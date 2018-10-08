 Суд над Януковичем: адвокат Горошинский о нарушении прав подзащитного. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

11:04 Адвокат утверждает, что доказательствами не могут быть копии документов, только оригиналы или заверенные копии. Он говорит, что отсутствует оригинал следующей экспертизы -лингвистической. А значит, делает вывод, эту экспертизу учитывать нельзя.

А в этом выводе, говорит Горошинский, дается анализ высказываниям Путина, Шойгу и Витко из фильма "Крым. Путь на родину" и в их словах нет ничего о самом Януковиче.

Внезапно он просит 10 минут перерыва и судья Девятко соглашается.

11:00 Горошинский переходит к лингвистической составляющей. Говорит, что она решающая.

Он опирается на результат судебно-лингвистической экспертизы, где говорится о том, что такое фактическая информация, а что такое оценочное суждение. Говорит, что в начале своего выступления вел речь об этом - об оценках и суждениях.

Все свидетели обвинения давали свои оценочные суждения, настаивает Горошинский.

10:48 Соответственно, говорит Горошинский, дело должно быть закрыто, а все доказательства признаны такими, которые собраны непроцессуальным путем.

Он заявляет ходатайство, в котором просит признать все действия по отношению к Януковичу недопустимыми и просит закрыть уголовное дело из-за того, что нарушены сроки расследования.

10:36 Адвокат утверждает, что сейчас нельзя считать, что идет стадия дебатов. По его словам, сейчас стадия досудебного следствия, а это позволяет ему подавать ходатайства о недопустимых доказательствах.

Горошинский подает ходатайство в связи с тем, что Януковичу не вручено подозрение. Просит признать недопустимым вручение подозрения Януковича и соответственно все дальнейшие действия.

Далее он говорит о сроках расследования и утверждает, что они нарушены.

10:34 Защитник утверждает, что есть постановление ГПУ о продлении сроков досудебного расследования. В документе говорится, что статус Януковича подтвержден судебными решениями. Но, по словам адвоката, решения следственных судей не является доказательством того, что Янукович является подозреваемым

Горошинский напоминает, что защита обратилась к ученому, преподавателю университета Шевченко Андрушко, который сделал вывод: сообщение о подозрении и памятка о правах не были вручены Януковичу.

10:24 Далее адвокат говорит о том, что прокуроры не стали запускать процедуру международно-правовой помощи. А потом все-таки запустили, но после того, как об.этом стали спрашивать журналисты, утверждает он.

Но при этом, говорит Горошинский, допустили процессуальные ошибки, и Россия вернула их запрос.

10:18 Горошинский говорит, что прокуроры отправили письма на Оболонскую набережную, 15 и в село Новые Петрвоцы ("Межигорье"), "но сторона обвинения точно знает, что Виктор Янукович там не находился".

В тот же день, 28 ноября, следователь решает огласить в розыск Януковича. "А были ли основания?!" - говорит адвокат. Ведь условия - это то, что лицо скрывается. И неизвестно где находится. И второе - он уклоняются от следствия. Защитник утверждает, что Януковичу неизвестно было об этом деле на торт момент, и в выключенный телевизор он не мог услышать, что говорит Луценко, поэтому нельзя считать, что он знал об уголовном деле.

По словам Горошинского, следователи даже не пытались искать Януковича, который находился в Ростове, а сразу объявили его в розыск.

10:14 "28 ноября 2016 года в Святошинском суде Киева по делу беркутовцев, появляется генпрокурор Луценко и прокурор Кравченко. Зачитывается подозрение в слух в момент, когда онлайн трансляции нет, монитор выключен", - вспоминает Горошинский, как зачитывали подозрение Януковичу, который был на видеосвязи из Ростова со Святошинским судом.

"Янукович этого не слышит!" - говорит адвокат.

Он цитирует УПК, где говорится, что подозрение должно вручаться лицу в день его составления, и считается, что получение подозрения - это когда "лицо его фактически получило".

10:10 Горошинский говорит, что это дело заказное, политическое, и что было множество нарушений прав Януковича, что юридически у него нет статуса подозреваемого.

Он начинает с момента сообщения о подозрении Виктору Януковичу. Напоминает, что часто Верховный Суд отменяет приговоры, если не правильно сформировано подозрение или обвинительный акт.

10:05 Зашли судьи.

Горошинский начинает с того, что поздравляет всех присутвующих с днем юриста и желает всем побед. Затем он переходит к дебатной речи.

10:00 Все на месте - прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также адвокаты Александр Горошинский и Юрий Рябовол.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.