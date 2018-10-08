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Все про:МВД (7642) США (14231) реформы (3130) Князев (266)

 Князев на международной конференции в США рассказал о ходе реформы украинской полиции. ФОТО

Во Флориде в рамках ежегодной конференции Международной ассоциации руководителей полиции, которая проходит с 6 по 9 октября, глава Нацполиции Сергей Князев рассказал иностранным коллегам о борьбе с преступностью, терроризмом, модернизации полицейских подразделений и участии женщин-полицейских в реформировании украинской полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Руководители полиции разных стран, участвующие в конференции, выразили заинтересованность процессом полицейской реформы в Украине. Поэтому глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил ход реформы.

Он отметил, что, несмотря на гибридную войну, которая продолжается в государстве, реформа ведомства продолжается и дает положительные результаты. В частности, работа правоохранителей привела к снижению уровня преступности в государстве.

Князев на международной конференции в США рассказал о ходе реформы украинской полиции 01

В то же время Князев отметил, что украинская полиция научилась работать в условиях постоянной террористической угрозы со стороны РФ.

"Все мировое сообщество вздрогнуло от события, которое произошло в британском городе Солсбери. В нашем государстве такие события продолжаются в течение пяти лет. Такие преступные действия направлены на свержение конституционного строя нашего государства", - отметил Князев.

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Он подчеркнул, что реформирование украинской полиции продолжается в сложных условиях. Благодаря реформированию полицейские подразделения были модернизированы новыми технологиями, современными средствами борьбы с терроризмом и преступностью.

"Мы констатируем, что реформа Нацполиции Украины привела к снижению уровня преступности в нашем государстве - при незаконченной войне. Общая преступность по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 10%. Насильственные преступления, разбои снизились на 25%", - подчеркнул глава Нацполиции.

Сергей Князев отметил, что одним из главных месседжей реформы является переход к современной модели работы правоохранителей - "служить и защищать". В частности, суть реформы полиции Украины имеет целью уход от принуждения общества к демократической форме взаимодействия с обществом.

Князев также отметил как положительный тот факт, что на службу в полицию пришло большое количество женщин. Поэтому в некоторых регионах их количество составляет около 40% от общей численности подразделения. Определенным образом это связано с тем фактом, что в 2015 году сотни тысяч мужчин ушли на фронт защищать свою Родину.

"Многие женщины пришли добровольно служить в Нацполицию. Таким образом они прилагают свои усилия к обороне нашего государства. Женщины у нас работают не только в патрульной полиции, но и в следствии, уголовной полиции и даже в разведке - как классической, так и технической. И они в большинстве случаев дают фору мужчинам", - отметил Сергей Князев.

Князев на международной конференции в США рассказал о ходе реформы украинской полиции 02

В качестве признания положительных результатов, достигнутых в реформировании Нацполиции Украины представитель Государственного Департамента США вручила Князеву сертификат Международной ассоциации руководителей полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3090085
 
 
 Топ комментарии
 
валодя панамаренка каже что про рехформы Князєв на міжнародній конференції в США розповів про хід реформи української поліції - Цензор.НЕТ 9971
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 - я сам эксперт...

2 недели назад у моей знакомой тачку обчистили, неделю назад у моей жены мобильник вытащили, недавно сосед на наркотиках (которые легко достать) зарубил свою жену топором, мой товарищ дней 10 назад откупился от мента за вождение в пьяном виде....
Вот это все произошло в течении месяца с людьми, которых я знаю лично...., а если вообще по городу посмотреть..., то будет жах... (городок на Днепропетровщине)....

Реформы блин.....
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В каждой стране есть оборотни в погонах. Зрадофил, вот ты Вася Пупкин не видиш реформ а специалисты из США и ЕС видят! Как такое может быть?
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Кто-то мз вас звездит. Дагадайся с третего раза кто!
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Царь, очень приятно - это свежий случай.., но подобный беспредел в разных проявлениях по всей Украине .... + шквальный рост преступности....

Восстание обезьян в полицейских погонах....

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Вот только эксперты этого не замечают и хвалят реформы! Да и доверии к полиции у населения поднялось! Так чтозрадофилы и подхуйловники надеюсь раскачать лодку в Украине у вас не получиться!
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у тебя одни те, другие эти..... а ты я так понял в лодке ? Если так то можно узнать кем ты в лодке сидишь ?
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Я в лодке с народ Украины сижу. А вот вы льете воду на мельницу хуйла. Фирштейн?
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 - я сам эксперт...

2 недели назад у моей знакомой тачку обчистили, неделю назад у моей жены мобильник вытащили, недавно сосед на наркотиках (которые легко достать) зарубил свою жену топором, мой товарищ дней 10 назад откупился от мента за вождение в пьяном виде....
Вот это все произошло в течении месяца с людьми, которых я знаю лично...., а если вообще по городу посмотреть..., то будет жах... (городок на Днепропетровщине)....

