатньо грошей на зарплати і пенсії - Цензор.НЕТ 9561
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Демократия, это не подарок из США и Европы, как считает совковый обыватель..

Демократия, это право, которое каждый должен защищать ежедневно..
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оставшийся в живых чужой бизнес будут драть, как липку, в восемь шкур...
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ты главно платить не аабывай - а то плачет чейто отпрыск без мазерати и кокса)))
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опять назанимают
сопрут - а нам платить Мінфін відповів Рахунковій палаті: У Держбюджеті-2019 достатньо грошей на зарплати і пенсії - Цензор.НЕТ 2932 Мінфін відповів Рахунковій палаті: У Держбюджеті-2019 достатньо грошей на зарплати і пенсії - Цензор.НЕТ 9561
 показать весь комментарий
 
 
***
прогноз инфляции на 2018-й год был 2-3%, по факту она составила 23%.
ну, неужели же мы будем ссориться... из-за этой черточки?
 показать весь комментарий
 
 
+ нова опа....срочног геніального банкіра в зад....

8 банков нуждаются в докапитализации на 6 миллиардов
По результатам оценки качества активов и стресс-тестирования, 8 украинских банков нуждаются в докапитализации на 6,1 млрд грн при базовом сценарии, сообщили в НБУ. При неблагоприятном сценарии из количество вырастет до 13, а общая потребность в капитале - до 42,1 млрд грн.Источник:https://biz.censor.net.ua/n3089924
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+ нова опа....срочног геніального банкіра в зад....

8 банков нуждаются в докапитализации на 6 миллиардов
По результатам оценки качества активов и стресс-тестирования, 8 украинских банков нуждаются в докапитализации на 6,1 млрд грн при базовом сценарии, сообщили в НБУ. При неблагоприятном сценарии из количество вырастет до 13, а общая потребность в капитале - до 42,1 млрд грн.Источник:https://biz.censor.net.ua/n3089924
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08.10.18 11:31 Украинские банки подняли ставки по депозитам

Повысили ставки "ОТП Банк", "Универсалбанк", "Аккордбанк", "ПИН Банк", "Пивденный", "ПроКредит",Источник:https://biz.censor.net.ua/n3090120


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Раз таке кажуть, то грошей точно не має і буде шухер (знову почнуть друкувати)
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Вже! Металеві гриваси та нові купюри!
))
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выборы все спишут. на папэрэдныкив.
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Минфин ответил Счетной палате: В Госбюджете-2019 достаточно денег на зарплаты и пенсии....

для пенсий в 1700 и зарплаты в 3700 можт и достаточно. Но это ведь не пенсии и не зарплаты. Подачки
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Доходы бюджета - 913,6 млрд грн (на 142,3 млрд грн (18,5%) больше по сравнению с бюджетом-2017), расходы - 988,6 млрд грн (на 147,2 млрд грн (17,5%) больше по сравнению с 2017).

При этом дефицит бюджета составляет 81,8 млрд грн (2,4% ВВП), а госдолг - 1999,3 млрд грн (60% ВВП против 63% в 2017
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Есть мнение,что кто то говорит неправду...И Гройсман еще про какието 427млрд..Точно не 200??
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А на премию Коболеву есть? Что то давненько он её не получал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинфин ответил Счетной палате: В Госбюджете-2019 достаточно денег на зарплаты и пенсии
 
 
 
 
 
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