 В подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон, - "Нафтогаз"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

""Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону. У нас в подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон. По состоянию на 6 октября в украинских подземных хранилищах 16,4 млрд куб. м газа", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября, - Гройсман