 Россияне не согласны с нашим вариантом размещения миротворцев на Донбассе, но сами пока не предложили никаких альтернатив, - Волкер. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью "Общественному ТВ Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ведем переписку с Сурковым о содержании этой встречи. Мы внесли предложение о размещении миротворческой миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность на оккупированной территории, и создании условий, чтобы Минские соглашения были реализованы. Речь идет о местных выборах, амнистии и так далее", - сообщил Волкер.
Спецпредставитель Госдепа отметил, что российская сторона не согласилась на предложение, поэтому он попросил предоставить их предложения. Также он попросил о встрече для обсуждения.
"Если мы встретимся, это будет очень результативная дискуссия. Но мы все еще ведем переговоры и пока не договорились о новой встрече. Россияне не согласны с теми предложениями, которые мы внесли, но сами пока не предложили никаких вариантов", - добавил Волкер.
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.
предложили - полная капитуляция Украины!... мышибратья!....
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У різних областях України викрадають дітей. Нахабно, посеред білого дня, прямо на вулиці їх саджають у автівку темного кольору і кудись везуть.
Такою інформацією аж кишать соцмережі, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень. Майже в кожній області України подібне з'являється по кілька разів на місяць.
Хоча жодне із таких повідомлень у поліції не підтверджують. Правоохоронці почали відслідковувати подібне, бо не розуміють, звідки беруться ці панічні атаки, що заполонили соцмережі.
"Навіть не розуміють, що штучно створюють от таке нагнітання, що от у нас все погано, дітей викрадають, їх продають на органи, будьте обережні, бійтеся, оглядайтеся", - розповідає речниця ГУ Нацполіції Рівненщини Ольга Ангелова.
Сказати, що це зачіпає людей - нічого не сказати. Бо йдеться про найвразливішу тему з усіх можливих - дітей. Психолог Олександр Турченюк аналізує одне з таких повідомлень, де нібито викрадають дітей чоловік із жінкою на чорній автівці.
"Чорний мерседес відсилає людей автоматично до ночі , до чорного кольору. Там, де підвищуються страхи, тривоги", - зазначає він.
Психолог припускає, такі фейки може поширювати людина задля якоїсь своєї забави, або навіть несвідомо. І виявився правий. Нам вдалося розшукати автора одного з таких повідомлень. Пані Тетяна розповіла - перепостила інформацію про зникнення дітей, бо почула таке від родичів, а ті від інших людей і вирішила застерегти всіх знайомих.
"Я перестрахувалася. Люди говорять, що їх забирають на органи", - розповіла жінка.
Біда в тому, що ця пані навіть не розуміє, якої шкоди завдає людям, сіючи в душах страх. Для телефонних хуліганів у нас є навіть кримінальна відповідальність. За фальшиві повідомлення в соцмережах - ніхто карати не буде. Але їхні наслідки надсерйозні. Та крім банального розповсюдження чуток поширення таких постів може бути і цілеспрямованим.
"Таким чином дуже зручно і сіяти паніку, і тиснути на недовірудо державних інститутів, недовіру до поліції, недовіру до СБУ, просто тестувати на такій близькій темі як діти - зручно", - розповідає директор центру "Сприяння миру та безпеки дитини" Юлія Трестер.
Науковці кажуть, що це - технологія, і вона працює насамперед з масовою свідомістю. Якщо вам тривалий час постійно давати інформацію про злочини, зокрема, масові викрадання дітей - спочатку ви будете залякані, а потім просто звикнете.
"Але при певних обставинах під час Х масовий вкид якоїсь інформації призведе до того, що ця негативна інформація вийде з підсвідомого в ваше свідоме і відбудеться певний соціальний вибух", - пояснює доктор наук з держуправління, завкафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії держуправління при президентові України Олександр Карпенко.
Фахівці стверджують, що фейки - це реальна психологічна зброя, такий собі інформаційний вірус. За словами Карпенка, це може бути впливом зовнішніх спецслужб для дестабілізації ситуації в Україні.
