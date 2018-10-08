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 Всеобщие выборы прошли в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине 7 октября выбирали кандидатов на должности всех уровней власти, кроме муниципального.

К закрытию участков в 19:00 местного времени (20:00 по Киеву) ни о каких крупных инцидентах сообщений не было, хотя предвыборная кампания была напряженная, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В настоящее время единственная обнародована цифра - явка по состоянию на 15:00, составившая 37,21 процента.

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Граждане выбирали:

  • трех членов президентства Боснии и Герцеговины (коллективного президентского органа страны), которые должны представлять три определенные в Конституции народа - боснийцев (раньше их называли "боснийскими мусульманами"), боснийских сербов и боснийских хорватов;
  • членов Палаты представителей (нижней палаты федерального парламента; членов верхней назначают) Республики Боснии и Герцеговины;
  • президента, заместителя президента и депутатов Национального собрания (однопалатный парламент) Республики Сербской, одной из двух федеральных составляющих Боснии и Герцеговины, где живут в основном боснийские сербы;
  • членов Палаты представителей (нижней палаты парламента) Федерации Боснии и Герцеговины - это название второй федеральной составляющей Республики Боснии и Герцеговины, представляющих другие два народа: боснийских хорватов и боснийцев; президента этой части Боснии выбирает ее парламент;
  • депутатов собраний (региональных органов власти) кантонов - административных единиц Федерации Боснии и Герцеговины (в Республике Сербской кантонов нет).

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Подготовка к выборам обострила отношения между представителями боснийцев и боснийских сербов, отношения которых напряженные еще со времени создания современной Боснии и Герцеговины по Дейтонскими соглашениями 1995 года. Те соглашения положили конец трехлетней Боснийской войне, в результате которой около 100 тысяч человек погибли и около 2 миллионов стали беженцами или вынужденными переселенцами.

Одним из самых противоречивых был президент Республики Сербской, 59-летний Милорад Додик, пророссийский деятель, который добивается отделения этой части Боснии от остальной страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3090076
 
 
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уффф, при таком проценте посещание результат возможен плохой, ведь там тоже достаточно имперских ватнвх сородичеи руским ватникам.
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Там как раз всё нормально и босанцы и хорваты не любят сербов намного больше, чем друг-друга. Там воевали все против всех хотя, иногда случалися причудливые тактические союзы. В главном, внешних они не любят больше, чем друг-друга. Был свидетелем, когда самолёты НАТО летели бомбить сербов то, местные больше сочуствовали сербам. Один из посетителей кафе даже сказал: А дайте мне кто нибудь Стингер. Странный там народ в этом плане, у них есть понятие "это мой враг и я один имею право его резать", "мы тут так живём столетиями- временами режем друг-друга, временами свадьбы гуляем".
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Вот такую модель и нам хотят навязать. С той лишь разницей, что босанцы с хорватами хоть и имели скажем так, трения но, у них был общий враг. Против которого они проводили совмесные операции. А вот нам хотят всунуть два подарка в одной упаковке.
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