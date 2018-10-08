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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1206) Страсбург (60)

 Сегодня в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге 8-12 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Одним с главным вопросов повестки дневного заседания станет обсуждение регламента принятия решений Ассамблеи, касающихся полномочий национальных делегаций и права на голосование.

Согласно повестке дня сессии, в понедельник, 8 октября, будет объявлен победитель премии ПАСЕ по правам человека им. Вацлава Гавела.

Депутаты также проведут дебаты о заграничном финансировании ислама в Европе и радикализации среди мигрантов и диаспор.

Ассамблея обсудит проблему доступа мониторинговых миссий Совета Европы и ООН на территории временно оккупированных территорий ("серых зон").

В рамках дебатов по общим вопросам планируется обсудить тему "Совет Европы - организация в состоянии кризиса".

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В повестке дня сессии также обсуждение доклада о катастрофе самолета Ту- 154, который перевозил польскую правительственную делегацию под Смоленском в 2010 году, и вопрос ядерной безопасности в Европе.

Обсуждение наиболее резонансного вопроса - пересмотра полномочий и прав на голосование национальных делегаций - запланировано на вторник, 9 октября. В качестве докладчика по этой проблеме выступит депутат из Бельгии Петра Де Саттер.

Доклад по этому вопросу включает "предложения об отзыве или пересмотре полномочий и/или прав, касающихся представительства и участия национальных делегаций, а также касающихся прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.

Как известно, данный вопрос затронут в ПАСЕ в связи с ограничением прав российской делегации, которое продолжается с 2014 года после начала агрессии России против Украины. С тех пор РФ прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

В настоящее время в Совете Европы и в ПАСЕ действует пророссийское лобби, включающее представителей руководства организаций, которое пытается восстановить полномочия российской делегации.

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Комментируя указанный вопрос, вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины народный депутат Владимир Арьев заметил, что "Совет Европы, наконец, должен сделать выбор, что важнее: ценности или деньги".

Кроме того в кулуарах сессии пройдет ряд мероприятий. В частности, в ПАСЕ обсудят, как Россия угрожает журналистам. Организатором обсуждения является народный депутат Арьев.

Также под председательством народного депутата Елены Сотник парламентарии, правозащитники и общественные активисты обсудят проблему ограничения деятельности гражданского общества и преследования защитников прав человека.

Как известно, в сентябре Украина заплатила в бюджет Совета Европы 400 тыс. долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3090079
 
 
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Владимир Арьев заметил, что "Совет Европы, наконец, должен сделать выбор, что важнее: ценности или деньги". Источник: https://censor.net.ua/n3090079
Правильный вопрос! Ценности- кАнеШНА важнее. Только в том случае, если их нельзя купить за деньги. Но, за Большие Деньги можно? Ну, вот и цена ценностей.
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Андрей Шевченко 73396fdd - для наших барыг и колобарантов, так даже вопрос не стоит...

Бабло и только бабло.... Сегодня в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 58
Сегодня в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8996
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Вот, сегодня мы и посмотрим, кто нам враг, а кто друг.
Как бы так не вышло, что друзей в Европе, вообще, не останется.
Ждем решений этой покауважаемой организации.
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Надеюсь, Украинская делегация снова покажет умелую работу и русня так и останется выть за дверями ПАСЕ, грозя не платить взносы, если не отменять полезные санкции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ
 
 
 
 
 
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