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Все про:ПДД (293) скорость (33) радар (37) патрульная полиция (1173)

 С сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП. Список трасс

С 8 октября патрульная полиция начинает использовать устройства измерения скорости TruCam.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Украины в Facebook.

"В Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam

Патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствие превышения скорости.

В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", - сказано в сообщении.

С сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2 тысяч ДТП произошло за первое полугодие 2018 года по вине нетрезвых водителей, - Нацполиция

Отмечается, что в течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

"Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любое корректировки данных", - отметили в полиции.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.

С сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090087
 
   
 Топ комментарии
 
Во! Всё верно! В списке областей отсутствует Запорожская. После вчерашней поезди туда- я знаю причину! Там невозможно превышать скорость, без риска для собственной жизни. Более того, там вааще ездить противопоказано.
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знову будуть ховатись в кущах з "маячком" ))))
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Вот и решён вопрос с недобором в полицию. Теперь конкурс и только по блату! Ждём возврата техосмотра. Здобулы...
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знову будуть ховатись в кущах з "маячком" ))))
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- Ну, как устроились на новом месте?
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ! (с)
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Во! Всё верно! В списке областей отсутствует Запорожская. После вчерашней поезди туда- я знаю причину! Там невозможно превышать скорость, без риска для собственной жизни. Более того, там вааще ездить противопоказано.
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И дороги Н-14(Николаевская область) в перечне нет.
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потому, что самой дороги, как таковой там нет
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Я там раз в месяц машину убиваю, поездками в Николаев.
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вретивывсе. Есть дороги. И не просто дороги а вотужно отремонтированные дороги как гиперлуп.
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а на Запорожскую трассу не пустили из Днепра???, там сейчас сладенькое местечко)))
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Пилять, ну к чему этот трёп?

Даже в Бердянск начали ремонтировать дорогу!!!! а вы тут трёте про "риск для жизни"
что за народ...
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Пасть завали! А сначала проедь там, где я вчера пропетлял. Трасса Мариуполь-Запорожье.
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Вот не надо киздеть. Трасса Запорожье-Днепр, недавно полностью переложили. И реально можно нестись под 200км/ч.
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Как теперь уродец Барна запоет на полицию
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Нет что бы сначала дороги привести в нормальное состояние,разметку,развязки,так у нас по пути наименьшего сопротивления решили пойти,тупо бабло стричь!
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Всегда забавляли подобные комменты: если дороги сделают - превышать не будешь? Від сьогодні патрульні починають використовувати радари TruCam у місцях концентрації ДТП - Цензор.НЕТ 4375
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Немцы, например за городом не превышают, да и как превысить если нет ограничений.
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Сказочник! Полно у немцев ограничений на автобанах!! Правильнее говорить, на некоторых автобанах, в некоторых местах этих автобанов нет ограничений - но таких мест не очень много
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Чего??? В Германии на подавляющем большинстве автобанов имеются ограничения. И камеры висят много где. А превысишь хоть на 10 км/ч - сразу штраф 15 евро. Там прогрессивная шкала, для гонщиков быстрая езда закончится потерей нескольких сотен евро и лишением прав на несколько месяцев. А в пределах населенных пунктов ограничение скорости вообще 50 км/ч, а кое где (у школ, например) - вообще 30 км/ч. Вы можете себе представить, что все машины в Киеве допустим ехали бы не более 50 км/ч?
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Немцы знают места где висят камеры, и там где их нет гоняют как сумасшедшие. А попадаются неместные, которые смотрят - все гонят невзирая на знаки, и я погоню.
Я попал 2 недели назад под камеру, при знаке 70 ехал 75 и меня сфоткало.
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Ну у нас на севере я такого не замечала, чтобы гнали как сумасшедшие. Но за всю страну не распишусь, конечно. Однако помимо камер точно также можно и на патрульных напасть, а их то не отследишь. Ну и плюсом - запись с видеорегистратора, если запечатлил опасную езду, можно отправить в полицию.
Я представляю, какой вой поднимется в Украине, если там тоже введут интернет-приемную, куда можно будет скидывать фото/видео материалы по нарушениям ПДД и парковки. Даже предвижу комменты "стукачи, фу, доносчики". Нет у нас понятия, что это же для собственной безопасности на дорогах,,,,
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А я бы не превышал. Если есть возможность ехать с максимально разрешённой скоростью всю дорогу, а не на тех НЕМНОГИХ её участках, где нет дыр и не надо тормозить порой до 5 км/ч, то не надо потом компенсировать эти задержки 150 км/ч на таких участках.
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Зачем? Посмотрите расположение камер в Киеве. Бажана и Победы. Две городские трассы по 8-10 полос, с отбойниками без зебр и с хорошим покрытием. Вот там и лепят камеры. Где вполне безопасно ехать 80, а не разрешенные 50.

