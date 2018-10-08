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 В течение недели на пожарах погибли 43 человека, на водных объектах - 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 1.10 по 7.10, на пожарах погибли 43 человека, на водных объектах - 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 3 человека и пострадало 5 человек.

С начала недели зарегистрированы 1 тыс. 602 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасены 43 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 246 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 456 зданий и 90 ед. техники. На пожарах погибли 43 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 2 млн. 609 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 281 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 390 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3090091
 
 
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Начало отопительного зезона.В домах холодрыка а официальный отопительный сезон возможно,только возможно начнется из середины месяца.
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А купальный сезон закончился.
Летом больше тонут, зимой больше горят.
Рыбалка на льду - отдельная палата. Протягом тижня на пожежах загинуло 43 людини, на водних об'єктах - 10, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1812
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лазить по болотам и сточным водам, что летом, что зимой - это вообще отдельная религия (отсутствующая во всем мире), со своими регулярными жертвоприношениями.
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Интересно, какой процент пожаров происходит по вине курильщиков - не потушенных сигарет? И какой ущерб наносится государству ежегодно по вине курящих? Эх, подсчитать бы эту сумму и повысить акциз, в рассчете на возврат именно этой суммы..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение недели на пожарах погибли 43 человека, на водных объектах - 10, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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