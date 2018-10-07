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Все про:выборы (20531) Латвия (663) результат (87)

 Выборы в Латвии: избирательный барьер преодолели семь политсил, победила пророссийская партия "Согласие"

Латвийцы выбирали новый парламент. Как и ожидалось, на выборах победила пророссийская партия "Согласие". Избирательной неожиданностью является, однако, результат популистских и антисистемных сил.

После пересчета всех голосов социал-демократическая партия "Согласие" получила почти 20 процентов поддержки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Эта партия также выиграла на выборах четыре года назад и в 2011 году, но у нее не было коалициантов.

В этом году на выборах удивил высокий результат популистов. Партия KPV LV ("Кому принадлежит государство") получила более 14 процентов поддержки. По мнению политологов, эта партия может быть потенциальным коалиционным партнером "Согласия". Новая Консервативная партия также получила высокий результат, за нее проголосовали более 13 процентов латвийцев. Обе партии впервые войдут в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть. ФОТО

Члены либеральной коалиции "Для развития Латвии/За!", которые получили 12 процентов поддержки также впервые войдут в парламент.

Пятипроцентный избирательный барьер преодолели в общей сложности 7 партий. По данным латвийской избирательной комиссии, явка составила почти 55 процентов, и была ниже, чем на выборах четыре года назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3090072
 
 
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Это итог признания расиян гражданами Латвии!!! А их не помню или 40% или 45%!!!
Нельзя было их признавать!!!
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где то 30% и при общем посещение выборов в где то 50% граждан, то показывает, что за них и не все рюске язычные голосовали, не ну тяжолые случии ватности, как всегда рванули в последнии бои и как всегда получили по опе.
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Только массовая депортация , как Сталин депортировал крымских татар.
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теперь есть возможность сбагрить туда некоторых наших политиков
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а шо то за чмо, слева?
на нашу уборщицу, тетю Юлю, похожа
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Сиськи даже спортивный топик не держит, так и провисают до пупка.
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не победила а потеряла в общем, но набрала в процентном соотношение больше других, если смотреть по одельности, кстати, как и на пршлых выборах и прозопошлых. соглососы является единственнои партиеи с идиотским принцыпом лишнехромосомия, за кого будет голосовать лишнехромосомные - правильно, за свою парию.
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Если прочитать о прошедших выборах в сейм в российских СМИ, то пророссийская партия "Согласия" во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым одержала убедительную победу, набрав 20% голосов. Но, если обратить внимание на предыдущие выборы 2014 года, выяснится, что та же партия победила с результатом 23% голосов и осталась в оппозиции, ибо "проигравшие" объелинились в коалицию, собрав 63% голосов. Таким образом партия "Согласие" лишь ухудшила свой прежний результат, потеряв 3% голосов избирателей.
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"Русские не остановятся": в ЕС запаниковали из-за угрозы Кремля - До самых сообразительных из тормозов начало - спустя годы (с 2008) - что-то доходить... Плужары! Вибори в Латвії: виборчий бар'єр подолали сім політсил, перемогла проросійська партія "Згода" - Цензор.НЕТ 665
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"Победила" - звучит сильно, а на деле меньше 20%....
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Кацапы как бурьян,удалить крайне сложно,только полным искоренением и последующим удалением проросших семян!
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поздравляю латишей с удачним вибором!
в клифту лагерном, на Колимской лесосеке
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кстати, исправте пожалуиста - не латвиицы а граждани Латвии, так что это будет точнее, на много точнее, ведь НеГры в Латвие неимеет право голоса
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У нас буде схожий результат. До парламенту прийде більше популістів і п"ятої колони. Це результат бездіяльності нинішньої влади, яка живе по новому.
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Ну да зрадофилице виноваты все только не Вы. Вы ведь побежите за кремлёвские консервы голосовать Самонемич и Родину а виноват Порошенко? А в Латвии что пришли подхуйловики к власти тоже Порошенко виноват?
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Какой ещё бездеятельности? Бог с вами! Они гребут, не покладая рук. В режиме нон-стоп.
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Победа чисто формальная, потому что большинство все равно сформируют патриотические силы. Вибори в Латвії: виборчий бар'єр подолали сім політсил, перемогла проросійська партія "Згода" - Цензор.НЕТ 9360
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Читай новость там победили не патриотические силы а кремлёвские консервы разной степени свежести!
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Нас на ближайших президентских выборах может ожидать то же самое. Не желая голосовать за Петра Алексеевича или Юлию Владимировну, многие просто не захотят идти на выборы, в результате 50% избирателей (те, кто таки придут) абсолютно честно и демократично выберут Бойко.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы в Латвии: избирательный барьер преодолели семь политсил, победила пророссийская партия "Согласие"
 
 
 
 
 
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