Минфин ответил Счетной палате: В Госбюджете-2019 достаточно денег на зарплаты и пенсии....

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минфина на странице в Facebook в ответ на опубликованное ранее заявление Счетной палаты о том, что в 2019 году более 40% государственного бюджета Украины пойдет на погашение долгов, в связи с чем уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов.
Так, в Минфине сообщили, что всего Госбюджет-2019 предусматривает 166,5 млрд грн, или на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.
Также в Министерстве сообщили, что предусмотрен рост минимальной зарплаты с 3723 гривен до 4173 гривен и индексация зарплат бюджетным работникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом.
"Мы относимся к социальным обязательствам перед гражданами максимально серьезно, как и к обязательствам перед кредиторами государства. Для того, чтобы обещать людям большие зарплаты, мы должны достичь стабильного экономического роста и удержать макроэкономическую стабильность, и для этого команда Министерства финансов делает все возможное", - говорится в комментарии Минфина.
Демократия, это право, которое каждый должен защищать ежедневно..
сопрут - а нам платить
прогноз инфляции на 2018-й год был 2-3%, по факту она составила 23%.
ну, неужели же мы будем ссориться... из-за этой черточки?
8 банков нуждаются в докапитализации на 6 миллиардов
По результатам оценки качества активов и стресс-тестирования, 8 украинских банков нуждаются в докапитализации на 6,1 млрд грн при базовом сценарии, сообщили в НБУ. При неблагоприятном сценарии из количество вырастет до 13, а общая потребность в капитале - до 42,1 млрд грн.Источник:https://biz.censor.net.ua/n3089924
8 банков нуждаются в докапитализации на 6 миллиардов
По результатам оценки качества активов и стресс-тестирования, 8 украинских банков нуждаются в докапитализации на 6,1 млрд грн при базовом сценарии, сообщили в НБУ. При неблагоприятном сценарии из количество вырастет до 13, а общая потребность в капитале - до 42,1 млрд грн.Источник:https://biz.censor.net.ua/n3089924
Повысили ставки "ОТП Банк", "Универсалбанк", "Аккордбанк", "ПИН Банк", "Пивденный", "ПроКредит",Источник:https://biz.censor.net.ua/n3090120
))
для пенсий в 1700 и зарплаты в 3700 можт и достаточно. Но это ведь не пенсии и не зарплаты. Подачки
При этом дефицит бюджета составляет 81,8 млрд грн (2,4% ВВП), а госдолг - 1999,3 млрд грн (60% ВВП против 63% в 2017
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Есть мнение,что кто то говорит неправду...И Гройсман еще про какието 427млрд..Точно не 200??
🤣🤣🤣🤣🤣