И разве это места концентрации ДТП? Та нет, это лучшие места для дойки людей!
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ехать-то можно, но там постоянные ДТП, то из-за разворотов, то из-за фур, то из-за низколетящих властелинов своей жизни
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На Бажана - под мостами, где развязки первая полоса -парковки маршруток и не только (незаконные), вторая - очередь поворачивающих направо с пересечением потока выезжающих с развязки, третья полоса - торможение хитрожопых, которые пытаются повернуть направо без очереди и вклинивающихся выезжающих с развязки, проехавших через толкотню первых двух полос, четвертая - полоса низколетящих мажоров и "слуг народа".
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Въезд на Патона с левого берега куда более опасное место. Чего туда камеру не поставили? Ах ну да, там не заработаешь так.

Почему начинают с фиксации превышения, которое не является причиной большинста ДТП, игнорируя факторы, которые создают куда больше ДТП?

Да причина одна, это желание мусорской своры заработать, а не сделать жизнь людей безопаснее.

И да, я полностью поддерживаю установку камер, но при условии, что единая их цель, это обеспечение безопасности, а никак не тупая рубка денег.
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Хммм, так получается основная проблема не 80 кмч, а тупая парковка и съезд на право со второй полосы?
Тогда наверное более логично было бы поставить камеры, которые фиксируют нарушение рядности при правом повороте и правил парковки?
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Основная проблема - практически полное бездействие полиции на дорогах. О штрафах за отсутствие сигналов при перестроении или создание аварийной ситуации речь даже не идет. Развороты через двойную осевую на глазах у полиции уже обыденность. А чтоб пешехода, перебегающего в неположенном месте просто остановить (даже не штрафовать) это вообще фантастика.
Вот и сейчас они берутся за самую денежную проблему, а не решают все проблемы в комплексе.
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Цікаво, це якось по дебіоьному виглядає, машина патрульних буде блимати, ей порушники ми тута, чи як це розуміти??? Може краще камери на стовпах по усій Країні треба розмістити?
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У нас в стране и "машина блимать буде" и предупреждения метровыми буквами о съемке висеть будут,все равно лететь будут.
А что вас смущает,в европе кругом предупреждение о съемке висит.
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Зато прекрасно берут бабки те, кто этими камерами пользуется. Доказано прошлым введением видеофиксации.
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да пусть хоть Порошенко лично берет. Главное чтобы "гонщики" почувствовали как облегчается их карман.
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Если ДПСники будут иметь доступ до камер то грош цена будет этому нововведению а кроме офиса полиции доступ до фиксации движения онлайн должны иметь и контролирующие органы без права изменения данных.
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у твоєму клозеті треба вебку розмістити. і у спальні твоєї дружини вебку з загальним доступом
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ну расчет на то что ті трезвій0адыкватный и сбрасіваешь скорость и все хорошо)))
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Патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог Источник:https://censor.net.ua/n3090087


