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Все про:глобальное потепление (23) климат (65) ООН (2595)

 В ООН настаивают на срочных мерах против глобального потепления

Ограничения роста температуры на Земле на уровне 1,5 градусов по Цельсию можно достичь, только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН, который был представлен в понедельник, 8 октября, на заседании организации в южнокорейском городе Инчхон.

Только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 млрд евро, посчитали в IPCC. Уровень выбросов CO2, по мнению экспертов, необходимо сократить на 24 процента к 2030 году по сравнению с 2010, а к 2050 году - свести к нулю.

Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо для того, чтобы избежать серьезнейших последствий для жизни на планете, указывают эксперты. Уже сейчас они фиксируют повышение температуры примерно на один градус и как следствие экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников. Повышение температуры выше этого уровня, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине среднегодовая температура повышается быстрее, чем в целом на Земле, - Кульбида

Цель Парижского соглашения по климату - до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия прописано в нем как дополнительная цель.

Источник: https://censor.net.ua/n3090082
 
 
 Топ комментарии
 
это глобальная афера для распила денег....
Потепление и похолодание это естественные циклы Земли...
Пример: - помню ученные били тревогу что высыхает Каспийское море..., из за этого перекрыли залив Кара́-Бога́з-Го́л.., - мол через него высыхает....
Но это был цикл просто - начался новый цикл и Каспий вышел из привычных берегов и затопил береговую линию вместе с жильем и заводами...(до сих пор так)... и туркмены пострадали.., высохли от жары...
Прорыли канал снова.., но бесполезно уже...
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Fizko Kyi - ледниковый период пережили..., переживут и потепление...

Эти люди выносливые твари....., как крысы... В ООН наполягають на термінових заходах проти глобального потепління - Цензор.НЕТ 4727
В ООН наполягають на термінових заходах проти глобального потепління - Цензор.НЕТ 4154
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Затопить авианосец "Генерал Кузнецов" и половину дела сделали.
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это глобальная афера для распила денег....
Потепление и похолодание это естественные циклы Земли...
Пример: - помню ученные били тревогу что высыхает Каспийское море..., из за этого перекрыли залив Кара́-Бога́з-Го́л.., - мол через него высыхает....
Но это был цикл просто - начался новый цикл и Каспий вышел из привычных берегов и затопил береговую линию вместе с жильем и заводами...(до сих пор так)... и туркмены пострадали.., высохли от жары...
Прорыли канал снова.., но бесполезно уже...
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есть риск, что люди/человечество такой цикл не переживут
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Fizko Kyi - ледниковый период пережили..., переживут и потепление...

Эти люди выносливые твари....., как крысы... В ООН наполягають на термінових заходах проти глобального потепління - Цензор.НЕТ 4727
В ООН наполягають на термінових заходах проти глобального потепління - Цензор.НЕТ 4154
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О! В городе Инчхон была конференция. Это, кстати, бывший Чемульпо. Ну, вы помните, где "врагу не сдавался" дюже гордый "Варяг", который, на самом деле- вовсе не пытался оттуда прорваться. в Порт-Артур, а схитрожопил Руднев, прихватив с собой тихоходнейшего "Корейца". А встретив огонь на поражение, в свой адрес, немедленно драпанул обратно. Ну и взорвал свой "гордый" крейсер. Кстати, был немедленно арестован. Его спасла вот эта телеграмма: "Бой Варяга считать подвигом"(с). И подпись соответствующая: Император.(с). Кстати, считаю своим личным подвигом: я там довольно долго пребывал, более недели. Так вот: я нашел могилу погибших членов экипажа "Варяга"! Если кто-то думает, что это было просто- он очень ошибается!
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Последние события по чмурению параши по всему миру вызывают такой подрыв ватных пердаков, по сравнению с которым выбросы СО2- это ничто. Вы замеряйте выбросы сероводорода и т.п. "парниковых" газов из кацапских дуп, и тогда поймёте, где главная угроза жизни на Земле. В качестве эксперимента вышвырните парашу из Совбеза и ООН в целом, и сразу получите +3 градуса, а не +1,5. В ООН наполягають на термінових заходах проти глобального потепління - Цензор.НЕТ 3958
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Да? Точно +3??? А я читал, что в случае Ядерной Зимы, температурка будет несколько иная.
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А что, вышвыривание параши из ООН приведёт к ядерной зиме?
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Ну, если до этого дойдет, то может быть всяко. А шо, ты всё просчитал? Все варианты? Не верю.
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Совок вышвырнули из ООН, но он же не применил ОМП (химическое и бактериологическое на то время). Штатам и всем странам НАТО надо не просчитывать, а вышвыривать парашу отовсюду, перекрывать ей кислород где только можно и держать наготове большую дубину. Так оно и будет- не сомневайся даже. В ООН наполягають на термінових заходах проти глобального потепління - Цензор.НЕТ 7333
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Снова- ошибка. Совок вышвыривали из Лиги Наций, за агрессию, в Финляндии. Агрессию, которую он, в итоге- проиграл, по большому счету. Но, дело не в этом. Дело в том, что тебе свойственны ошибки. Потому- ты вовсе не всё просчитал.
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Затопить авианосец "Генерал Кузнецов" и половину дела сделали.
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Настоящее название авианосца ,,Севрюга,, а ,,Генерал Кузнецов,,ето для обмана янки.
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Это банальная откачка денег из производителя,деньги из воздуха.А причина потепления и парникового эфекта как мне кажется заключается в другом.Ежеминутно на высоте в 9-12 км находятся тысячи самолетов которые сжигают топлива больше чем все автомобили в мире и конечно выбрасывают и СО ивозмущают атмосферу реактивными двигателями уничтожая защиту земли от космическосмических излучения.
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ООН безхребетна організація якій давно на звалище історії
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Озоновую дыру уже залатали из бюджетов стран?
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Пізно ще років 50 можливо ,а зараз жахливо народжувати) бо не потепління нас в першу чергу вб'є,а неурожай від кислотно-цианістих дощів і жахливого дисбалансу атмосфери
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Денег хотят сорвать опять низачто. Как они достали эти озабоченные.
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может поэтому вы тащите из параши газо и нефтепроводы?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ООН настаивают на срочных мерах против глобального потепления
 
 
 
 
 
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