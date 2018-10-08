 Украинский дипломат, которого выслала Венгрия, вернулся в Украину, - Беца

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что дипломата направят в Ужгород, поскольку местному представительству МИД необходимо "усиление".
4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье. Конфликт разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советовал этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины.
С бородами и с ружьём....
І дислокувати в Береговому і сусідніх центрах батальон національної гвардії з технікою і озброєннями, як у Ізмаїлі. З патрулюванням міста і околиць, регулярними виїздами на навчання, стріляниною за містом, щоб було всім (у т.ч. в Угорщині...) чути іт.п. І швидко і з особливим завзяттям впровадити пункти і положення Українського Закону про освіту і останнього про мову. Мадяри, як і ляхи, румуни, болгари розуміють лише такі аргументи.