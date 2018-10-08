 Суд над Януковичем: защита обвиняет прокуроров в обмане. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

13:35Суд, посоветовавшись на месте, решил отказать в проведении экспертизы, поскольку суд самостоятельно способен оценить те выводы, которые есть.

Адвокат просит перерыв на обед.

Судья объявляет перерыв на 45 минут.

13:34 Судья спрашивает у сторон. Бесплатный адвокат Рябовол соглашается с коллегой. Прокурор Крым говорит, что эти вопросы уже звучали в суде и были отклонены, эксперты были допрошены, поэтому обвинение выступает против.

13:32 Адвокат просит суд возобновить следствие, назначить лингвистическую экспертизу, экспертизу комиссии с разными экспертами, а также дать экспертам якобы существующие письма Януковича представителям стран-гарантов Польши, Германии, Франции, подписавших Соглашение о мирном урегулировании кризиса Януковича и оппозиции. Также он просит дать им якобы существующие большое письмо Януковича Путину и прилагающиеся к нему обращения об использовании войск.

13:25 Далее Горошинский читает вывод человека, которого называет экспертом, проанализировавшего обращение Януковича к Путину. Его текст зачитал на заседании Совбеза ООН ныне покойный постпред России Виталий Чуркин 03.03.2014. Он говорит, что это имело "обобщающий характер".

Следующий, якобы эксперт, анализирует пост в Facebook представителя российского МИД Захаровой и утверждает, что призывов к введению войск не было.

13:15 Следующим адвокат зачитывает выводы еще одного человека, которого называет экспертом, с анализом якобы существующих писем Януковича, адресованных представителям стран-гарантов и Путину.

И в выводах говорится, что эти письма идентичны, подчеркивает Горошинский.

13:10 Горошинский читает выводы человека, которого называет экспертом, относительно писем Януковича.

12:56 Зашли судьи.

Адвокат подает ходатайство о допросе экспертов стороны защиты.

Он заявляет, что экспертизу видеофайлов которые есть в деле, должны были делать не лингвисты, а комиссия из экспертов из разных сфер знаний.

12:36 Адвокат просит перерыв и судья оглашает паузу на 10 минут.

12:30 "Если анализировать обращения полностью, то они были направлены на международную помощь с целью урегулировать кризис", - говорит адвокат. И помощь Янукович был готов ждать и из Европы, и из России.

"Мы стояли на пороге гражданской войны!" - говорит Горошинский.

Он отмечает, что адвокаты обратились к лингвистам, чтобы те сделали экспертизу того якобы существующего большого письма Януковича Путину. И в выводах говорится, что там отсутствуют призывы к изменению территориальной целостности Украины.

12:18 Далее защитник Януковича говорит, что европейские гаранты признали новую власть, пришедшую неконституционным способом и что население востока и юга Украины не приняли это. И об этом в письмах Янукович информирует Путина, утверждает адвокат, добавляя, что обращается он на основании статьи 7 Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

И в этом большом письме Путину Янукович просит о консультациях, возможно миротворческой и полицейской миссии и чтобы РФ сообщила миру о том, что в Украине произошел переворот, говорит Горошинский.

12:12 Адвокат утверждает, что Янукович согласился на компромиссы с оппозицией, в том числе и досрочные выборы, о чем и проинформировал.

А оппозиция совершила переворот, добавляет Горошинский.

12:10 Горошинский также читает заявление Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ.

11:58 Адвокат зачитывает якобы существовавшее большое письмо Януковича Путину, которое он показал лишь в 2018 году на пресс-конференции в Москве.









11:52 Горошинский говорит, что у защиты есть доказательства существования писем к представителям Польши, Франции и Германии - интервью Клюева; высказывания самого Януковича о том, что он звонил европейским гарантам, но они не брали трубку; показания Добкина в суде, Шуляка, Бернацкого (из перечисленных в Украине на данный момент находится только Добкин, все остальные в РФ, однако Добкин говорил, что не видел обращений. - Ред.).

Адвокат утверждает, что обращение с просьбой ввести войска было лишь дополнением к большому письму к Путину и доказательства тому: ответы от официальных органов РФ; пост в ФБ спикера МИД РФ Захаровой о том, что обращение с просьбой ввести войска носило лишь информативный характер; свидетельства бывшего охранника Януковича Павленко; письмо от почты России о том, что он такое письмо отправлялось; показания охранника Бернацкого, Шуляка, Ильина (два последних говорили, что Янукович с ними советовался).

11:46 "Ключевое доказательство стороны обвинения говорит о невиновности лица!" - говорит адвокат.

Он заявляет, что было два обращения от Януковича - от 22.02.2014 было якобы обращение Януковича к странам-гарантам Соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса и обращение к Путину.

11:40 Горошинский: Эксперты пишут, что в видео есть призывы повлиять на конфликт на востоке Украины, не исключая военную операцию, а в обращении есть призыв использовать ВС РФ на территории Украины. Но, говорит адвокат, договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ предусматривает подобные действия со стороны стран-подписантов.

Эксперт пишет, продолжает защитник, что действия и призывы Януковича могут содержать призывы к ведению войны, нарушению территориальной целостности и так далее. "Эксперт только предполагает! "Может" - это только предположение! Может ли сторона обвинения вводить в заблуждение общество?!" - восклицает Горошинский.

11:36 Адвокат цитирует экспертов, в выводе которых говорится, что в видео и в обращении отсутствуют призывы к агрессивной войне.

"А далее сторона обвинения совершает обман", - говорит адвокат.