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И это правильно. Сейчас надо на той же житомирской трассе больше в зеркала смотреть чтобы собраться перед очередным опережением болида в 200 км. Соблюдайте скоростной режим и будем вам Счастье.
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Иногда и вперед надо смотреть. А если сзади летит чучело 180 км по мокрой дороге? Надо заранее вжиматься вправо и готовиться удару. То есть если у этого придурка лопнет колесо или руль чуть коленкой двинет - то мне и моему ТС хана.
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шини став німецькі і не старі і не будеш ссатися на слизькій дорозі
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Я бачу ви доволі добре знаєтесь на урінотерапії. І дуже погано про автомобілі. Бо якщо в зад вдарить 2000 кг металу на швидкості 180, то ніякі шини не допоможуть.
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слова то які знаєте уріно та ще й супруно терапія
чомусь мене нікто в зад не бив
не їдь по лівій смузі весь час і не буде горіти зад
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Тому залізу, що впало на асфальт і боком повзе з тою самою швидкістю, якось пофіг на якій я смузі. А вам іще раз кажу - ідіть сдавайте на права та не несіть дурниць про що не знаєте.
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тобі що скан прав надістаи чи фото мого авто в Берліні Вєні Парижі
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как раз таким придуркам мусора на трассе и честь отдают, єти придурки не будут обращать внимания на камеры
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Терорист ''ДНР'' зґвалтував ''товариша по службі'': що про нього відомо
08-10-18 08:41 Обозреватель
Терорист "ДНР" зґвалтував "товариша по службі", напоївши його перед цим великою кількістю алкоголю.

Як повідомляється у Twitter на сторінці блогера "Фашик Донецкий", інцидент стався в одній із місцевих лікарень. Насильник - Бікеєв Юрій, 1969 року народження.

"Шлях до народного ополчення Донбасу наш герой обрав не з патріотичних або інших благородних мотивів, а тупо ховаючись від кримінального переслідування в Україні за жорстоке побиття співмешканки навесні 2018 року", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що раніше Бікеєв був засуджений до в'язниці за крадіжку
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ты шось попутав.а где тут про камеры?
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А в Германии нет ограничения скорости на дорогах такого значения. Это шо ж получается, немцы суицидники шоле？
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Німцям розум встановлює обмеження швидкості ..... Мій товариш в Германії порушив правила обгону - поліцейский, що його зупинив, заявив - "Ви порушили правила в такому то місці." Товариш віднікувався, бо бачив, що ні камер ні поліцейских поряд не було. Тоді поліцай каже -"Нам про ваше порушення повідомило 16 чоловік, і ви хочете сказати, що вони обманюють?" Результат - штраф 300 евро.
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вранье
не переносите механически дії ДАЙ на Німеччину то з вас не будуть сміятися
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Ні, просто в цивілізованому світі порядок, в тому числі і на автошляхах, підтримують самі громадяни, навіть методами банального "стука". Повідомити про порушення - це обов"язок кожного громадянина.
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да я как то по ремонту ехал 2 часа 120 при разрешенной 80 и никто меня не тормознул
так шо не рассказівай сказки
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І жодна камера Вас не бачила, не було жодного поста або патруля на протязі шляху в 200 - 240 км? В Германії патруль на дорозі мені трапляється через кожні 20-30 хв., а поліцейскі пости на всіх перехрестях основних автошляхів. Останньої поїздки від Франкфурта до Гановера я зустрічав пости скрізь, де це тільки можливо не менше півсотні разів. До речі, маскуються вони не гірше за наших гайців.
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ты в Германии хоть раз ездил по тем дорогам где "нет ограничений"?
Ограничений нет на некоторых участках автобанов, но больше половины автобанов с ограничениями.
Например, везде где есть съезд с автобана или заезд на него (а это каждые 10-20 км) ограничение. Ремонтные работы - ограничение. Стояка для отдыха, заправка - ограничение.
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осталось техосмотр и транспортный налог ввести ибо рабам нге положено на авто ездить
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т.е. скокростной режим проблема всего ?
не качетсво дорог
не освещенность
не специальная разметка в ночное время
не пьяные за рулем
не отсуствие образования в школах

