 Князев на международной конференции в США рассказал о ходе реформы украинской полиции. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Руководители полиции разных стран, участвующие в конференции, выразили заинтересованность процессом полицейской реформы в Украине. Поэтому глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил ход реформы.

Он отметил, что, несмотря на гибридную войну, которая продолжается в государстве, реформа ведомства продолжается и дает положительные результаты. В частности, работа правоохранителей привела к снижению уровня преступности в государстве.

В то же время Князев отметил, что украинская полиция научилась работать в условиях постоянной террористической угрозы со стороны РФ.

"Все мировое сообщество вздрогнуло от события, которое произошло в британском городе Солсбери. В нашем государстве такие события продолжаются в течение пяти лет. Такие преступные действия направлены на свержение конституционного строя нашего государства", - отметил Князев.

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Он подчеркнул, что реформирование украинской полиции продолжается в сложных условиях. Благодаря реформированию полицейские подразделения были модернизированы новыми технологиями, современными средствами борьбы с терроризмом и преступностью.

"Мы констатируем, что реформа Нацполиции Украины привела к снижению уровня преступности в нашем государстве - при незаконченной войне. Общая преступность по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 10%. Насильственные преступления, разбои снизились на 25%", - подчеркнул глава Нацполиции.

Сергей Князев отметил, что одним из главных месседжей реформы является переход к современной модели работы правоохранителей - "служить и защищать". В частности, суть реформы полиции Украины имеет целью уход от принуждения общества к демократической форме взаимодействия с обществом.

Князев также отметил как положительный тот факт, что на службу в полицию пришло большое количество женщин. Поэтому в некоторых регионах их количество составляет около 40% от общей численности подразделения. Определенным образом это связано с тем фактом, что в 2015 году сотни тысяч мужчин ушли на фронт защищать свою Родину.

"Многие женщины пришли добровольно служить в Нацполицию. Таким образом они прилагают свои усилия к обороне нашего государства. Женщины у нас работают не только в патрульной полиции, но и в следствии, уголовной полиции и даже в разведке - как классической, так и технической. И они в большинстве случаев дают фору мужчинам", - отметил Сергей Князев.

В качестве признания положительных результатов, достигнутых в реформировании Нацполиции Украины представитель Государственного Департамента США вручила Князеву сертификат Международной ассоциации руководителей полиции.