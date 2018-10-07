 Вести речь о возмещении Украине убытков можно будет, когда РФ перестанет существовать как единое государство, - Тука

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Верю, что мы (когда я говорю "мы", имею в виду Украину и наших союзников) в конце концов добьемся этого возмещения. Понимаю, что сейчас часть читателей обвинит меня в заоблачных мечтах. Но я прекрасно помню девяностые годы, когда Россия трещала по швам, и тогда исключительно с помощью Соединенных Штатов, которые наводнили Россию наличным долларом и "окорочками Буша", Ельцину удалось удержать угрозу ядерного и химического оружия, угрозу, которая тогда расползалась. Этого и боялись, в первую очередь, США. Россию удалось тогда удержать в виде единого государства", - подчеркнул чиновник во время чата на "Главреде".
Замминистра также призвал западных союзников подумать о том, как сохранить контроль над ядерным и химическим оружием РФ после ее распада. "Я очень хотел бы, чтобы эта империя прекратила свое существование. Это вовсе не означает, что я хочу атомной войны или уничтожения всех россиян бактериологическим оружием - абсолютно нет. Я только хочу, чтобы это образование прекратило существовать в качестве государства и разбилось на несколько составляющих. И когда этот процесс начнет происходить (а я в это верю), тогда и можно будет вести речь о возмещении убытков, причиненных Украине. До этого момента, я боюсь, пророссийское лобби в Европе будет оказывать истерическое сопротивление привлечению России к ответственности", - считает Тука.
Или рассказывать сказки про светлое будущее легче?
Кстати наличие сумасшедших счетов на оплату убытков от деятельности кацапов от многих стран и народов и будет одной из причин ликвидации рашен - рейха. Правда не все захотят брать деньгами и территориями, часть долгов, ватникам придется возвращать кровью.
федераске нету...С кого шкуру-то сдирать будешь?
🤣🤑
Нююю, ежели Гаага или другой суд назначит
"преемников"...))
Увы не много пущу зраду, хотя я явно не зрадофил!!!!
Для того чтобы это произошло нужно действовать в этом направлении Зачем нам МИнСтець? Очень нужная структура! Но она не работает против РФ!!!! Хватит этих дерьмократических штучек! Телеканалаам нужно выкрутить руки и они должны мочить Россию и ... рассиян!!!!Надо содавать "образ врага"!!!! Нужно показывать, что ВСЕ!!! расияне маньяки и убийцы!!!
Даже если это не правда, не имеет значение!!!! Если это нужно сделать для победы это нужно сделать!!!! Победителей не судят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стець лично визжал, что нельзя уничтожать телевышку в Донецке с которой вещается кацапТВ. Работников Стеця поймало СБУ за работу на пропагандистские телеканалы дыры. На цензоре соответствующие статьи были. Только идиот не видит, что рыгосоевая шобла в сговоре с хуйлом.
А ты нам сказки рассказываешь, как тука.
Одним из легендарных истребителей управлял командир 194-й истребительной эскадрильи полковник ВВС США Кристофер Ридлон из 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии Калифорнии.
Ридлон оказался крайне воодушевлен предстоящими учениями "Чистое небо - 2018", которые будут длиться аж до 19 октября. Он заверил, что они "пойдут на пользу всем" участникам, укрепив сотрудничество между странами. "Это исторический день! Мы впервые приземлились на F-15C в Украине", - подчеркнул полковник ВВС США, добавив, что это далеко не последние подобные учения. "Мы делаем это не в последний раз! Мы
это повторим", - пообещал полковник ВВС США.
https://www.facebook.com/144thFighterWing/videos/467227333771252/
Але порох потрібно тримати сухим і позови в міжнародні суди потрібно подавати вже давно.
І головне, Україні потрібно ставати нормальною демократичною державою. У випадку, коли залишимося в тому стані в якому ми є сьогодні, всі позови підуть коту під хвіст. Тому потрібно створювати інститути захисту населення від пограбування баригами.
себе начислит, шо мама не горюй!🤣🤣🤣🤣
🤑
Чем больше Санкций США и Британии,тем богаче РАБссия, особенно пинсинеры
Неужели Тука сказал, что после распада?
Сказки для умственно-отсталых.