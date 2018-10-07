 Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко

"Посмотрите, насколько престижной стала профессия учителя сейчас... Они (номинанты - ред.) очень уверенно чувствуют себя на красной дорожке, уверенно чувствуют себя в качестве номинантов. Они с уверенностью смотрят в будущее, потому что им доверено самое большое и самое важное - воспитание будущего Украины", - цитирует Цензор.НЕТ слова президента, приведенные в статье на официальном портале главы государства.
Петр Порошенко отметил, что воспитание и формирование будущей личности зависит от двух факторов - родители и учителя. "Всю жизнь помню своих учителей", - поделился президент, добавив, что только позавчера имел удовольствие посетить свою школу в Болграде. Он отметил, что в этом заведении также училась несколько премьер-министров Болгарии, первый ректор университета в Софии, основатель Национальной оперы, несколько министров и т.д.
"Все это было бы невозможным, если бы не его величество - учитель. Учитель, который формирует личность, который учит не бояться. Мне очень понравились ваши слова - "не бояться учиться". И не переставать учиться всю свою жизнь", - подчеркнул Петр Порошенко.
Глава государства отметил, что одной из важнейших реформ в Украине является образовательная. "И эта реформа уже начинает приносить свои плоды. Кто имеет какие-либо сомнения по этому поводу - придите и посмотрите на современных первоклассников (которые обучаются. - Ред.) по программе "Новая украинская школа". Посмотрите, как они бегут в школу, потому что им там нравится. Посмотрите, как их встречают учителя. И это уже огромные изменения, которые происходят, потому что они уже воспитываются по-другому", - подчеркнул президент.
Глава государства также особо отметил среди номинантов учителей, которые специализируются на инклюзивном образовании. Президент подчеркнул, что его супруга Марина Порошенко много внимания уделяет детям с особыми потребностями, в том числе их образованию. "Это правильно. Это нормально. Потому, на самом деле, что это не просто другое отношение к детям с особыми потребностями, а это то, что Украина выходит на совершенно новый европейский уровень отношения к таким детям и людям", - отметил он.
"Детей вы воспитываете патриотами. Детей вы воспитываете в любви к Украине. Детей вы воспитываете будущими интеллектуалами", - обратился президент к учителям. Он также поблагодарил педагогов за обучение английскому языку сотрудников полиции, учителей, воспитывающих победителей олимпиад.
Кому чо, кому ничо
Кому .... через плечо,
Кому книжку Тихий Дон,
Кому штопаный ...
кому ............. волосату
У него-то отпрыски уже не первоклассники, да и в школы они лондонские "бегают" и им уж там точно нравится, да, петро?
Брежнев тоже до последнего с мужиками лобызался.
Назначение и награждение очередного рашинского агента замом СБУ это только ещё раз подтвердило.
Готовится в гости к другому легитивному.
Спасибо партии за это !
такий бред несе. я навіть не знаю з чим порівняти. хто коли таку х#йню ще ніс.
это что показатель ?
вот елси бы они там оставались на допзанятия имели дополнительную возможность заниматся фищическими упраженнеяим, волейбол баскетбол, тенис, турники брусья и т.д.
а не шарится по дворам. вот тогда можно говорить о том что школа стала важным элементом. когда там в школах будут собиратся не потому что надо а потому что хотят
Тоже бегут, но медленно.
кстатив Борисполе уже достроили новую фабрику рошена. того рошена который не строится должен, а котоый продать должны были.
людей все еще не набирают. после выборов наверное уже...
именно в эти дни от бориспольской окружной к фабрике асфальт стелят.
Молчание рулит.
А их папки и мамки бегут из Украины на зарубежные зароботки. Потому что на средние 5,6 тысяч одевать диточок и платить за коммуналку невозможно. А ещё и кушать иногда хочется.
Денег на поднятие зарплат учителей в 2019 нет - Гройсман
Что то мне подсказывает что после таких реформ через поколение тут будет 20 страниц спора о том круглая земля или плоская...
Учеба это насилие и принуждение - и пофиг как построен учебный процесс...
Могут нравится отдельные предметы и учителя, но не более...
Так что Петр Лексеевич снова городит какую то херьню........
И реформа здесь не причем!!!
Блин!!! Это уже полная соя мозга!