11:26 Адвокат говорит, что никто не мог это проанализировать и указывает, что в деле есть вывод эксперта этого обращения. В этом выводе говорится, что 01.11.2016 поступило постановление следователя, хотя само постановление датировано 16.11.2016, а также само обращение Януковича к Путину.

В самом выводе экспертов говорится, что анализировали видеофайлы - несколько интервью Януковича, его пресс-конференций в Ростове-на-Дону, а также обращение Януковича к Путину.

Эксперты пришли к выводу, что в выступлениях и интервью Януковича, обращении к Путину высказываний, которые бы призывали к изменению строя, захвату власти и так далее, нет.

"Мы обсуждаем это несколько лет, а эксперты стороны обвинения указывают, что нет подобных призывов!" - говорит адвокат.

Цензор.НЕТ напоминает, что эксперты были допрошены в суде.

11:24 Горошинский продолжает читать и говорит, что обвинение изменило одно слово, чем сфальсифицировало дело. Он объясняет, что в дебатной речи прокуроров, которая была опубликована в СМИ, указано, что обращение Януковича к Путину направлено на использование ВС РФ и нарушение территориальной целостности.

11:20 Зашли судьи.

11:04 Адвокат утверждает, что доказательствами не могут быть копии документов, только оригиналы или заверенные копии. Он говорит, что отсутствует оригинал следующей экспертизы -лингвистической. А значит, делает вывод, эту экспертизу учитывать нельзя.

А в этом выводе, говорит Горошинский, дается анализ высказываниям Путина, Шойгу и Витко из фильма "Крым. Путь на родину" и в их словах нет ничего о самом Януковиче.

Внезапно он просит 10 минут перерыва и судья Девятко соглашается.

11:00 Горошинский переходит к лингвистической составляющей. Говорит, что она решающая.

Он опирается на результат судебно-лингвистической экспертизы, где говорится о том, что такое фактическая информация, а что такое оценочное суждение. Говорит, что в начале своего выступления вел речь об этом - об оценках и суждениях.

Все свидетели обвинения давали свои оценочные суждения, настаивает Горошинский.

10:48 Соответственно, говорит Горошинский, дело должно быть закрыто, а все доказательства признаны такими, которые собраны непроцессуальным путем.

Он заявляет ходатайство, в котором просит признать все действия по отношению к Януковичу недопустимыми и просит закрыть уголовное дело из-за того, что нарушены сроки расследования.

10:36 Адвокат утверждает, что сейчас нельзя считать, что идет стадия дебатов. По его словам, сейчас стадия досудебного следствия, а это позволяет ему подавать ходатайства о недопустимых доказательствах.

Горошинский подает ходатайство в связи с тем, что Януковичу не вручено подозрение. Просит признать недопустимым вручение подозрения Януковичу и, соответственно, все дальнейшие действия.

Далее он говорит о сроках расследования и утверждает, что они нарушены.

10:34 Защитник утверждает, что есть постановление ГПУ о продлении сроков досудебного расследования. В документе говорится, что статус Януковича подтвержден судебными решениями. Но, по словам адвоката, решения следственных судей не является доказательством того, что Янукович является подозреваемым

Горошинский напоминает, что защита обратилась к ученому, преподавателю университета Шевченко Андрушко, который сделал вывод: сообщение о подозрении и памятка о правах не были вручены Януковичу.

10:24 Далее адвокат говорит о том, что прокуроры не стали запускать процедуру международно-правовой помощи. А потом все-таки запустили, но после того, как об.этом стали спрашивать журналисты, утверждает он.

Но при этом, говорит Горошинский, допустили процессуальные ошибки, и Россия вернула их запрос.

10:18 Горошинский говорит, что прокуроры отправили письма на Оболонскую набережную, 15 и в село Новые Петрвоцы ("Межигорье"), "но сторона обвинения точно знает, что Виктор Янукович там не находился".

В тот же день, 28 ноября, следователь решает огласить в розыск Януковича. "А были ли основания?!" - говорит адвокат. Ведь условия - это то, что лицо скрывается. И неизвестно где находится. И второе - он уклоняются от следствия. Защитник утверждает, что Януковичу неизвестно было об этом деле на торт момент, и в выключенный телевизор он не мог услышать, что говорит Луценко, поэтому нельзя считать, что он знал об уголовном деле.

По словам Горошинского, следователи даже не пытались искать Януковича, который находился в Ростове, а сразу объявили его в розыск.

10:14 "28 ноября 2016 года в Святошинском суде Киева по делу беркутовцев, появляется генпрокурор Луценко и прокурор Кравченко. Зачитывается подозрение в слух в момент, когда онлайн трансляции нет, монитор выключен", - вспоминает Горошинский, как зачитывали подозрение Януковичу, который был на видеосвязи из Ростова со Святошинским судом.

"Янукович этого не слышит!" - говорит адвокат.

Он цитирует УПК, где говорится, что подозрение должно вручаться лицу в день его составления, и считается, что получение подозрения - это когда "лицо его фактически получило".

10:10 Горошинский говорит, что это дело заказное, политическое, и что было множество нарушений прав Януковича, что юридически у него нет статуса подозреваемого.

Он начинает с момента сообщения о подозрении Виктору Януковичу. Напоминает, что часто Верховный Суд отменяет приговоры, если не правильно сформировано подозрение или обвинительный акт.

10:05 Зашли судьи.

Горошинский начинает с того, что поздравляет всех присутвующих с днем юриста и желает всем побед. Затем он переходит к дебатной речи.

10:00 Все на месте - прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также адвокаты Александр Горошинский и Юрий Рябовол.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.