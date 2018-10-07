 Президент Хунвэй 7 октября подал в отставку, - Интерпол

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Интерпола, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня, в воскресенье, 7 октября, генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, которое немедленно вступает в силу", - говорится в публикации.

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Исполняющим обязанности главы Интерпола станет представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, а новый президент организации будет назначен на заседании организации, которое состоится 18-21 ноября в Дубае.

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Напомним, 7 октября в китайском антикоррупционном ведомстве заявили, что Мэн Хунвэй подозревается в нарушениях закона. При этом информация о местонахождении и конкретных подозрения отсутствует.

Жена Хунвэя сообщила, что ее муж перестал выходить на связь после своего отъезда в Китай. По ее словам, он покинул французский Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, 29 сентября.

Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года (срок полномочий истекает в 2020 году).

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До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая, а также директором китайской Береговой охраны и заместителем главы Государственного управления Китая по вопросам океана.