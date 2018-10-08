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 Власти США заморозили американские активы Дерипаски, включая особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке, - The New York Post

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщила в понедельник газета The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

"Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями", - пишет издание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

The New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка О.Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090106
 
   
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ну и .... с ним с дерипаской!
шо нам могут предложить в этом ключе власти панамы?
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Ну, ее гноят в тюряге, а рыбка, как известно, гниет с головы...
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Знаменитостью стала.На порно сайтах с тех пор появилась отдельная категория "рыбка" )
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Теперь поедет жить в какой-нибудь Урюпинск, наверное...
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Амери деруть з нього паска. Ось такий каламбурчик.))
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Вот это я понимаю, борьба с глобальным потеплением!
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холокост ізбганнага народа так і до пеціних актівів доберуцца
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по этой причине потрошенко купил особняк в Испании, зачем мозолить глаза америкосам?)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти США заморозили американские активы Дерипаски, включая особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке, - The New York Post
 
 
 
 
 
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