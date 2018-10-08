 Сегодня в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Одним с главным вопросов повестки дневного заседания станет обсуждение регламента принятия решений Ассамблеи, касающихся полномочий национальных делегаций и права на голосование.

Согласно повестке дня сессии, в понедельник, 8 октября, будет объявлен победитель премии ПАСЕ по правам человека им. Вацлава Гавела.

Депутаты также проведут дебаты о заграничном финансировании ислама в Европе и радикализации среди мигрантов и диаспор.

Ассамблея обсудит проблему доступа мониторинговых миссий Совета Европы и ООН на территории временно оккупированных территорий ("серых зон").

В рамках дебатов по общим вопросам планируется обсудить тему "Совет Европы - организация в состоянии кризиса".

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В повестке дня сессии также обсуждение доклада о катастрофе самолета Ту- 154, который перевозил польскую правительственную делегацию под Смоленском в 2010 году, и вопрос ядерной безопасности в Европе.

Обсуждение наиболее резонансного вопроса - пересмотра полномочий и прав на голосование национальных делегаций - запланировано на вторник, 9 октября. В качестве докладчика по этой проблеме выступит депутат из Бельгии Петра Де Саттер.

Доклад по этому вопросу включает "предложения об отзыве или пересмотре полномочий и/или прав, касающихся представительства и участия национальных делегаций, а также касающихся прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.

Как известно, данный вопрос затронут в ПАСЕ в связи с ограничением прав российской делегации, которое продолжается с 2014 года после начала агрессии России против Украины. С тех пор РФ прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

В настоящее время в Совете Европы и в ПАСЕ действует пророссийское лобби, включающее представителей руководства организаций, которое пытается восстановить полномочия российской делегации.

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Комментируя указанный вопрос, вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины народный депутат Владимир Арьев заметил, что "Совет Европы, наконец, должен сделать выбор, что важнее: ценности или деньги".

Кроме того в кулуарах сессии пройдет ряд мероприятий. В частности, в ПАСЕ обсудят, как Россия угрожает журналистам. Организатором обсуждения является народный депутат Арьев.

Также под председательством народного депутата Елены Сотник парламентарии, правозащитники и общественные активисты обсудят проблему ограничения деятельности гражданского общества и преследования защитников прав человека.

Как известно, в сентябре Украина заплатила в бюджет Совета Европы 400 тыс. долларов.