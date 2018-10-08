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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7232) судья (2041) ВККСУ (304) Щавинский (1)

 Прикрывал Януковича, запрещал Майдан, живет явно не по доходам: ВККС никак не завершит проверку судьи Киевского окружного админсуда Щавинского, - Prosud

У заместителя председателя Киевского окружного административного суда Виталия Щавинского и членов его семьи есть имущество, которое явно не соответствует доходам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет адвокат Роман Маселко

Он отмечает, что за 16 лет родители судьи Щавинского сумели заработать более 3 миллионов гривен.

"За эти средства - жили 16 лет, купили сыну квартиру, машиноместо и авто. Себе квартиру и авто. А главное - почти закончили строительство вот такого поместья.

Прикрывал Януковича, запрещал Майдан, живет явно не по доходам: ВККС никак не завершит проверку судьи Киевского окружного админсуда Щавинского, - Prosud 01

Одна квартира, в которой жил судья, стоит больше миллиона. Вот я никак не пойму, как за эти деньги можно купить все это имущество. Но больше всего мне нравится, с каким уверенным видом судьи говорят, что зарплаты на все это - вполне достаточно", - пишет Маселко, приводя ссылку на статью-расследование Prosud о состоянии семьи Щавинских.

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На странице Prosud в Facebook отмечается, что ответ на вопрос "откуда у родителей деньги на приобретение дорогой недвижимости?" потребовал у заместителя председателя Киевского окружного административного суда Виталия Щавинского много времени.

"В конце концов объяснение оказалось стандартным: "заработали". Однако мы посчитали, что озвученной прибыли родителей, если ее разделить на весь период, отнюдь не хватает на приобретение всего имущества. Ну а Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила перерыв, уже ВТОРОЙ РАЗ", - говорится в сообщении.

Prosud напоминает, что неспособность судьи объяснить происхождение своего состояния является причиной непрохождения им квалификационного оценивания.

Также предлагается посмотреть, как судья Щавинский проходил собеседование, и почитать расследование о том, кто такой Виталий Щавинский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090100
 
   
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от для чого будку суда)), качати - хто тоді блок панамських патріотів буде підтримувати?!
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Щас пэтя выступит с заявлением, что это он помог ...
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нє це до тімашончихи, це тільки вОна може укласти договір завдяки чому Україна виграє суд
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Все эти перестановки судей - мышиная возня курам на смех. После того как изберём нормального президента весь судейский гельминтарий придётся ператрахивать...
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кацапа, ви вже майже 20 років х..ла переобираєте, а ти кажеш нормального
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Прикрывал Януковича, запрещал Майдан, живет явно не по доходам
такие
пороховской кодле нужны, свой в доску - социально близкий
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Для реальной реформы правосудия нужно вводить строгие наказания за убийство судьи-не менее 1700 грн штрафа и конфискация орудия преступления.И тогда через неделю страна освободится от этой гнилой слизи,которая гордо называет себя системой правосудия.
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вполне себе нормальный кандидат. и будку построил. все, как вождь життя па-навому завещал.
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а чому вони говорять кацапською, чи де малюють такою і пишуть?
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этот Рябчук по ходу реально тупой...
Медведчук это попутчик Революции, - чего тут не понятного...?

Прикривав Януковича, забороняв Майдан, живе явно не за доходами: ВККС ніяк не завершить перевірку судді Київського окружного адмінсуду Щавинського, - Prosud - Цензор.НЕТ 6389 Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад
А этого для "Миротворца" мало, чтобы внести кума хуйла в свои списки? Что мешает "Миротворцу" назвать открытого врага и сепара - врагом и сепаром, медведчуковская $помощь или совместный бизнес хозяинов сайта с врагом? * * *
Медведчук: Я не считаю, что Россия - агрессор

Прикривав Януковича, забороняв Майдан, живе явно не за доходами: ВККС ніяк не завершить перевірку судді Київського окружного адмінсуду Щавинського, - Prosud - Цензор.НЕТ 2817
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Украина к сожалению страна терпил и они этим с полна пользуются и будут пользоваться! как глисты своим больным носителем, пока он не "врежет дуба", либо займётся наконец своим здоровьем!
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почитала историю этого "успешного" судьи и что, она типичная для 99,99 судей, они все одинаковые, брали, берут и будут брать, чемоданами, камазами и вагонами... это система, она складывалась годами и ее не разрушить за год-три даже если иметь страстное желание, а тут даже этого не наблюдается... все эти комиссии озабочены только тем как протянуть очередное судейское чмо на должность, чтобы было незаметно...
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Кожна цеглинка в тому будинку - це чиясь зламана доля.
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да каждая будка решал и прокуворов построена на крови и убийстве
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрикрывал Януковича, запрещал Майдан, живет явно не по доходам: ВККС никак не завершит проверку судьи Киевского окружного админсуда Щавинского, - Prosud
 
 
 
 
 
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