имено скорость и труккмы решат проблемы на дорогоах !
конечно решат! вопрос только чьи проблемы они решат.
участники дорожного движения т.е. ТЕ КТО ИМЕНО ЕЗДИТ(!) миллионы! выполняют требования 420 человек которые решили что им надо ездить имено так. сюр.
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Вот и решён вопрос с недобором в полицию. Теперь конкурс и только по блату! Ждём возврата техосмотра. Здобулы...
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А поліціянтам до трукамів, дадуть таблицю із коректировкою швидкості, в якій повинні бути вказані погодні умови, під яким кутом до авто розміщений трукам, щоб на підставі цих данних, визначати реальну швидкість, чи як завжди, від штатного АКБ не працює, в населених пунктах буде показувати 82 км/год і так далі ?
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А чи відомо Вам, що у варіанті приладу для американскої поліції немає можливостей для внесення будь яких корекцій або поправок ( ні на вітер, ні на інші погодні умови, ні на місце встановлення) в роботу приладу - тому, що діє принцип - поліцейский завжди правий (навіть, якщо він зовсім не правий ) - спочатку виконай, потім оскаржуй. До точності показань приладу претензії подають дуже мало водіїв, бо в багатьох штатах після програшу апеляції на вимірювання швидкості, на водія крім штрафу накладаються всі витрати по розгляду апеляціі, експертизам ( це може бути в 10 разів дорожче від шрафу).
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Сколько же здесь дебилов а-ля Шариков пасется! Та не нарушайте, в чем проблема? Во ВСЕХ европейских странах скоростной режим - это святое. Даже в Белораше, Кацапии и Балтике попробуй превышать - боком вылезет. Вы хотите анархии форева? Так уже десятки тысяч ни в чем не повинных людей погибло! И каждый даже на последней бляховской развалюхе себя Хемилтоном чувствует. Сомали отдыхает по сравнению с нашим центром Европы...
Очень полезное дело! Только почему так мало и импотентно, так, для галочки? Денег не хватает? На хера тогда бесполезные понтовые вертолеты (норги и пшеки отних отказались по причине низких качеств и дороговизны) Аваков покупает почти на миллиард баксов (вместе с обслугой и площадками)? Жуткая сделка!!! И никому нет дела...
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да не нада нам рассказівть что вся твоя жизнь вокруг пениса строится
как уже написалі в Німеччині за містом немає огранічєнія
на автобані по Берліну 80 км ч а німці яхярят пол лівій скіки хатять бо у них в навігаторах карта де стоять камери
так то
контроль швидкості звісно гут
але ще головніше
такі умови на автобані щоб навіть довбень не зміг зробити ДТП
розвязки тіки через міст паркани відсутність переходів розворотів і інших знарядь для ДТП
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невже ти от такий тупий і сам не розумієш, що пишеш відверту дурню і брехню???
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Таке враження, що Чорнобиль став на мізки наших громадян діяти! Бажаю вам, хлопчику, та вашим близьким не попадати під роздачу від таких же прихільників гонок та анліміту...
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Польша-почти всю проехал со скоростью150, Германию пересек не останавливаясь 160-200. И ни одного намека на аварийную ситуацию. Просто там не "контролируют скорость" а строят правильно дороги
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эээ... Как ты мог пересечь всю Германию 160-200, если там на пути должно было быть как минимум не меньше 10 участков с ремонтом трассы где ограничения от 40 до 80? И тянучки по несколько километров. И через каждые 10-20 км ограничения 120 (там где съезд\заезд на автобан)?
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По дорозі з Козина на Киів такі камери поставте. А то тільки простих людей дрючите.
Доречі недавно смуги руху хотіли звужувати. Так от. В деяких місцях столичного і наддніпрянського шоссе першу смугу залишили трохи ширшою, а інші звузили.
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след шагом нужно ограничить скорость в НП до 30 км/ч
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Почему до тридцати?Если проводить изменения то радикально и надежно сразу ограничить скорость до гужевого транспорта 5-10км/ч.
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И чтобы спереди бежал человек с флажком, маяковал что машина едет, как было в Англии 120 лет назад
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В Германии в пределах населенных пунктов скорость ограничена 50 км/ч. А кое где - как раз и 30 - у школ и подобных заведений. И плохо немцы живут?
