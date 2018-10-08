 "В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?", - Геращенко рассказала, как на одной из встреч ТКГ представители Л/ДНР бросили Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Слипака

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
"Как-то боевики бросили Леониду Кучме окровавленный украинский паспорт. Это был паспорт убитого террористами Василия Слипака. Мы были в шоке. И бросились к ЛДК, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту.
"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?"- говорила я", - написала она.
По словам Геращенко, украинская сторона настаивала, чтобы "окровавленный документ приняли представители ОБСЕ и передали его украинским компетентным органам".
Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей. 30 июня 2016 года Слипак был награжден орденом "За мужество" I степени (посмертно), а в феврале 2017-го Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.
Центр Донецка, кстати. цел и невредим. А вот Авдеевка, которая в тылу ВСУ, изрядно пострадала из-за обстрелов кацапской мрази.
"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?"
С них станется. Мрази, блть. Слов нет, одни маты.
...
Но катапульты и не пытались сокрушить непобедимые стены. План нападения на Город разрабатывал не какой-нибудь орк или дикарь с востока. Над ним потрудился мощный и злобный разум. С громкими воплями, под протяжный скрип блоков, орки стали посылать снаряды непривычно высоко в небо. Снаряды падали в нижних ярусах Города. Многие взрывались и из них во все стороны летел огонь. Начались пожары. Но не огонь был самым страшным.
Следом из катапульт полетели головы воинов, павших у Осгилиата и у стен Пеленнора. Все они были заклеймены нечистым знаком Ока, многие изуродованы, лица искажены предсмертными муками. Город наполнился плачем. Люди проклинали гнусных врагов, тщетно сжимая кулаки.
Но осаждавшие были глухи к проклятьям, они не знали даже Всеобщего языка, обходясь своим грубым, не то лающим, не то каркающим наречием.
(с) Дж. Р. Р. Толкиен "Властелин Колец. Возвращение Короля"
.....И САМА СЕБЬЯ ЦИТИРУЕТ -
ТИПА ОН СКАЗАЛ -
Я СКАЗАЛА...
ЭТА МУЗЫКА МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО...
ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ... - КАК ПЕЛ ОДИН ИЗВЕСТНЫЙ РАСИСКИЙ ПЕВЕЦ.