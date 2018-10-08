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 Происшествия, За рубежом
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Все про:СБУ (12881) Джемаль (9) Гуськов (4) ЧВК_"Вагнера" (58)

 Есть доказательства причастности наемников "Вагнера" к убийству российских журналистов в ЦАР, - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о наличии доказательств причастности российских наемников частной военной компании "Вагнера" к убийству 3 российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко - в Центрально-Африканской республике (ЦАР) в июле этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"Та информация, которая у нас есть и которой с нами делятся наши коллеги, говорит о том, что к этому убийству с большой долей вероятности причастны российские наемники, которые находятся в ЦАР", - заявил он.

Гуськов отметил, что в ЦАР находится именно ЧВК "Вагнера", а не какое-то другое подразделение.

По его словам, российские власти и руководство частной военной компании пытаются скрыть причастность "Вагнера" к этому преступлению и распространяют ложную информацию о расформировании ЧВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К убийству российских журналистов в Африке может быть причастна ЧВК "Патриот", - "Дождь"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Журналистов нашли в 32 километрах от города Сибю.

Россия отрицает причастность к этому убийству и заявляет, что журналисты были убиты и ограблены местными бандитами.

Источник: https://censor.net.ua/n3090105
 
   
 Топ комментарии
 
А по Голубану и Семочко есть что сказать?
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Так вбивство китайців виправдовує вбивство журналістів вашим "Вагнером"?
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як добре що СБУ знаходить час для розслідування вбивтсва "ихтамнетов" "ихтамнетами"...
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Очередной "ихтамнет"... Пора бы уже касабам заминать с этой темой, имея в виду результаты.
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Зрозуміло, що ці журналісти їхали саме до ПВК "Вагнер" і тому у цих російських бандитів був мотив їх вбити.
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А по Голубану и Семочко есть что сказать?
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Там видимо каждый день это происходит
Три гражданина Китая убиты в ЦАР http://russian.news.cn/world/2018-10/06/c_137514932.htm
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Так вбивство китайців виправдовує вбивство журналістів вашим "Вагнером"?
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Ну Вагнер такой же мой как и ваш, это во первых, а во вторых вы уже определили виновных, хотя даже СБУ еще сомневается.
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Я до росії не маю жодного стосунки. Ви явно підтримуєте путіна і вашу росію. Тому "Вагнер" ваш.
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Яунде, 6 октября /Синьхуа/ -- Три гражданина КНР в четверг были убиты в Центральноафриканской Республике /ЦАР/. Информацию подтвердили в посольстве КНР.
Лодка, на борту которой находились 4 китайца и местный молодой человек, перевернулась у городка Соссо-Накомбо, в результате центральноафриканец пропал без вести.
Выжившие китайцы обратились в жандармерию. Узнав об исчезновении соотечественника, бандиты напали на китайцев. В результате трое китайцев были убиты, еще один получил тяжелые ранения.
Жандармерия также была атакована и разграблена.Интересная статья, после нее больше вопросов чем ответов, какие бандиты, сначала подумал что жандармы, тогда непонятно кто разгромил жандармерию.
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Семочко лично эти данные собрал???)))
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Все мысли лишь о шпили и даже не знаю что и сказать
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як добре що СБУ знаходить час для розслідування вбивтсва "ихтамнетов" "ихтамнетами"...
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Анекдот.Убили кирова, сталин собрал цк и сообщает:-вчера убили горячо любимого товарища кирова,калини не расслышал и переспрашивает:-Кого,кого убили? сталин громче:-вчера убили товарища кирова,калинин опять:-кого,кого убили? сталин раздраженно:-кого,кого...кого надо,того и убили...
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В Украине нет службы безопасности страны...есть филиал рашистского (свр) .
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Когда за границей, украинец встречает украинца, немец немца, американец американца, это радость, и только когда россиянин россиянина это смерть.
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такое впечатление, что СБУ явно помогает коллегам из ФСБ уничтожать ГРУ....
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Ну да, судя по всему ГРУ берет реванш за 90-е, Суркова выгнали с ДНР, поставили грушника Бабича, наши радостно кинулись на помощь ФСБ.
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доказательства, это когда показывают документы на ракету "бука", который был отправлен на украину, а потом ее сбили боинг
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Олежа, ты забыл по своему скудоумию продолжение, после Украины ее продали в Грузию где ее смародерили российские оккупанты и влупили по Боингу, не стесняйся полностью доказательства пиши, очередной армяшка рузьке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть доказательства причастности наемников "Вагнера" к убийству российских журналистов в ЦАР, - СБУ
 
 
 
 
 
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