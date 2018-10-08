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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (711) МИД (4745) дипломаты (324) Беца (258)

 Украинский дипломат, которого выслала Венгрия, вернулся в Украину, - Беца

Украинский дипломат, которого выслали из консульства в Будапеште, вернулся в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что дипломата направят в Ужгород, поскольку местному представительству МИД необходимо "усиление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье. Конфликт разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советовал этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3090107
 
   
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Тобто Угорщина почала конфронтацію з Україною Украинский дипломат, которого выслала Венгрия, вернулся в Украину, - Беца - Цензор.НЕТ 5788
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Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь они в окно..
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И всё снились мне венгерки
С бородами и с ружьём....
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Ну і болт на йобиків, вмовляти не будемо.
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Ты пишешь в паблик чате. Иди придурок тогда на обоях у себя пиши!
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За придурка потрапляєш в чорний список. Тут вже були такі та хутко зникли.
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Якщо проявити нашим дипломатам з МЗС державницьку позицію і національну гідність - то консульство мадярське в Береговому треба закрити (що за "консульство" в районному центрі, котре, до того, ще й займається антиукраїнською і антидержавною діяльністю на нашій землі?)
І дислокувати в Береговому і сусідніх центрах батальон національної гвардії з технікою і озброєннями, як у Ізмаїлі. З патрулюванням міста і околиць, регулярними виїздами на навчання, стріляниною за містом, щоб було всім (у т.ч. в Угорщині...) чути іт.п. І швидко і з особливим завзяттям впровадити пункти і положення Українського Закону про освіту і останнього про мову. Мадяри, як і ляхи, румуни, болгари розуміють лише такі аргументи.
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Які проблеми-дві країни-два посольства(залишилось закрити в Ужгороді,Львові,Франківську)
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