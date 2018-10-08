 Прикрывал Януковича, запрещал Майдан, живет явно не по доходам: ВККС никак не завершит проверку судьи Киевского окружного админсуда Щавинского, - Prosud

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет адвокат Роман Маселко.

Он отмечает, что за 16 лет родители судьи Щавинского сумели заработать более 3 миллионов гривен.

"За эти средства - жили 16 лет, купили сыну квартиру, машиноместо и авто. Себе квартиру и авто. А главное - почти закончили строительство вот такого поместья.

Одна квартира, в которой жил судья, стоит больше миллиона. Вот я никак не пойму, как за эти деньги можно купить все это имущество. Но больше всего мне нравится, с каким уверенным видом судьи говорят, что зарплаты на все это - вполне достаточно", - пишет Маселко, приводя ссылку на статью-расследование Prosud о состоянии семьи Щавинских.

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На странице Prosud в Facebook отмечается, что ответ на вопрос "откуда у родителей деньги на приобретение дорогой недвижимости?" потребовал у заместителя председателя Киевского окружного административного суда Виталия Щавинского много времени.

"В конце концов объяснение оказалось стандартным: "заработали". Однако мы посчитали, что озвученной прибыли родителей, если ее разделить на весь период, отнюдь не хватает на приобретение всего имущества. Ну а Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила перерыв, уже ВТОРОЙ РАЗ", - говорится в сообщении.

Prosud напоминает, что неспособность судьи объяснить происхождение своего состояния является причиной непрохождения им квалификационного оценивания.

Также предлагается посмотреть, как судья Щавинский проходил собеседование, и почитать расследование о том, кто такой Виталий Щавинский.

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