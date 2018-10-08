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Все про:Нафтогаз (2559) отопительный сезон (166)

 В подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон, - "Нафтогаз"

Украина полностью готова к отопительному сезону, в подземных хранилищах 16,4 млрд куб. м газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

""Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону. У нас в подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон. По состоянию на 6 октября в украинских подземных хранилищах 16,4 млрд куб. м газа", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября, - Гройсман

В подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон, - Нафтогаз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090103
 
   
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та да..с такими ценами скоро и 5 лярдов кубов будет достаточно!))))
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хороший повод андруше кобельову премию дать.
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не просто премию, а потужно безальтернативную, мыролюбную премию.
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государственная компания нафтогаз приобрела газ для населения на отопительный сезон и полностью оплатила его (по другому быть не может, цена зафиксирована)
с каких херов гройсман собрался повышать цены для населения, если за газ уже уплачено?)
кобелевым, витренко, гросманам и прочим слепым трастам не хватает премий?
пи@оры! У підземних сховищах достатньо газу, щоб пройти опалювальний сезон, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6780
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Пливли, пливли, а на березі всрались.))
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16 млрд кубов є. А скілько ттрнеба. памятаєьбся , що раніше і 24 млрд мало було. Тепер купляли по одній ціні , а продавати населенню будуть по вищій ціні? Комерція.
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Есть что впаривать украинским лохам по отъезжающей цене?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон, - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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