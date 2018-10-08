 В подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон, - "Нафтогаз"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
""Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону. У нас в подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон. По состоянию на 6 октября в украинских подземных хранилищах 16,4 млрд куб. м газа", - сказано в сообщении.
с каких херов гройсман собрался повышать цены для населения, если за газ уже уплачено?)
кобелевым, витренко, гросманам и прочим слепым трастам не хватает премий?
пи@оры!
фу таким жадным быть))