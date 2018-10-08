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 Происшествия, За рубежом
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Все про:журналистика (2303) ОБСЕ (3331) Политковская (40) убийство (5020) Дезир Арлем (17)

 В ОБСЕ призвали Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в 12-ю годовщину смерти российской журналистки Анны Политковской призвал привлечь к ответственности заказчиков ее убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится на сайте ОБСЕ.

"Несмотря на прогресс и сделанные до сих пор властями заявления по этому делу, я призываю Россию завершить полное расследование, чтобы обеспечить полную ответственность тех, кто заказал это преступление", - заявил А.Дезир.

Также А.Дезир призвал гарантировать безопасность журналистов в Российской Федерации.

Напомним, обозреватель "Новой газеты" А.Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

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В октябре 2011 года Главное следственное управление СКР предъявило обвинения в убийстве А.Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Л.-А.Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Л.-А.Гайтукаев и С.Хаджикурбанов стали организаторами преступления, И. и Д.Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

14 декабря 2012 года Мосгорсуд по обвинению в организации убийства журналистки приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Л.-А.Гайтукаеву и Р.Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, И.Махмудову - 12 лет, Д.Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому С.Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Заказчика убийства установить не удалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3090081
 
   
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Как попасть в ОБСЕ?Я б за их зп не только б призывал,но еще бы возмущался,проявлял озабоченность и даже выражал поддержку и сожаление
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Да, это весомый вклад ОБСЕ в дело обнаружения заказчиков убийства А. Политковской! Еще несколько таких телодвижений - и заказчики будут найдены! Скорее всего, их давно нет в живых, не считая одного...
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В статье- ошибка. Глобальная. Этот француз, уже давненько- вовсе не представитель ОБСЕ, по вопросам свободы СМИ. Он: Государственный секретарь по европейским делам, внешней торговле и развитию туризма. А на его предыдущей должности- вот эта пани: Дуня Миятович. Кстати- блондинка. Похоже- натуральная.
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Блондинка, это - да.
Но она - комиссар по правам человека. В ОБСЄ закликали Росію притягти до відповідальності замовників убивства Політковської - Цензор.НЕТ 4281
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Та знаю. Ну... вот захотелось реакцию Цензора проверить, на обвинение. Проверил. Правильная.
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Заказчик убийства сам себя к ответственности???🤔🤔🤔 Клоуны озабоченые это ОБСЕ.
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Спецпредставник порошенко в Мінську медведчук: Україна має бути вдячна росії...
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Заказчик убийства Политковской - есть путен.
Но скорей всего не платил он за свой заказ, а проучил желаемое к дню рождения.
Или второй вариант, сам решил себя побаловать к дню рождения. Третьего не дано. Мало того, на нем уже куча трупов кроме политковской.
Обеспокаивания бесполезные - стали уже просто фишкой и брендом обсе .
путину 66 лет. Так как оно следит за своим здоровьем, то вполне возможно , что ещё лет 20 будет продолжать убивать .
Какие действия собирается принимать конкретно обсе кроме оханья и аханья , непонятно.
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Просто тупорылые на ставке у кремлядей
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ОБСЕ призвали Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской
 
 
 
 
 
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