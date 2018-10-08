 Жители Берегово считают себя этническими венграми и не всегда владеют украинским языком, - The New York Times

Об этом в своей статье для The New York Times пишет один из ведущих авторов Эндрю Хиггинс после посещения Берегово, информирует Цензор.НЕТ.

Автор указывает, что местные жители не воспринимают Венгрию иностранным государством, а то и считают себя этническими венграми. При этом либо плохо, либо вообще не владеют украинским языком - повсюду распространена венгерская речь.

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Журналист также приводит пример венгерской оперы, которую собралось посмотреть более трех тысяч человек: во время концерта исполнили два гимна - венгерский и украинский - и на первый публика реагировала активнее.

"Лидер Венгрии Виктор Орбан удачно использует эксплуатацию националистических импульсов, чтобы закрепить его все более автократичное правление", - отмечает Хиггинс.

В то же время, по мнению американского журналиста, ситуацию нельзя назвать однозначно плохой, так как венгерское руководство признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Орбан избегал угроз применения силы, чтобы исправить то, что он называет историческими ошибками, которые вывели миллионы венгров за пределы своей страны. Но опасность состоит в том, что, став лидером популистской волны на большей части Европы с его резкими нападениями на иммиграцию и Европейский Союз, Орбан теперь рискует вновь открыть самый опасный в Европе ящик Пандоры: обиды этнических групп, оказавшихся за пределами их родины", - резюмирует Хиггинс.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

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4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г. Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева.