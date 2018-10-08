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Все про:адвокат (1043) Янукович (30353)

 Дело против Януковича должно быть закрыто, - адвокат Горошинский

Нанятый Януковичем адвокат Александр Горошинский подал ходатайство с требованием закрыть дело против своего клиента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о госизмене беглого президента Януковича. 

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Так, несмотря на то, что стадия подачи ходатайств уже закончилась и была объявлена стадия дебатов, защитник Януковича отметил, что он так не считает, а потому будет подавать ходатайства.

Сначала он подал ходатайство в связи с тем, что Януковичу не было вручено подозрение и попросил признать недопустимым вручение подозрения Януковичу и, соответственно, все дальнейшие действия.

Потом он упомянул сроки расследования и заявил, что они нарушены.

Соответственно, сказал Горошинский, дело должно быть закрыто, а все доказательства признаны такими, которые собраны непроцессуальным путем.

После этого он подал ходатайство, в котором потребовал признать все действия по отношению к Януковичу недопустимыми и закрыть уголовное дело из-за того, что нарушены сроки расследования.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3090116
 
 
 Топ комментарии
 
Майданы может и будут. Мирный протест - это конституционное право народа в нормальных странах.
Переворота или захвата власти не было. Президент сбежал и перестал выполнять свои обязанности. Вместо него был избран новый президент.

Или ты про Роисю, в которой парламент из танков расстреливали? Про там не знаю. Там все на крайностях от любви до ненависти к царю.
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А разве Якуковича скинули? Он позорно бежал с любовницей и кучей добра. Он не вышел к людям даже, потому что трус и моральный урод.
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Точно.Люди не за паспорт боролись.за Европейские ценности..
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Не поймают. Теперь любой, кто съездил на пару часов в зону АТО и привез оттуда ствол, считается героем и защитником родины и может с чистой совестью размахивать этим стволом налево и направо. Если арестуют, за него выйдут громить прокуратуру Нацкорпус и С14. Так что все законно.
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#Підрахуй снова в дєле!
"Нова голова ЦВК призначила своїми радниками Ківалова і Охіндовського."- 5 канал.Дело против Януковича должно быть закрыто, - адвокат Горошинский - Цензор.НЕТ 7180
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mic rob - Дело против Януковича должно быть закрыто, - адвокат Горошинский - Цензор.НЕТ 8355 да это и так одна шайка + глупый мудрый украинский народ....

Дело против Януковича должно быть закрыто, - адвокат Горошинский - Цензор.НЕТ 8519
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Насколько я помню, в Украине никто власть не захватывал, в отличии от Роиси.
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Государственный переворот (в сокращении госпереворот) - смена власти в государстве, осуществляемая обязательно с нарушением действующих на данный момент конституционных и правовых норм[1], обычно с применением силы для захвата центров управления государством и осуществлением физической изоляции (ареста или ликвидации) действующих его руководителей[2]. Рада почти в том же составе, только Свободы нет , никто не ликвидирован, президент убежал, когда тупые мокши начнут умнеть?
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Когда? В 1941 и в 2014 к нас пришли оккупанты, с немецкими и кацапскими паспортами, почему немца можно было сжечь а кацапа нельзя?
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Ты дурак что ли, россияне это не люди для нас, это фашисты.
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Нет молодой опарыш, я сам могу их штук 5 платить , а ты пиши посты за миску похлебки, вкдючим скайп, сверим как кто живет ублюдочное, посмотрим на машины и дома?
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Конь в кокошнике, ты чего навозометатель свой здесь включил? Что, даже по-человечески разговаривать не можешь?
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А ведь это зависть Наташа, обычная человеческая зависть, думал что у них ничего человеческого не осталось, они нам люто завидуют, знают что обречены жить в своих лагерях и от бессилия тут желчь метают.
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Да, видно, что он бесится, что особо крыть нечем. Пусть рявкает. Где он еще свое "геройство" покажет?
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Та видно что он больной, оккупантов в Одессе уничтожили 2 мая, до выборов еще 3 недели было, а он Пороха приплел.
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Я бы даже сказала "нечеловеческая зависть"
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49 лет живу в западной Украине, больше всего про бандеровцев услышал в 2014 с роств, дебилоиды рязанские.
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Нет конечно, я его уважаю, но он обычный идеолог а не герой, самый близкий пример это Суслов в СССР, но ты ж баран безмозглый( несвидомый по нашему) все равно не поймешь, поскольку мозги засраны телевизором а он не ошибается. Для меня тот же Шухевич намного больше герой.
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Всякий червяк будет мне указывать, ладно, ты предсказуемо уныло туп, пойду сорву гроздь винограда, а ты иди займи очередь в своем двухочковом туалете, все равно тебя скоро сотрут как и кацапов в Одессе.
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Это где виноград?Я пару дней как с Киева,ночью градусов 5 было,днем 13 дето..
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Дядя/тетя, при обращении нужно ставить запятую, а то не понятно, кто люди, кто скоты.
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Санкт-Петербургский гей-прайд (ЛГБТ-прайд, гей-парад) - гей-прайд в Санкт-Петербурге, проходящий ежегодно в июне-июле и приуроченный к дате Стоунволлских бунтов, начиная с 2010 года. Он стал первым в России гей-прайдом, который прошёл будучи согласованным с властями.
И Майдана не было
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Конечно, убивали и сжигали! А ещё мальчика с глазами иисуса распяли... Что же это творится? А? Как вспомню... в трусиках... на доске объявлений... Аш трисёт! Нет. Не могу! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки. Забудусь сном!
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В 1993 у мордвы 158 трупов и 450 раненых, у нас меньше, или вы отдельная тупиковая ветвь?
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Это тебе соседка снизу сказала, нет это все ради того чтобы от бывших русских избавиться, сами на бутылках сидите.
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Тогда и крымчане - оскотинившееся быдло.
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А ты чего это из Южной Кореи топишь за россосисию, а?
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Им Обама запретил ходить на ЦН, а оно не слушает хозяина.
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Майданы может и будут. Мирный протест - это конституционное право народа в нормальных странах.
Переворота или захвата власти не было. Президент сбежал и перестал выполнять свои обязанности. Вместо него был избран новый президент.

Или ты про Роисю, в которой парламент из танков расстреливали? Про там не знаю. Там все на крайностях от любви до ненависти к царю.
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Это не переворот, это вяликая октябрьская мокшанская революция.
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А разве Якуковича скинули? Он позорно бежал с любовницей и кучей добра. Он не вышел к людям даже, потому что трус и моральный урод.
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Незахват власти это когда по парламенту из танков? Это мокши детка!
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Это полный писец , что творится ! Этот урод уже давно должен в тюрьме сидеть .....
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откройте дело на адвоката за посягательство на территориальную целостность!
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Дело можно и закрыть... Только, сначала - Ламамба!
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дело закрыть.... старую жену вернуть... КАМАЗы с деньгами-картинами-барахлом забрать...
назначить завгаром в Енакиево... за брошенное яйцо - извиниться, за отхлеставший венок.....ну, венок можно приговорить к высшей мере - сжечь
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Интересна персона Горошинского. Неглуп. Контактный. Непонтовит. Однако замечен лишь как защитник со стороны регионалов. Защищает беркутовцев Зинченко и Аброськина в Святошинском суде. А теперь я Януковича в Оболонском. Кто-то помнит, чтобы Горошинский защищал людей поближе к народу?
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Я видел рожи Аброськина, Тамтуры, Янишевского. Не похоже, чтобы у них было много денег. Обычные менты. Довольно, кстати, тупые, судя по лицам и речам.
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Справа проти Януковича має бути закрита, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 7814 Справа проти Януковича має бути закрита, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 7814 Справа проти Януковича має бути закрита, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 7814 Справа проти Януковича має бути закрита, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 1394 Справа проти Януковича має бути закрита, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 1394
Ну робота в нього (адвоката) така.
Посадити поряд з клыэнтом.
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признаков корупции так и не нашли?ну, это ожидаемо и предсказуемо!)))
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Уголовное дело, блть. Был в 17 столетии один такой, там обошлось без судебной канители.

Иван Брюховецкий (гетман с 1663 по 1668 г.). Полностью завися от Москвы, Брюховецкий делал ей одну уступку за другой. Он с готовностью подтвердил Переяславский договор в редакции 1659 г. и к тому же предложил на собственный счет содержать российские гарнизоны в Украине.
В 1665 г., выразив желание «предстать пред ясны очи» царя, Брюховецкий с почетным караулом из 500 казаков отправился в Москву. Это был первый гетман, нанесший визит царю. Москва встречала его с почетом: он был пожалован в бояре и испил настойки боярышника женим на боярышне. Очарованный царским приемом, Брюховецкий подписал новое соглашение, в очередной раз урезавшее права и вольности Украины. Почти все главные украинские города передавались в прямое подчинение Москвы. Царским чиновникам разрешалось собирать налоги с украинских крестьян и мещан. И даже киевский митрополит должен был отныне назначаться Москвой. Более того, соглашение предусматривало, что и выборы самого гетмана могут проводиться лишь в присутствии официальных представителей Хуйла царя, и каждый новый гетман отныне должен был отправляться за утверждением в должности в Москву.
Брюховецкий дорого поплатился за свое пренебрежение интересами Украины, лишь только его московские друзья взялись за дело. Московские гарнизоны быстро почувствовали себя хозяевами в украинских городах. Царь устроил в Украине перепись населения, и переписчики грубо вмешивались в личную жизнь людей. А самодовольные сборщики налогов обложили население такой непомерной данью, что оно кляло на чем свет и Москву, и особенно своего гетмана, накликавшего всех этих захребетников. Даже некоторые церковные иерархи, ранее приветствовавшие промосковский курс, теперь открыто протестовали против него. Впрочем, неизвестно, сколько бы еще терпели украинцы издевательства Брюховецкого и Москвы, если бы в 1667 г. на Брюховецкого не рухнул венок чашу их терпения не переполнил Андрусовский договор.Украинцев Левобережья, как и их соотечественников на правом берегу Днепра, больше всего потрясло и оскорбило то, что царь, обещавший Украине защиту от поляков, просто так взял и отдал половину ее ненавистной шляхте. И в 1667- 1668 гг. по всему Левобережью прокатилась волна выступлений против царских гарнизонов и их украинских прихвостней. Брюховецкий, осознав, что слишком далеко зашел в своей промосковской политике, издает ряд универсалов, в которых распинается в любви к «неньці-Україні». Он даже тайно сносится с Дорошенко, предлагая тому антимосковский союз. Но было слишком поздно. Лишь только полки Дорошенко вступили на левый берег Днепра, Брюховецкий был растерзан той самой темной и яростной толпой, что всего пять лет тому назад возвела его в гетманское достоинство.

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Смотрю я на свой биометрический паспорт и думаю,стоит ли он тысяч погибших патриотов?Потому что в остальном ничего не изменилось.Те же воры у власти,те же продажные судьи и прокуроры.
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Точно.Люди не за паспорт боролись.за Европейские ценности..
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Чем ближе мы становимся к Европе, тем больше убеждаемся, что их главная ценность - бабло. Остальные - не более чем вывеска.
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Правильно,восстановите в должности с выплатой компенсации.за вынужденный прогул. Справа проти Януковича має бути закрита, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 4238
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Так можно и закрыть, почему нет? Януковища зачистить и дело потом закрыть в связи с отсутствием фигуранта. На Захера же закрыли УД. Точно так можно и на этого клоуна закрыть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело против Януковича должно быть закрыто, - адвокат Горошинский
 
 
 
 
 
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