Люди вірять відразу і не перевіряють. Бо повідомлення, щоб бути ефективним має спиратися на якісь реальні події. Зупиняти метро в Києві після телефонних дзвінків про мінування - почали лише з початком реальної війни і реальних мінувань. Так і з фейковими викраденнями. Вони ефективні , якщо таке справді відбувається.
Торік уся Одеса: поліція, нацгвардія, кінологи, волонтери добу шукали дев'ятирічного Андрія Єфімова. А ще переглядали камери спостереження куди могли відвести хлопчика. Прочісували усе. Його знайшли на Привозі. Дитину викрала неповнолітня. Тоді сама пояснила, просто хотіла забрати в Андрія телефон, а щоб хлопчик не викрив її своїм плачем і його з собою взяла.
А от 16-річну Діану Хріненко із Кіровоградщини, яка зникла півтора місяці тому, не знайшли і досі. Школярка поверталася додому із святкування Дня Незалежності і зникла за кількасот метрів від рідної хати. На тому місці знайшли її закривавлений телефон і краплі крові на дорозі.
І знову ж таки на Кіровоградщині уже 2 роки не можуть знайти 12-річного Іллю Макарова. Та у всіх цих випадках були заяви до поліції про зникнення дітей. І приховати від громадськості такі жахливі випадки практично нереально. На щастя, зникнення дітей у поліції вважається суперпріоритетом і вмикаються одразу усі механізми розшуку і порятунку.
"Будь-яка подія, яка трапляється із дітьми, це є резонанс. До заходів із розшуку дитини залучається максимальна кількість працівників поліції", - розповідає старший інспектор відділу превенції ГУ Нацполіції Кіровоградщини Сергій Луненко.
Але в загадці інтернет викрадень є ще одне -пояснення. І воно навіть цинічніше ніж атаки спецслужб. Наш експерт твердить про такі собі маркетингові експерименти. Простими словами вивчення інтернет ринку для просування товарів і послуг. Від подібних інтернет експериментів постраждали цього року Індія, Казахстан і та ж сама Росія.
"Це коли якусь технологію використовують через ЗМІ для того, щоб сформувати мережеві спільноти - цільову аудиторію, збільшити кількість лайків, перепостів. Робиться ефективний вкид інформації для людей, які будуть реагувати миттєво, передавати цю інформацію скрізь, потім ви сформуєте групу, яку потім після цього можна використовувати у будь-яких інших цілях. Постити якісь товари вам необхідні", - підкреслює Олександр Карпенко.
Тож визначити реальних зловмисників, які замовляють фейки - справа кіберполіції. Але і ми з вами маємо, хоч трохи навчитися ставити бар'єри проти таких "тьоть". Які раніше пліткували на лавочках, а зараз вийшли у всесвітню мережу.
Ну прямо філія RT
Минский договорняк это капитуляция Украины.
Этот Волкер продался хуйлу?
И это не я, а шоколадный мародер пожимал окровавленные руки хуйла и согласился на особый статус бамбаса, на народную милицию (армию) сепаров, на их собственных судей, прокуроров и пограничников, на их депутатов в верховной зРаде полномочия которых нельзя ограничить досрочно, на недопущение преследования и дискриминации сепаров, на защищённые статьи в украинском бюджете для бамбаса (дань), на открытую границу бамбаса с кацапией, на русский язык для них, на экономическое сотрудничество бамбаса с кацапией, на капитуляцию!
Поэтому ООН никто не распустит, а Рашка останется в Совбезе ООН. До своего распада. Ведь намерения врага узнают не из-за любопытства, а для того, чтобы враги исчезали.
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1. Территория Донбасса это территория Украины или кацапстана?
Это все равно, что мой сосед по квартире не будет согласен с тем, как я расставил свою мебель в своей спальне.
2. Лаптестан всегда орал на весь мир, что она не сторона конфликта.
Так почему эта сторона влазит в дела другого государства, раз она ни при делах?