 Прикрывал Януковича, запрещал Майдан, живет явно не по доходам: ВККС никак не завершит проверку судьи Киевского окружного админсуда Щавинского, - Prosud

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет адвокат Роман Маселко.
Он отмечает, что за 16 лет родители судьи Щавинского сумели заработать более 3 миллионов гривен.
"За эти средства - жили 16 лет, купили сыну квартиру, машиноместо и авто. Себе квартиру и авто. А главное - почти закончили строительство вот такого поместья.
Одна квартира, в которой жил судья, стоит больше миллиона. Вот я никак не пойму, как за эти деньги можно купить все это имущество. Но больше всего мне нравится, с каким уверенным видом судьи говорят, что зарплаты на все это - вполне достаточно", - пишет Маселко, приводя ссылку на статью-расследование Prosud о состоянии семьи Щавинских.
На странице Prosud в Facebook отмечается, что ответ на вопрос "откуда у родителей деньги на приобретение дорогой недвижимости?" потребовал у заместителя председателя Киевского окружного административного суда Виталия Щавинского много времени.
"В конце концов объяснение оказалось стандартным: "заработали". Однако мы посчитали, что озвученной прибыли родителей, если ее разделить на весь период, отнюдь не хватает на приобретение всего имущества. Ну а Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила перерыв, уже ВТОРОЙ РАЗ", - говорится в сообщении.
Prosud напоминает, что неспособность судьи объяснить происхождение своего состояния является причиной непрохождения им квалификационного оценивания.
Также предлагается посмотреть, как судья Щавинский проходил собеседование, и почитать расследование о том, кто такой Виталий Щавинский.
такие
пороховской кодле нужны, свой в доску - социально близкий
Медведчук это попутчик Революции, - чего тут не понятного...?
Роман Рябчук @ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад
А этого для "Миротворца" мало, чтобы внести кума хуйла в свои списки? Что мешает "Миротворцу" назвать открытого врага и сепара - врагом и сепаром, медведчуковская $помощь или совместный бизнес хозяинов сайта с врагом? * * *
Медведчук: Я не считаю, что Россия - агрессор
а остальные делятся