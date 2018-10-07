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 Президент Хунвэй 7 октября подал в отставку, - Интерпол

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, задержанный в Китае по подозрению в нарушении закона, подал в отставку.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Интерпола, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня, в воскресенье, 7 октября, генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, которое немедленно вступает в силу", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Интерпола Хунвэй задержан правоохранителями в Китае (обновлено)

Исполняющим обязанности главы Интерпола станет представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, а новый президент организации будет назначен на заседании организации, которое состоится 18-21 ноября в Дубае.

Президент Хунвэй 7 октября подал в отставку, - Интерпол 01

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Напомним, 7 октября в китайском антикоррупционном ведомстве заявили, что Мэн Хунвэй подозревается в нарушениях закона. При этом информация о местонахождении и конкретных подозрения отсутствует.

Жена Хунвэя сообщила, что ее муж перестал выходить на связь после своего отъезда в Китай. По ее словам, он покинул французский Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, 29 сентября.

Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года (срок полномочий истекает в 2020 году).

Также читайте: Интерпол разыскивает главу организации: в Китай направили официальный запрос

До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая, а также директором китайской Береговой охраны и заместителем главы Государственного управления Китая по вопросам океана.

Источник: https://censor.net.ua/n3090069
 
 
 Топ комментарии
 
Я чет непонял. Это он на киче написал заявление об отставке? Теперь что Интерпол умывает руки?
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В Ингушетии армия перешла на сторону народа и готова начать «священную войну».
Президент Хунвей 7 жовтня подав у відставку, - Інтерпол - Цензор.НЕТ 3463

Силовики Ингушетии поддержали свой народ в противостоянии с Чечней и ее лидером Рамзаном Кадыровым. Ситуация на грани взрыва. Появились красноречивые кадры единства ингушского народа в Магасе, передает "Диалог.UA". Уже третий день подряд жители Ингушетии в Магасе протестуют против передачи части земель своей республики соседней Чечне. Путинской Росгвардии пока не удалось разогнать народ, так как местные силовики, как это было в Армении, встали на защиту своих сограждан. Ситуация рискует обостриться в любой момент. Митингующим уже угрожали и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и сам Кадыров. Несмотря на это, ингуши продолжают прибывать в Магас для поддержки протеста. Там уже образовался палаточный лагерь: местные щедро снабжают активистов едой и теплыми вещами. Журналисты обнародовали красноречивые кадры, как силовики Ингушетии молятся вместе с другими протестующими. Если Кремль с Кадыровым пойдут на разгон митинга, те явно поддержат свой народ и ситуация в большой вероятностью быстро перерастет в кровавое побоище. Стоит отметить, что восставший город Магас окружили силовики Путина. Митингу дали время до понедельника, пригрозив серьезными последствиями. Однако ингуши уходить с улиц не намерены.
https://youtu.be/K8b28V5DB0A
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А шо он наххувейбинил?
🤔
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Щас в Интерпола сделают Прокацапского кадра. Для этого и убирали. Рашка начинает воевать во всех институтах власти
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Срочно загляни в свой холодильник!
Может там.....
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Зам главы Интерпола - россиянин Прокопчук, после ухода китайца практически и.о. главы.
Хуйло подмял и Интерпол.
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Умеют в КНР выбивать отставку. Не исключено, что и карлика задержат, но не казнят взамен за северные территории.
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Я чет непонял. Это он на киче написал заявление об отставке? Теперь что Интерпол умывает руки?
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Он послал жене эмоджи ножа, значит, его казнят.
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Те, що відсутня інформація про правопорушення Мен Хунвея та його місцезнаходження є ознакою неправомірності дій китайської правоохоронної системи.
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тада Розенблат бы не ушел от этой неправомерности)))
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Или ушел если бы поделился. В Китае всё не однозначно. Если там нету корупции то откуда берутся корупционеры? Походу политические игры.
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корупционеры есть везде, просто время жизни у них разное и положение в обществе)
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Такі розумні ці порохоботи, а логіка яка в них залізна ... Як в польській рекламі - єсьлі стаць цє на прошек, то чему нє купіш сєбє пралькє? ( Якщо маєш гроші на пральний порошок, то чому не купиш собі пральну машину?)
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Просто я был в Китае и что-бы открыть предприятие там нада дать на лапу и каждый месяц платить это по словам самих китайцев. Но одно отличие от нас там фиксированые ставки корупции и нет соцобязательств. И не прийдет чиновнику на ум прийти и сказать тут такое дело у меня новая любовница и мне нада купить шубу дай денег!
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Так чому відсутня інформація про Мен Хунвея?
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Отже виходить, що там нема правосуддя.
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вроди как двигал контракты госзаказов в интересах однои компании - кстати, пусть ваши чинуши прислушается, всё открывается через время.
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А контракти контролюють комуністи, які отримують теж гроші. Корупції нема, або це інша форма коупції?
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так тут инфа что его взяли за опу, нет у меня инфы о том кого из комунистов там щё в кандалы одели
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Там регулярно застосовують смертну кару, але китайське правосуддя із смертною карою не критикується із ЄС. Порівняйте тепер це із критикою Ердогана, який лише пропонував узаконити смертну кару.
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как это не критики, это не правда, есть критика и санкции есть, по краинеи мере от Норге (часть торговли запрещена с Китаем)

