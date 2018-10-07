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 Вести речь о возмещении Украине убытков можно будет, когда РФ перестанет существовать как единое государство, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука прокомментировал перспективу возмещения Россией ущерба Украине за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Верю, что мы (когда я говорю "мы", имею в виду Украину и наших союзников) в конце концов добьемся этого возмещения. Понимаю, что сейчас часть читателей обвинит меня в заоблачных мечтах. Но я прекрасно помню девяностые годы, когда Россия трещала по швам, и тогда исключительно с помощью Соединенных Штатов, которые наводнили Россию наличным долларом и "окорочками Буша", Ельцину удалось удержать угрозу ядерного и химического оружия, угрозу, которая тогда расползалась. Этого и боялись, в первую очередь, США. Россию удалось тогда удержать в виде единого государства", - подчеркнул чиновник во время чата на "Главреде".

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Замминистра также призвал западных союзников подумать о том, как сохранить контроль над ядерным и химическим оружием РФ после ее распада. "Я очень хотел бы, чтобы эта империя прекратила свое существование. Это вовсе не означает, что я хочу атомной войны или уничтожения всех россиян бактериологическим оружием - абсолютно нет. Я только хочу, чтобы это образование прекратило существовать в качестве государства и разбилось на несколько составляющих. И когда этот процесс начнет происходить (а я в это верю), тогда и можно будет вести речь о возмещении убытков, причиненных Украине. До этого момента, я боюсь, пророссийское лобби в Европе будет оказывать истерическое сопротивление привлечению России к ответственности", - считает Тука.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090071
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, і з кого, дурень ти, будеш стягувати тоді компенсацію?
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если россия распадется с кого ты ущерб будешь возмещать? идиот
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Рокфеллеры исторически друзья паРашки, Ротшильды - враги, Барухи - нейтральны. Остальная шалупень из Форбс не в счёт.
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подстилка путинская... зачем тогда нафтогаз дело выиграл?
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если россия распадется с кого ты ущерб будешь возмещать? идиот
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Ага, Московия и Россия даже по разному называются. И этим всё сказано. А долги России Московия брать не будет на себя.
Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 8936
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такое впечатление, что порох, луценко, рёва, тука бухают вместе. когда путенский рейх развалится, московия с лёгкостью заявит, что это не мы.
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конечно. когда не будет того кто должен возмещать ущерб, вот тогда и поговорим. вы все Семочки
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Ну, і з кого, дурень ти, будеш стягувати тоді компенсацію?
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Липовый волонтёр сТука, а шо там с убийцами Эндрю про которых ты сказал, что ты их знаешь и поклялся отомстить?
Или рассказывать сказки про светлое будущее легче?
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Стягивать убытки лучше с живого Мордора, а когда он распадется на Поморье, Ингерманландию, Республику Саха и Туву то будет тяжелей. Хорошо хоть Бурятия отметилась возгараниями в танковых консервах.
Кстати наличие сумасшедших счетов на оплату убытков от деятельности кацапов от многих стран и народов и будет одной из причин ликвидации рашен - рейха. Правда не все захотят брать деньгами и территориями, часть долгов, ватникам придется возвращать кровью.
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Да северные народности превратятся в болотных комаров, а южные народы - в ночных упырей. рашка за 500 лет много крови пролила и подкосила генофонд многих, некоторые народы исчезли, так что платить придется по полной.
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он что там несёт (ту часть, о времени когда получить компенсацию), что то выглядит - не требуем возмещения убытков от рашки, и это замминистрв - эээ, гроисман, реакция будет!?
