 Реформа образования начинает приносить свои плоды: первоклассники бегут в школу, потому что им там нравится, - Порошенко

"Посмотрите, насколько престижной стала профессия учителя сейчас... Они (номинанты - ред.) очень уверенно чувствуют себя на красной дорожке, уверенно чувствуют себя в качестве номинантов. Они с уверенностью смотрят в будущее, потому что им доверено самое большое и самое важное - воспитание будущего Украины", - цитирует Цензор.НЕТ слова президента, приведенные в статье на официальном портале главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа экстренной медицины начнется в 2019 году, - Минздрав

Петр Порошенко отметил, что воспитание и формирование будущей личности зависит от двух факторов - родители и учителя. "Всю жизнь помню своих учителей", - поделился президент, добавив, что только позавчера имел удовольствие посетить свою школу в Болграде. Он отметил, что в этом заведении также училась несколько премьер-министров Болгарии, первый ректор университета в Софии, основатель Национальной оперы, несколько министров и т.д.

"Все это было бы невозможным, если бы не его величество - учитель. Учитель, который формирует личность, который учит не бояться. Мне очень понравились ваши слова - "не бояться учиться". И не переставать учиться всю свою жизнь", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что одной из важнейших реформ в Украине является образовательная. "И эта реформа уже начинает приносить свои плоды. Кто имеет какие-либо сомнения по этому поводу - придите и посмотрите на современных первоклассников (которые обучаются. - Ред.) по программе "Новая украинская школа". Посмотрите, как они бегут в школу, потому что им там нравится. Посмотрите, как их встречают учителя. И это уже огромные изменения, которые происходят, потому что они уже воспитываются по-другому", - подчеркнул президент.

Также читайте: Стартовал конкурс в Нацагентство по вопросам качества образования, в состав войдут студенты и работодатели, - МОН

Глава государства также особо отметил среди номинантов учителей, которые специализируются на инклюзивном образовании. Президент подчеркнул, что его супруга Марина Порошенко много внимания уделяет детям с особыми потребностями, в том числе их образованию. "Это правильно. Это нормально. Потому, на самом деле, что это не просто другое отношение к детям с особыми потребностями, а это то, что Украина выходит на совершенно новый европейский уровень отношения к таким детям и людям", - отметил он.

"Детей вы воспитываете патриотами. Детей вы воспитываете в любви к Украине. Детей вы воспитываете будущими интеллектуалами", - обратился президент к учителям. Он также поблагодарил педагогов за обучение английскому языку сотрудников полиции, учителей, воспитывающих победителей олимпиад.