так Китаи не просится в ЕС, а вот разница есть - Турция хочет в ЕС, выполняй принцыпи ЕС или делаи как хочешь, но тогда без членства ЕС.
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У цілому санкції Норвегії до Китаю нічого не вирішують і скоріше це інструмент захисту від конкуренції Китаю.
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ну вот, да пусть президент, но закон при выше всего, а хуило смеётся, но до поры, всё медленно уже начинается и уже не остоновить.
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При срср теж був комуністичний закон🤔
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при чём тут какои то комунистическии закон
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При тому, що в Китаї досі все вирішують комуністи. Вони приїжджають і перевіряють майже всі контракти.
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и что, так для суда пофиг - комунист или нет, важно выновен или нет.
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У Китаї, де все вирішують комуністи🤔?
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А то, що у таких умовах це вже не суд.
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Ну прям как псковские или какие там ещё десантники!
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В Китае задержан президент Интерпола и скоро будет давать признательные показания и каяться.
В Украине задержан может быть лишь колхозник Вася, кадры вроде Розенблата живут припеваючи.
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В Ингушетии армия перешла на сторону народа и готова начать «священную войну».
Президент Хунвей 7 жовтня подав у відставку, - Інтерпол - Цензор.НЕТ 3463

Силовики Ингушетии поддержали свой народ в противостоянии с Чечней и ее лидером Рамзаном Кадыровым. Ситуация на грани взрыва. Появились красноречивые кадры единства ингушского народа в Магасе, передает "Диалог.UA". Уже третий день подряд жители Ингушетии в Магасе протестуют против передачи части земель своей республики соседней Чечне. Путинской Росгвардии пока не удалось разогнать народ, так как местные силовики, как это было в Армении, встали на защиту своих сограждан. Ситуация рискует обостриться в любой момент. Митингующим уже угрожали и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и сам Кадыров. Несмотря на это, ингуши продолжают прибывать в Магас для поддержки протеста. Там уже образовался палаточный лагерь: местные щедро снабжают активистов едой и теплыми вещами. Журналисты обнародовали красноречивые кадры, как силовики Ингушетии молятся вместе с другими протестующими. Если Кремль с Кадыровым пойдут на разгон митинга, те явно поддержат свой народ и ситуация в большой вероятностью быстро перерастет в кровавое побоище. Стоит отметить, что восставший город Магас окружили силовики Путина. Митингу дали время до понедельника, пригрозив серьезными последствиями. Однако ингуши уходить с улиц не намерены.
https://youtu.be/K8b28V5DB0A
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Цей конфлікт створюється за відомою схемою. Цілі конфлікту відомі.
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Ціль - створити конфлікт подібний в ордло, Карабаху, Грузії... та за рахунок цього мати свій вплив і контроль.
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Разжигают Кавказ.Щоб москали дивились ще один сериал,та падали в ноги царю с спаси помоги.Бо Пуйло вже спас москалей,коли шёл во владу второй Чеченской.
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Ингушетия в состава РФ. Это уже не внешний, а внутренний конфликт.
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Звичайно внутрішній, але Чечня фактично виходила із складу рф. Ось для стримування цьго процесу розпалюють конфлікт.
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а когда будет создаваться конфликт между балкарцами и кабардинцами?
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Интерпол возглавит капитан Путлер,а поп Гундяй замиститель...
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Есть Хунвэй-есть Интерпол.Нет Хунвэя-нет Интерпола Президент Хунвей 7 жовтня подав у відставку, - Інтерпол - Цензор.НЕТ 7136
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Самые честные борцы с коррупцией из Китая задержали президента Интерпола, гражданина Китая, по подозрению в коррупции.
Может быть, теперь наши адепты борьбы с коррупцией, особенно борьбы с коррупцией по-китайски, поймут, что снятие Интерполом с международного розыска беглой януковской сволочи, это еще не значит, что Интерпол честный, а ГПУ - это договорняк. Вполне возможно, причина в том, что президент Интерпола - китаец, подозреваемый в коррупции, а вице-президент - россиянин. И россиянин при розыске беглецов на территории России (а именно там вся наша сволочь) очевидно имеет возможность саботировать принятие решений.
Это все, конечно, не значит, что ГПУ работает идеально. Тот же Горбатюк допустил бегство всей беркутни, а потом переводил стрелки, что в полиции беркутовцы работают.
Вот только Горбатюк - любимец самозванных "активистов" и всех мастей "адвокатов семей Небесной Сотни". Потому что одним выгодно, чтобы дела тянулись подольше, чтобы пиариться на обвинении влады, а другим - потому что гранты на оплату юрпомощи семьям идут беспрерывно. Солдат спит, служба идет, и мумушный Горбатюк в этой схеме как нельзя кстати. А захочешь турнуть его, он сразу кукарекает про то, что Луценко мешает расследовать.
В то же время даже в этих условиях дела по большинству членов банды яныка или переданы в суд, или закончены и готовятся к передаче.
Так что черного и белого в данном случае нет. Не всегда гражданин заграничный - честный и непорочный, и не всегда наши - коррупционеры и барыги.
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А шо кроме китайцев или корейцев больше никого нет? Неужели нельзя найти человека-профессионала в Европейских или Американских органах? С другой стороны хорошо что хоть не какого-нибудь представитель племени людоедов☹️
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Хунвэй 7 октября подал в отставку, - Интерпол
 
 
 
 
 
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