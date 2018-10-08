Минфин ответил Счетной палате: В Госбюджете-2019 достаточно денег на зарплаты и пенсии....

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минфина на странице в Facebook в ответ на опубликованное ранее заявление Счетной палаты о том, что в 2019 году более 40% государственного бюджета Украины пойдет на погашение долгов, в связи с чем уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов.

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Так, в Минфине сообщили, что всего Госбюджет-2019 предусматривает 166,5 млрд грн, или на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Также в Министерстве сообщили, что предусмотрен рост минимальной зарплаты с 3723 гривен до 4173 гривен и индексация зарплат бюджетным работникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом.

"Мы относимся к социальным обязательствам перед гражданами максимально серьезно, как и к обязательствам перед кредиторами государства. Для того, чтобы обещать людям большие зарплаты, мы должны достичь стабильного экономического роста и удержать макроэкономическую стабильность, и для этого команда Министерства финансов делает все возможное", - говорится в комментарии Минфина.

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