 С сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП. Список трасс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Украины в Facebook.
"В Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam
Патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствие превышения скорости.
В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.
"Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любое корректировки данных", - отметили в полиции.
Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ! (с)
Даже в Бердянск начали ремонтировать дорогу!!!! а вы тут трёте про "риск для жизни"
что за народ...
Я попал 2 недели назад под камеру, при знаке 70 ехал 75 и меня сфоткало.
Я представляю, какой вой поднимется в Украине, если там тоже введут интернет-приемную, куда можно будет скидывать фото/видео материалы по нарушениям ПДД и парковки. Даже предвижу комменты "стукачи, фу, доносчики". Нет у нас понятия, что это же для собственной безопасности на дорогах,,,,
И разве это места концентрации ДТП? Та нет, это лучшие места для дойки людей!
Почему начинают с фиксации превышения, которое не является причиной большинста ДТП, игнорируя факторы, которые создают куда больше ДТП?
Да причина одна, это желание мусорской своры заработать, а не сделать жизнь людей безопаснее.
И да, я полностью поддерживаю установку камер, но при условии, что единая их цель, это обеспечение безопасности, а никак не тупая рубка денег.
Тогда наверное более логично было бы поставить камеры, которые фиксируют нарушение рядности при правом повороте и правил парковки?
Вот и сейчас они берутся за самую денежную проблему, а не решают все проблемы в комплексе.
А что вас смущает,в европе кругом предупреждение о съемке висит.
чомусь мене нікто в зад не бив
не їдь по лівій смузі весь час і не буде горіти зад
08-10-18 08:41 Обозреватель
Терорист "ДНР" зґвалтував "товариша по службі", напоївши його перед цим великою кількістю алкоголю.
Як повідомляється у Twitter на сторінці блогера "Фашик Донецкий", інцидент стався в одній із місцевих лікарень. Насильник - Бікеєв Юрій, 1969 року народження.
"Шлях до народного ополчення Донбасу наш герой обрав не з патріотичних або інших благородних мотивів, а тупо ховаючись від кримінального переслідування в Україні за жорстоке побиття співмешканки навесні 2018 року", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що раніше Бікеєв був засуджений до в'язниці за крадіжку
не переносите механически дії ДАЙ на Німеччину то з вас не будуть сміятися
так шо не рассказівай сказки
Ограничений нет на некоторых участках автобанов, но больше половины автобанов с ограничениями.
Например, везде где есть съезд с автобана или заезд на него (а это каждые 10-20 км) ограничение. Ремонтные работы - ограничение. Стояка для отдыха, заправка - ограничение.
не качетсво дорог
не освещенность
не специальная разметка в ночное время
не пьяные за рулем
не отсуствие образования в школах
имено скорость и труккмы решат проблемы на дорогоах !
конечно решат! вопрос только чьи проблемы они решат.
участники дорожного движения т.е. ТЕ КТО ИМЕНО ЕЗДИТ(!) миллионы! выполняют требования 420 человек которые решили что им надо ездить имено так. сюр.
Очень полезное дело! Только почему так мало и импотентно, так, для галочки? Денег не хватает? На хера тогда бесполезные понтовые вертолеты (норги и пшеки отних отказались по причине низких качеств и дороговизны) Аваков покупает почти на миллиард баксов (вместе с обслугой и площадками)? Жуткая сделка!!! И никому нет дела...
как уже написалі в Німеччині за містом немає огранічєнія
на автобані по Берліну 80 км ч а німці яхярят пол лівій скіки хатять бо у них в навігаторах карта де стоять камери
так то
контроль швидкості звісно гут
але ще головніше
такі умови на автобані щоб навіть довбень не зміг зробити ДТП
розвязки тіки через міст паркани відсутність переходів розворотів і інших знарядь для ДТП
Доречі недавно смуги руху хотіли звужувати. Так от. В деяких місцях столичного і наддніпрянського шоссе першу смугу залишили трохи ширшою, а інші звузили.
А можна їздити з затемненими номерними знаками?
А можна паркуватись де попало створюючи передумови для ДТП?
А може бути відсутньої дорожня розмітка, кол вночі не видно краю проїзжої частини і середини дороги?
А можна нову дорогу посипати щебнем (Озерна, Тернопіль - Львів), коли "вилітає" скло за 8 000 грн.?
А можна хоча б позасипати землею ями на дорогах або зрізати напливи, де розбиваються бакери?
А можна, щоб ви, мусора погані, залишили країну в спокої і створили справжню нову поліцяю, котра допомагає людям а не "торбить" їх вивертаючи кишені і забираючи останню копійку?
А воно краще і не може бути, тому, що жоден(!) навчальний центр не має нової програми навчання і жодного сучасного тренажера.
Там програми 40-річної давності де курсант виїздить на вулицю після 20 годин (реально) практики !!!!!.
Це Підготовка самовбивць і вбивць !
А млжна запросити іноземних фахівців аби нанесли нормальну розмітку а не радянську, котра нанесена з метою провокації водія на порушення (знаки "початок нас пункту" встановлено за 300 меьрів до першої хати, на прямих ділянках в 200-800 метрів "суцільна" і тому подібне?
В країні, де суддів і прокурорів звільнено від відповідальності за порушення ПДД ви хочете побудувати демократію, знищити корупцію а всіх інших "лохів" прмусити "платити"? Не смішіть мене.
Я не першому ж суді пошлю їх всіх нах поки не скасують цю ганебну норму.