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РАБссию создал Боря Алкаш 12 июня 1990 года Вести речь о возмещении Украине убытков можно будет, когда РФ перестанет существовать как единое государство, - Тука - Цензор.НЕТ 9608Помирать маладой РАБссиянцам неохота Вести речь о возмещении Украине убытков можно будет, когда РФ перестанет существовать как единое государство, - Тука - Цензор.НЕТ 9608
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боюсь, что так они и сделают, распадутся на мелкие княжества и правоприемником россии никто не станет. Зато будет Алмазная республика, Золотой и Хлебный край, Лесной каганат и прочее
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С такими псевдо политиками и с такой псевдо элитой , то Украина ещё будет должна росии . Кто-то может объяснить этому дэбилу , что за компенсацией в 21 веке ходят в международные суды ?
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По распада растиковой федераски ни одна часть не захатит называться роSSией...Да и такой републики в
федераске нету...С кого шкуру-то сдирать будешь?
🤣🤑
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с первои частью согласен а та часть о название, серовно как называть, если перенимает полномочия то и ответственность.
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Да никто не захатит ответственности!))
Нююю, ежели Гаага или другой суд назначит
"преемников"...))
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не может назначить переёмником - теряет всё и крест поверху.
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опять шыкаладно-мыролюбно-безальтернативный бред от туки.
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На древних картах 15,16,17 и 18 веков на месте современной РАБссии написано : Grande Tartaria...?никакой РАБссии нет...и никогда не было Вести речь о возмещении Украине убытков можно будет, когда РФ перестанет существовать как единое государство, - Тука - Цензор.НЕТ 5337
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Всё так ! Была Русь, со столицей в Киеве. И была Тартария, населённая варварами-кочевниками.
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к стати о русне тогда писали что тартарию населяют странные люди с собачьими головами.
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Судя по умозаключениям туки, не весь героин и кокс идет машке захаровой и унылой лошади.
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Сказано хорошо и правильно!
Увы не много пущу зраду, хотя я явно не зрадофил!!!!
Для того чтобы это произошло нужно действовать в этом направлении Зачем нам МИнСтець? Очень нужная структура! Но она не работает против РФ!!!! Хватит этих дерьмократических штучек! Телеканалаам нужно выкрутить руки и они должны мочить Россию и ... рассиян!!!!Надо содавать "образ врага"!!!! Нужно показывать, что ВСЕ!!! расияне маньяки и убийцы!!!
Даже если это не правда, не имеет значение!!!! Если это нужно сделать для победы это нужно сделать!!!! Победителей не судят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну и чушь.
Стець лично визжал, что нельзя уничтожать телевышку в Донецке с которой вещается кацапТВ. Работников Стеця поймало СБУ за работу на пропагандистские телеканалы дыры. На цензоре соответствующие статьи были. Только идиот не видит, что рыгосоевая шобла в сговоре с хуйлом.
А ты нам сказки рассказываешь, как тука.
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Кстати Пенсионный фонд всего СССра дохлого т.е. всех 15 республик советов прикарманила также РАБссия в 1991 году,а там по скромным подсчётам было около 200 миллиардов долл.
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тогда уже правопреемника рф не будет, и все осколки дружно откажутся от репараций
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правоприемник у идиотизма будет всегда)))
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будешь доказывать это калмыкам в 2030-ом, причем на калмыкском языке
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судись, выигрывай, арестовывай- и не мели ерунды..таврисчь Тука....
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Тем временем в Украину прибыли американские самолёты....
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Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 1644

