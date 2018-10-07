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 Женщина погибла в результате ДТП на Полтавщине, - полиция

В 21:12 6 октября в селе Поповка Карловского района автомобиль Subary Forester совершил наезд на женщину пешехода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Полтавщины, за рулем иномарки находился 37-летний мужчина.

"От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Полиция выясняет подробные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Также на Полтавщине - в с. Хомутец Миргородского района - около 17:00 7 октября в результате опрокидывания мотоцикла травмы получили двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Продолжается проверка обстоятельств ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/n3090068
 
 
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соболезнование близким и родным - вопрос, у вас обезательно в тёмное время сутки отрожатели для пешеходов и велосипедистов, очень снижает численность наездов на менее защищёных участников двыжения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина погибла в результате ДТП на Полтавщине, - полиция
 
 
 
 
 
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