 Вести речь о возмещении Украине убытков можно будет, когда РФ перестанет существовать как единое государство, - Тука

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Верю, что мы (когда я говорю "мы", имею в виду Украину и наших союзников) в конце концов добьемся этого возмещения. Понимаю, что сейчас часть читателей обвинит меня в заоблачных мечтах. Но я прекрасно помню девяностые годы, когда Россия трещала по швам, и тогда исключительно с помощью Соединенных Штатов, которые наводнили Россию наличным долларом и "окорочками Буша", Ельцину удалось удержать угрозу ядерного и химического оружия, угрозу, которая тогда расползалась. Этого и боялись, в первую очередь, США. Россию удалось тогда удержать в виде единого государства", - подчеркнул чиновник во время чата на "Главреде".

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Замминистра также призвал западных союзников подумать о том, как сохранить контроль над ядерным и химическим оружием РФ после ее распада. "Я очень хотел бы, чтобы эта империя прекратила свое существование. Это вовсе не означает, что я хочу атомной войны или уничтожения всех россиян бактериологическим оружием - абсолютно нет. Я только хочу, чтобы это образование прекратило существовать в качестве государства и разбилось на несколько составляющих. И когда этот процесс начнет происходить (а я в это верю), тогда и можно будет вести речь о возмещении убытков, причиненных Украине. До этого момента, я боюсь, пророссийское лобби в Европе будет оказывать истерическое сопротивление привлечению России к ответственности", - считает Тука.

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