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В Польше новые дороги в городах там где ограничения, специально делают узкими и с островками безопасности, которые чтобы объехать надо снижать скорость. На старых дорогах, возле школ, лежачие полицейские.
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Иными словами вдитель будет проинформирован где ему соблюдать правила движения и пройдя контролируемый участок для безпредела ему зеленый свет.
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так во всем мире. Главное чтобы снижал скорость на опасных участках.
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Перед каждой машиной должен идти человек. Днем с крякалкой, ночью с фонарем...
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можно еще нести поросенка и крутить ему хвост. в средневековье моряки брали поросенка на борт. в глухом тумане ему жали хвост. порося верещало несамовыто. поросе - едва не единственное животное в мире, короторое может визжать несколько часов и не охрипнет
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дело в том, что у наших барыг все эти фото-фидео-фиксации будут обязательно корректироваться в ручном режиме и щемить будут только тех, кто вне Системы
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да и пусть щемят. Не нарушай и щемить не будут.
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- Добрий день. Сержант Петренко, одружений, троє дітей. Ваші документи. )))
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А мона при цьому їздити на куплених в "мусорів" правах не знаючи правил?
А можна їздити з затемненими номерними знаками?
А можна паркуватись де попало створюючи передумови для ДТП?
А може бути відсутньої дорожня розмітка, кол вночі не видно краю проїзжої частини і середини дороги?
А можна нову дорогу посипати щебнем (Озерна, Тернопіль - Львів), коли "вилітає" скло за 8 000 грн.?
А можна хоча б позасипати землею ями на дорогах або зрізати напливи, де розбиваються бакери?
А можна, щоб ви, мусора погані, залишили країну в спокої і створили справжню нову поліцяю, котра допомагає людям а не "торбить" їх вивертаючи кишені і забираючи останню копійку?
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тебе надо чтобы полицейские когда останавливают за превыгение скорости, премию тебе выписывали, так что ли?
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подивимось що буде з показником смертності на дорогах. Це головне.
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Нічрго не зміниться. Бо камера не фіксує незнання правил і відсутність навичок їзди на нормальних дорогах з повною дорожною інфраструктурою і знаковим господарством.
А воно краще і не може бути, тому, що жоден(!) навчальний центр не має нової програми навчання і жодного сучасного тренажера.
Там програми 40-річної давності де курсант виїздить на вулицю після 20 годин (реально) практики !!!!!.
Це Підготовка самовбивць і вбивць !
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І ще...
А млжна запросити іноземних фахівців аби нанесли нормальну розмітку а не радянську, котра нанесена з метою провокації водія на порушення (знаки "початок нас пункту" встановлено за 300 меьрів до першої хати, на прямих ділянках в 200-800 метрів "суцільна" і тому подібне?
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Блдь, ви про що???!
В країні, де суддів і прокурорів звільнено від відповідальності за порушення ПДД ви хочете побудувати демократію, знищити корупцію а всіх інших "лохів" прмусити "платити"? Не смішіть мене.
Я не першому ж суді пошлю їх всіх нах поки не скасують цю ганебну норму.
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А трукамы сертифицированы? Или МВД опять пургуинам выпаривает. Ни одного сертифицированного алкотестер а в стране, пей сколько хочешь. Это работа министра!
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Да, Визири по этой причине быстро через суд зачмырили.
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в Кременчуге весной содрали асфальт с моста, новым не пахнет, ждут снега с дождём ...
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Оборотні у погонах вже зараз виписують любі квитанції без суду і слідства а скоро почнуть повний беспредел прикриваючись антитероризмом і військовим часом. Мусорам такого при Януковичу навіть не снилось. Слава Україні....
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В Возсиятском Николаевской области пусть поставят... и срочно!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС сегодняшнего дня патрульные начинают использовать радары TruCam в местах концентрации ДТП. Список трасс
 
 
 
 
 
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