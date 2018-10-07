 Выборы в Латвии: избирательный барьер преодолели семь политсил, победила пророссийская партия "Согласие"

После пересчета всех голосов социал-демократическая партия "Согласие" получила почти 20 процентов поддержки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Эта партия также выиграла на выборах четыре года назад и в 2011 году, но у нее не было коалициантов.

В этом году на выборах удивил высокий результат популистов. Партия KPV LV ("Кому принадлежит государство") получила более 14 процентов поддержки. По мнению политологов, эта партия может быть потенциальным коалиционным партнером "Согласия". Новая Консервативная партия также получила высокий результат, за нее проголосовали более 13 процентов латвийцев. Обе партии впервые войдут в парламент.

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Члены либеральной коалиции "Для развития Латвии/За!", которые получили 12 процентов поддержки также впервые войдут в парламент.

Пятипроцентный избирательный барьер преодолели в общей сложности 7 партий. По данным латвийской избирательной комиссии, явка составила почти 55 процентов, и была ниже, чем на выборах четыре года назад.