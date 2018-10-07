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Все про:Порошенко (15542) школа (1768) реформы (3130) учитель (275)

 Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко

Петр и Марина Порошенко приняли участие в церемонии вручения премии Global Teacher Prize Ukraine-2018, которая призвана отметить достижения украинских педагогов.

"Посмотрите, насколько престижной стала профессия учителя сейчас... Они (номинанты - ред.) очень уверенно чувствуют себя на красной дорожке, уверенно чувствуют себя в качестве номинантов. Они с уверенностью смотрят в будущее, потому что им доверено самое большое и самое важное - воспитание будущего Украины", - цитирует Цензор.НЕТ слова президента, приведенные в статье на официальном портале главы государства.

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Петр Порошенко отметил, что воспитание и формирование будущей личности зависит от двух факторов - родители и учителя. "Всю жизнь помню своих учителей", - поделился президент, добавив, что только позавчера имел удовольствие посетить свою школу в Болграде. Он отметил, что в этом заведении также училась несколько премьер-министров Болгарии, первый ректор университета в Софии, основатель Национальной оперы, несколько министров и т.д.

"Все это было бы невозможным, если бы не его величество - учитель. Учитель, который формирует личность, который учит не бояться. Мне очень понравились ваши слова - "не бояться учиться". И не переставать учиться всю свою жизнь", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что одной из важнейших реформ в Украине является образовательная. "И эта реформа уже начинает приносить свои плоды. Кто имеет какие-либо сомнения по этому поводу - придите и посмотрите на современных первоклассников (которые обучаются. - Ред.) по программе "Новая украинская школа". Посмотрите, как они бегут в школу, потому что им там нравится. Посмотрите, как их встречают учителя. И это уже огромные изменения, которые происходят, потому что они уже воспитываются по-другому", - подчеркнул президент.

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Глава государства также особо отметил среди номинантов учителей, которые специализируются на инклюзивном образовании. Президент подчеркнул, что его супруга Марина Порошенко много внимания уделяет детям с особыми потребностями, в том числе их образованию. "Это правильно. Это нормально. Потому, на самом деле, что это не просто другое отношение к детям с особыми потребностями, а это то, что Украина выходит на совершенно новый европейский уровень отношения к таким детям и людям", - отметил он.

"Детей вы воспитываете патриотами. Детей вы воспитываете в любви к Украине. Детей вы воспитываете будущими интеллектуалами", - обратился президент к учителям. Он также поблагодарил педагогов за обучение английскому языку сотрудников полиции, учителей, воспитывающих победителей олимпиад.

Источник: https://censor.net.ua/n3090065
 
   
 Топ комментарии
 
откуда петру знать как первоклассники "бегут" в школу???
У него-то отпрыски уже не первоклассники, да и в школы они лондонские "бегают" и им уж там точно нравится, да, петро? Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6736
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Какая умная мысль, Парубий, Рева и Климкин отдыхают. Потужно. Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8209
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Какая умная мысль, Парубий, Рева и Климкин отдыхают. Потужно.
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Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5639
Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3902
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*...мороз . Борода із вати ..Ти подаркі нам принес -....*
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...п....с горбатый?
Кому чо, кому ничо
Кому .... через плечо,
Кому книжку Тихий Дон,
Кому штопаный ...
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кому майку полосату,
кому ............. волосату Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1450
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откуда петру знать как первоклассники "бегут" в школу???
У него-то отпрыски уже не первоклассники, да и в школы они лондонские "бегают" и им уж там точно нравится, да, петро?
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У нього діти бігали в лондонську школу ще до того як він став президентом
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Дякуемо за це!!!! И за потужнейшие рехформы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не знаете, часом, когда наши дети в лондонские побегут? Лично я уверен что ждать недолго.... Еще трошки потужней и...........
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Говорят, что с возрастом люди умнеют, оказывается не все.
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Говорят, что с возрастом приходит мудрость. Это не обязательно. Часто возраст приходит один. (с)
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Диабет никогда не идёт на пользу извилинам и сосудикам.
Брежнев тоже до последнего с мужиками лобызался.
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Да уж...подобными тебе *патриотами* Панамы они точно не выростут.
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Что оно мелит?Люди тысячами уезжают вместе с детьми за границу навсегда от этих реформ
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А ще ми тут всі замерзли... Кацапи можуть про щось інше, чи лише про еміграцію?
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Как он определил в бегущих в школу детях первоклассников?
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и где он видеть мог?? Когда дети "бегут" в школу, петро рассол капустный пьет после вчерашнего))))))))))))))
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Відкрию тобі таємницю, "рассол капустный" пьють лише на кацапії
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Так он же рашинская лолита...
Назначение и награждение очередного рашинского агента замом СБУ это только ещё раз подтвердило.
Готовится в гости к другому легитивному.
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а я тебе тоже кое-что открою... Ему жинка с утреца подносит.... Маринка переведенцева... с лмпецка... чистокровная. По привычке)))))))))))))))))
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Цей алкаш вже забув, що він головнокомандуючий, і замість підняття бойового духу на війні, воно школи інспектує по книжковим виставкам їздить...сссссссссссссссука, повісити мало
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Да и бегать сейчас Пеца стало не в моде,уже детей твои дружки на вертушках возят,
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Придворные писари написали эту речь - порох и ляпнул, первокласник мать его ети.
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Прошла зима, настало лето
Спасибо партии за это !
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Пеца как всегда в неадеквате,он считает что если наипал нас всех то и весь мир получится,но нет уж Пеца раскусили,и развязочка незагорами
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Звичайно, що освіта в Україні змінюється, але треба говорити точно про ті зміни, що відбулися.
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Петя,це ти ще не бачив,як вони з неi драпают,коли уроки отменяют
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який бред. як же соромно за таке чмо-президента.
такий бред несе. я навіть не знаю з чим порівняти. хто коли таку х#йню ще ніс.
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а со школы еще быстрее бегут
это что показатель ?

