 Президент Хунвэй 7 октября подал в отставку, - Интерпол

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Интерпола, передает Цензор.НЕТ
"Сегодня, в воскресенье, 7 октября, генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, которое немедленно вступает в силу", - говорится в публикации.
Исполняющим обязанности главы Интерпола станет представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, а новый президент организации будет назначен на заседании организации, которое состоится 18-21 ноября в Дубае.
Напомним, 7 октября в китайском антикоррупционном ведомстве заявили, что Мэн Хунвэй подозревается в нарушениях закона. При этом информация о местонахождении и конкретных подозрения отсутствует.
Жена Хунвэя сообщила, что ее муж перестал выходить на связь после своего отъезда в Китай. По ее словам, он покинул французский Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, 29 сентября.
Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года (срок полномочий истекает в 2020 году).
До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая, а также директором китайской Береговой охраны и заместителем главы Государственного управления Китая по вопросам океана.
Может там.....
Хуйло подмял и Интерпол.
🤔
так Китаи не просится в ЕС, а вот разница есть - Турция хочет в ЕС, выполняй принцыпи ЕС или делаи как хочешь, но тогда без членства ЕС.
В Украине задержан может быть лишь колхозник Вася, кадры вроде Розенблата живут припеваючи.
Силовики Ингушетии поддержали свой народ в противостоянии с Чечней и ее лидером Рамзаном Кадыровым. Ситуация на грани взрыва. Появились красноречивые кадры единства ингушского народа в Магасе, передает "Диалог.UA". Уже третий день подряд жители Ингушетии в Магасе протестуют против передачи части земель своей республики соседней Чечне. Путинской Росгвардии пока не удалось разогнать народ, так как местные силовики, как это было в Армении, встали на защиту своих сограждан. Ситуация рискует обостриться в любой момент. Митингующим уже угрожали и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и сам Кадыров. Несмотря на это, ингуши продолжают прибывать в Магас для поддержки протеста. Там уже образовался палаточный лагерь: местные щедро снабжают активистов едой и теплыми вещами. Журналисты обнародовали красноречивые кадры, как силовики Ингушетии молятся вместе с другими протестующими. Если Кремль с Кадыровым пойдут на разгон митинга, те явно поддержат свой народ и ситуация в большой вероятностью быстро перерастет в кровавое побоище. Стоит отметить, что восставший город Магас окружили силовики Путина. Митингу дали время до понедельника, пригрозив серьезными последствиями. Однако ингуши уходить с улиц не намерены.
https://youtu.be/K8b28V5DB0A
Может быть, теперь наши адепты борьбы с коррупцией, особенно борьбы с коррупцией по-китайски, поймут, что снятие Интерполом с международного розыска беглой януковской сволочи, это еще не значит, что Интерпол честный, а ГПУ - это договорняк. Вполне возможно, причина в том, что президент Интерпола - китаец, подозреваемый в коррупции, а вице-президент - россиянин. И россиянин при розыске беглецов на территории России (а именно там вся наша сволочь) очевидно имеет возможность саботировать принятие решений.
Это все, конечно, не значит, что ГПУ работает идеально. Тот же Горбатюк допустил бегство всей беркутни, а потом переводил стрелки, что в полиции беркутовцы работают.
Вот только Горбатюк - любимец самозванных "активистов" и всех мастей "адвокатов семей Небесной Сотни". Потому что одним выгодно, чтобы дела тянулись подольше, чтобы пиариться на обвинении влады, а другим - потому что гранты на оплату юрпомощи семьям идут беспрерывно. Солдат спит, служба идет, и мумушный Горбатюк в этой схеме как нельзя кстати. А захочешь турнуть его, он сразу кукарекает про то, что Луценко мешает расследовать.
В то же время даже в этих условиях дела по большинству членов банды яныка или переданы в суд, или закончены и готовятся к передаче.
Так что черного и белого в данном случае нет. Не всегда гражданин заграничный - честный и непорочный, и не всегда наши - коррупционеры и барыги.