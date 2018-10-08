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Все про:Геращенко Ирина (1228) переговоры (3533) Минск (1190) Трехсторонняя контактная группа (49) Слипак (10)

 "В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?", - Геращенко рассказала, как на одной из встреч ТКГ представители Л/ДНР бросили Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Слипака

На одной из встреч контактной группы в Минске представители Л/ДНР бросили Леониду Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Василия Слипака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Как-то боевики бросили Леониду Кучме окровавленный украинский паспорт. Это был паспорт убитого террористами Василия Слипака. Мы были в шоке. И бросились к ЛДК, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту. 

"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?"- говорила я", - написала она.

По словам Геращенко, украинская сторона настаивала, чтобы "окровавленный документ приняли представители ОБСЕ и передали его украинским компетентным органам".

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В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?, - Геращенко рассказала, как на одной из встреч ТКГ представители Л/ДНР бросили Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Слипака 01

Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей. 30 июня 2016 года Слипак был награжден орденом "За мужество" I степени (посмертно), а в феврале 2017-го Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3090115
 
 
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ну это нормально! херои более двух лет в слепую обстреливали цент Донецка и другие мирные города! сепары сами жалеют, что отпустили из плена тысячи отморозков
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Это ты про "блуждающий в мусоровозе миномет" врешь? Когда кизячки во время разборок с бандитами из оплота прямо в центре Донецка убили народ на остановке?

Центр Донецка, кстати. цел и невредим. А вот Авдеевка, которая в тылу ВСУ, изрядно пострадала из-за обстрелов кацапской мрази.
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Это очередной рузьке армяшка, ссыкливое убожество.
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ага, обстреливают, и никак попасть не могут, не то что как в Грозном коцапы.
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А зачем? Что эти утырки хотели сказать таким образом? И как к ним попал его паспорт?
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Участник АТО был на линии фронта с паспортом? Хм... вроде паспорта забирают у военных?
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Он доброволец а не военный был, у певцов не забирают.
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добровольческие батальоны, волонтеры...
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Это нормально. Чиновница жалуется на невыносимо тяжелую жизнь в 5-звездочных гостиницах между перелетами бизнес-классом. И нет никого кто мог бы заменить ее на такой трудной работе! Ребята в грязных окопах аж слезу пускают ......
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Безсмертный: Кучма, Марчук и я ездили и ездят в Минск за свой счет : https://gordonua.com/publications/bezsmertnyj-kuchma-marchuk-i-ja-ezdili-i-ezdjat-v-minsk-za-svoj-schet-228071.html
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Какие ублюдки...
"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?"

С них станется. Мрази, блть. Слов нет, одни маты.
...

Но катапульты и не пытались сокрушить непобедимые стены. План нападения на Город разрабатывал не какой-нибудь орк или дикарь с востока. Над ним потрудился мощный и злобный разум. С громкими воплями, под протяжный скрип блоков, орки стали посылать снаряды непривычно высоко в небо. Снаряды падали в нижних ярусах Города. Многие взрывались и из них во все стороны летел огонь. Начались пожары. Но не огонь был самым страшным.
Следом из катапульт полетели головы воинов, павших у Осгилиата и у стен Пеленнора. Все они были заклеймены нечистым знаком Ока, многие изуродованы, лица искажены предсмертными муками. Город наполнился плачем. Люди проклинали гнусных врагов, тщетно сжимая кулаки.
Но осаждавшие были глухи к проклятьям, они не знали даже Всеобщего языка, обходясь своим грубым, не то лающим, не то каркающим наречием.
(с) Дж. Р. Р. Толкиен "Властелин Колец. Возвращение Короля"
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Этого и отрезанной головой особо не удивишь
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С начало слипака кинули в общую яму, но потом быстро одумались! И фотки есть
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?"- говорила я", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/n3090115

.....И САМА СЕБЬЯ ЦИТИРУЕТ -
ТИПА ОН СКАЗАЛ -
Я СКАЗАЛА...

ЭТА МУЗЫКА МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО...
ЕСЛИ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ... - КАК ПЕЛ ОДИН ИЗВЕСТНЫЙ РАСИСКИЙ ПЕВЕЦ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку?", - Геращенко рассказала, как на одной из встреч ТКГ представители Л/ДНР бросили Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО Слипака
 
 
 
 
 
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