вот елси бы они там оставались на допзанятия имели дополнительную возможность заниматся фищическими упраженнеяим, волейбол баскетбол, тенис, турники брусья и т.д.
а не шарится по дворам. вот тогда можно говорить о том что школа стала важным элементом. когда там в школах будут собиратся не потому что надо а потому что хотят
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Некоторые так разгоняются, шо оказываются аж в Англии в футболке с надписью "расия"
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Почему первоклашки бегут в школу пешком. А Пэцины "Богданы" их ужо не возют???
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Тому що є альтернативна програма "Шкільний кінь".
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у порошенка кожен висер - мінус 1% рейтинга. що не день то нове дно пробиває
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бухает. До весны мало времени осталось, а там лолита побежит на липецк расконсервировать фабрику
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а ведь таки побежит. и расконсервирует. и получит на это добро Хуйла. потому что ничего плохого хуйлу так и не сделал. в войну с ним играет как хуйло и просил. знает наверное что за гадости в сторону хуйла потом страшно браться за дверные ручки.

кстатив Борисполе уже достроили новую фабрику рошена. того рошена который не строится должен, а котоый продать должны были.
людей все еще не набирают. после выборов наверное уже...
именно в эти дни от бориспольской окружной к фабрике асфальт стелят.
Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2861
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А его молчание за зама СБУ ка - 3%
Молчание рулит.
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ото буде класно ,як обоє пролетять на виборах як фанера(с)
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Не могу не сказать...
А их папки и мамки бегут из Украины на зарубежные зароботки. Потому что на средние 5,6 тысяч одевать диточок и платить за коммуналку невозможно. А ещё и кушать иногда хочется.
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Учебник 2 класса... -- в какой стране? *)

Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3295
Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1313
Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2133
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Посмотрите, насколько престижной стала профессия учителя сейчас...- Порошенко

Денег на поднятие зарплат учителей в 2019 нет - Гройсман
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яка реформа процесу навчання відбулась у першомку класі що першокласники тепер біжать у школу о 5-ій ранку, а зі школи батьки їх забирають силою і зі слізьми?
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Домашние задания отменили с этого года у первоклашек а так все по старому.
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Ой приносит... Помнится когда тут была статья про теорию эволюции, тут было 20 страниц спора о том прав Дарвин, или не прав... На взгляд человека с советским образованием (да и вообще человека имеющего мозг), оспаривать теорию эволюции, всё равно что сомневаться в том что земля - круглая...

Что то мне подсказывает что после таких реформ через поколение тут будет 20 страниц спора о том круглая земля или плоская...
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Какие реформы,только имитация,но результат налицо-Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.
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Потроху не надо хвастаться, ибо об успешности или нет нынешней реформы образования мы можем с уверенностью сказать только лет через 10-12. Но предположить я могу, что она будет неуспешной, ибо власть барыжная и элита быдлячая ничего хорошего для народа сделать не могут априори, ибо такая власть и элита заинтересована лишь в ограблении страны и народа.
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Конечно им нравится. 12 лет сейчас, а в перспективе до 30 или 40 лет нужно будет учиться в школе?
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Не знаю, що за дятли тут коментують один попереду другого, але явно не батьки першокласників, ну й тим паче не самі першокласники. Таке враження. що їм Порошенко став поперек горла: і п'яничка (насправді він практично не вживає спиртного), і з віком мудрості не набрався, і "панамський", і бойового духу не піднімає ... В мене претензій до президента більше, ніж у всіх разом взятих "дописувачів", але констатую факт: мій онук, вже другокласник, із задоволенням ходить до школи, де запроваджені нові програми! Навіть коли їх реалізовують "старі" вчителі!
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дети не любят учиться.....
Учеба это насилие и принуждение - и пофиг как построен учебный процесс...
Могут нравится отдельные предметы и учителя, но не более...
Так что Петр Лексеевич снова городит какую то херьню........
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Конечно нравится. Ведь на родном языке учиться нельзя!
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"Посмотрите, насколько престижной стала профессия учителя сейчас..." ))) В голос! Добавлю в избранное и спрошу у жены, на сколько дней жизни хватит её престижа на зарплатной карточке.
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Первоклассники бегут в школу по одной причине, потому что это им интересно в первое время!
И реформа здесь не причем!!!
Блин!!! Это уже полная соя мозга!
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Реформа образования никакая. А дети никуда не бегут, а ждут каникул уже с первого сентября. Как , впрочем, и измученные школой родители.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРеформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко
 
 
 
 
 
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