Одним из легендарных истребителей управлял командир 194-й истребительной эскадрильи полковник ВВС США Кристофер Ридлон из 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии Калифорнии.

Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 9673

Ридлон оказался крайне воодушевлен предстоящими учениями "Чистое небо - 2018", которые будут длиться аж до 19 октября. Он заверил, что они "пойдут на пользу всем" участникам, укрепив сотрудничество между странами. "Это исторический день! Мы впервые приземлились на F-15C в Украине", - подчеркнул полковник ВВС США, добавив, что это далеко не последние подобные учения. "Мы делаем это не в последний раз! Мы
это повторим", - пообещал полковник ВВС США.

Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 2166
https://www.facebook.com/144thFighterWing/videos/467227333771252/
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рекламировать свой фак-па - это на другой ресурс.
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Про пак-фа ни слова не сказал, да и нет уже такого самолёта. С добрым утром!
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Бомбёжка Воронежа застолблена за кацапскими ВКС.
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Когда идиоты открывают рот это грустно...иногда лучше промолчать и сопеть в две дырки чем нести такую чушь. Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 8437
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кроме тебя в ту сторону никто не смотрит. Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 7204
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Самий кращий лікар - ЧАС.

Але порох потрібно тримати сухим і позови в міжнародні суди потрібно подавати вже давно.
І головне, Україні потрібно ставати нормальною демократичною державою. У випадку, коли залишимося в тому стані в якому ми є сьогодні, всі позови підуть коту під хвіст. Тому потрібно створювати інститути захисту населення від пограбування баригами.


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Ойц, ООЙЙЦ! Толька пррредставил, как ктота тааакие прремии
себе начислит, шо мама не горюй!🤣🤣🤣🤣
🤑
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Будет древняя Мокшандия со столицей в Мокше Мавзолейной,она выплатит все что скомуниздила за 70 лет советского гоффна от Таджикистона до Эсьтонии
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Китайцы уже в Чувашии.Чуваши сопротивляются.....
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они не только оккупируют чебоксары, но и ульяновск тоже. Похоже через 30 лет именно китайцы и будут нам выплачивать репарации.
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Бред,с кого тогда возмещение требовать?
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За загальними правилами цивільного законодавства, забовьязання припиняються ліквідацієй субьєкта прававідносин. Тобто якщо після розвалу Пуйлостану ніхто не визнає себе його правонаступником, то п.Тука со товарищі будуть чекати повернення боргів як Антанта від Леніна. Бо контрибуції і репарації виплачує не розвалений, а переможений ворог.
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А який дурень визнае себе правонаступником московщини яка тільки вбивала, грабила та захоплювала всі століття. В ЕСПЛ за березень 2013 лежить пачка задоволених позовів з великими сумами сатисфакцій від громодян Ічкерії за військові злочини та злочини проти людства проти кацапстана, так госдура зразу виклала мем не визнавати міжнародне право і взагалі вихидити з-під юрисдикції Страсбурга. Цю наволоч треба тільки знищувати любими методами, хай не зразу але ціль має бути тільки така.
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СССр сдох быстро от внезапного Инфаркта,РАБссия сдохнеть от такого же Инсульта....Тука что то знает... Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 9840
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Ты уже спать должен, а не жопой своей тарахтеть. Быстро в люлю и ни звука. Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 4143
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О,главный гоффноед Плешивого Педофила из Берлоги выполЗло
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Ты же людям здесь выше уже пожелал спокойной ночи, а не спишь. У тебя что энурез или простатит не даёт спать? Всё старые пердуны уже давно спят, а ты тут лысого гоняешь и людям головы морочишь. Иди спать. Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 4784
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А с чего ты взял,что я старый?Ну ты и идиот... Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 4629
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Из Ютьюба...
Чем больше Санкций США и Британии,тем богаче РАБссия, особенно пинсинеры Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 8296
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Всё верно сказал. Перед возмещением убытков обычно бывает победа в войне. Иначе Сталин с Черчилем засудили бы Гитлера в ноль.
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россия ничего не должна, в родную гавань вернется крым, донбасс, краснодарский край, белгород, воронеж
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Германия обязана была выплачивать Репарации за 1 Мировую войну Англии и Франции до 1966 года.Но СССр спас Гитлера от Репараций в 1933 году приведя его к власти... Вести мову про відшкодування Україні збитків можна буде, коли РФ перестане існувати як єдина держава, - Тука - Цензор.НЕТ 8406
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"И когда этот процесс начнет происходить (а я в это верю), тогда и можно будет вести речь о возмещении убытков, причиненных Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3090071"

Неужели Тука сказал, что после распада?
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Когда начнет происходить процесс распада , будет не до выплаты долгов. Все стопарнется . Садить в Гаагу надо сегодня
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А Тука полный баран в юридических. вопросах . Ну и команда- тука Шкиряк и Кличко.
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Ну и полудурок, с кого собирается требовать, если юридически государство перестанет существовать?
Сказки для умственно-отсталых.
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когда банк "разваливается",то вкладчики бегают по различным инстанциям и не всем удаётся в полной мере вернуть вклад.За развалившийся банк платит государство.А ситуация с развалом государства многократно тяжелей и просто некому будет закрыть долг России.Похоже,Туке такая простая мысль не дошла.
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а кто будет возмещать если эрэфии уже не будет?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВести речь о возмещении Украине убытков можно будет, когда РФ перестанет существовать как единое государство, - Тука
 
 
 
 
 
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