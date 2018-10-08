 В течение недели на пожарах погибли 43 человека, на водных объектах - 10, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 3 человека и пострадало 5 человек.

С начала недели зарегистрированы 1 тыс. 602 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасены 43 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 246 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 456 зданий и 90 ед. техники. На пожарах погибли 43 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 2 млн. 609 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 281 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 390 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.