Реформы блин.....
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а чо украинцы не замечают никаких положительных реформ?
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а ему то откуда знать? он украинца видел только в методичке на картинке.
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"...возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єдала…"
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Отчитывался за умыкнутые деньги.....
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А лучше по твоему что-бы он поехал в Москву отчитываться?
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а мордор тут каким боком ? кто давал перед тем и отчитываются.....
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Ты сказал с зрадоподыхом поехал отчитываться за умыкнутые деньги. Это как вопль Ольгинца про Вашингтонский обком и внешнее управление!
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Ну да я на тупой московский розводняк что ничего не меняеться зубожиння и тд не ведусь Князєв на міжнародній конференції в США розповів про хід реформи української поліції - Цензор.НЕТ 4639
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валодя панамаренка каже что про рехформы
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Ну вот международным экспертам нравятся. Я не знаю какие, потому что с полицией не сталкивался. И дай бог не столкнусь. Но учитывая что мне её помощь не нужна и она ко мне притензий не имеет мне всё нравиться. Пусть и так дальше продолжаеться!
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главное, что украинцам резко не нравится
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А что там рассказывать?
Полиция реформирована, квартирные кражи все раскрыты, хулиганье боится выходить на улицы. Или нет?
А с сегодняшнего дня еще и гайцы с радарами по кустам засядут.
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А ты едь по правилам! Я езжу по правилам мне как-то пох, гайцы в кустах или на деревьях сидеть будут!
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Ага, щас. Наверное мало по трассе ездил. Когда предлагают подписывай или напишем нападение на сотрудников.
Спасла включенная на торпеде камера.
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Это где ? В лаптестнане ? Сочуствую! Меня даже при Яныке ни разу гайцы не останавливали!
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Бачив я наших поліцейських в ділі, дітвора в погонах, понабирали недомірків по 1 м 50 см Гераклів що форма висить як на швабрі, їм потрібно цілим відділком виїзджати щоб впоратись з одним буйним.
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Ну і фантазії! Америка стоячи годину аплодувала!
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Выслушав доклад Князева о ходе реформ в НацПолиции, руководители иностранных делегаций прослезились от умиления и долго стоя аплодировали докладчику. Князєв на міжнародній конференції в США розповів про хід реформи української поліції - Цензор.НЕТ 5739
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Мы, энтак, реформировали - реформировали и недовыреформовали, - Князев.
Ух ты, перереформируйне недовыреформованое, - Трамп.

Абырвалк, - Путин.

Заткнись Ху"ло, вот тебе санкции, погрызи, - Трамп
А мне подсрачник дайте! - Князев
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8000 грн. Восемь тысяч грн стОит седня порешать на месте есси слегка пьяный за рулем
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Ну, начнём с того, что полиция есть довольно таки разная. Есть оборотни, есть пофигисты, а есть и вполне адекватные люди. За последние годы приходилося несколько раз сталкиватся и часто безрезультатно но, были и приятные моменты (в смысле, что могли вздрючить по полной или бабла скачать но, не стали ограничились предупреждением). В целом, как я наблюдаю менты представляют в какой то мере срез народа. Ктото хочет работать и чёто делает, ктото бабла срубить по быстренькому, а комуто до утра простоять, а там хоть трава не расти. Такое же наблюдается во всей бюджетной сфере: и среди учителей, и среди врачей...
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Абсолютно каждому менту спускается план, скока должен отдать наверх каждый месяц. При янукодле с каждого гайца было 200 баксов в месяц. Скока счас - не знаю.
Поэтому они просто вынуждены доить украинцев, чтобы отдать наверх и оставить что-то себе, иначе голая зарплата около 3000 грн. Все, что выше 3000 - это все надбавки и премии, которые абсолютно законно на усмотрение началсьтва
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Хай в Одессу погостить их пригласит...сами убедятся в потужности переможной реформы.
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В то же время Князев отметил, что украинская полиция научилась работать ( В нашем государстве такие события продолжаются в течение пяти лет. )))в условиях постоянной террористической угрозы со стороны РФ.- так и не научились работать ..
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Як можно розповідати про те чого немає? Тільки якщо ти фантаст. Поліція- фантасти, прокуратура й судьї також, політики суперфантасти. Країна де при владі тільки фантазери.
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Мусорская ложь вышла на международную арену. Он рассказал им про стрельбу между ментами в Княжичах? Мог бы поделится опытом.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКнязев на международной конференции в США рассказал о ходе реформы украинской полиции. ФОТО
 
 
 
 
 
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