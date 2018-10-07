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Все про:Интерпол (408) Китай (961) Президент (4102)

 Официальный Китай подтвердил задержание президента Интерпола Хунвэя

Президента Интерпола Мэн Хунвэя задержали в Китае, его подозревают в нарушении закона.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Заместитель министра общественной безопасности Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона и сейчас находится под наблюдением Государственной комиссии по надзору", - сказано в заявлении.

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Ранее газета Parisien сообщила, что к Мэн Хунвэю вопросы возникли из-за компании, которая работает в сфере борьбы с киберпреступниками. Якобы заместитель министра мог незаконно способствовать ей в получении государственных контрактов.

Напомним, жена Хунвэя заявила, что ее муж перестал выходить на связь после своего отъезда в Китай. По ее словам, он покинул французский Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, 29 сентября.

Источники газеты "Монд" сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине и пребывает под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, местонахождение которого содержат в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе этой организации Мэн Хунвэе.

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Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года (срок полномочий истекает в 2020 году).

До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая, а также директором китайской Береговой охраны и заместителем главы Государственного управления Китая по вопросам океана.

Источник: https://censor.net.ua/n3090064
 
 
 Топ комментарии
 
Мы настолько привыкли у себя к безнаказанному воровству высокопосадовых гнид, ворующих миллионы долларов, что арест и наказание такого чиновника как президент интерпола вызывает шок.
Как будто на бога замахнулись.
А между тем опыт истребления коррупционеров в Китае был бы очень полезен для Украины.
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ти знаєш, я трішки прихворіла, тому твої маразматичні ідеї пропущу.
бувай.
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как так！ Ну, как так？
Ты паплюжишь свое гордое звание.
Соберись, понимаю, что работа у тебя круглосуточная и выматывающая, но тем не менее...
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Взяточник, коррупционер? Расстреляют.
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там последний абзац красноречив нееймоверно, осведомленная ты наша😀
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как так！ Ну, как так？
Ты паплюжишь свое гордое звание.
Соберись, понимаю, что работа у тебя круглосуточная и выматывающая, но тем не менее...
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ти знаєш, я трішки прихворіла, тому твої маразматичні ідеї пропущу.
бувай.
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закон котрый он нарушил - придумают завтра, а после завтра - расстреляют. совок сраный.
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Не расстреляют. Гигантски дорого. Дешевле 100 000 китайцев расстрелять. Слишком большая фигура. Ответ за нее будет жестким во всех смыслах. Не выгодно. Это руцьке иван тупой, за понты, готов рискнут. Китаю это не нужно. Самое умное он отдаст главу откуда приехал и передаст обвинения. В любом случае Китай так выгодней
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он гражданин КНР и судить его будут не за работу в интерполе а за измену родине (КНР) - поэтому ему полный и безоговорочный 3.14здец.
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был бы он гражданином США или например Австралии - я бы с вами согласился, скорее всего.
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Не все так просто. Это не простой "колхозник". Либо Китай ДОКАЖЕТ что он виновен (не так как руцьке свинье тупорылое) либо Китаю УКАЖУТ его место, а именно РАБОЧЕГО. может Китай слегка "окуел", но ему расскажут ГДЕ и в КАКОЙ заднице мира он бы был БЕЗ инвестиций и самое главное БЕЗ сбыта. Довольно таки тупо от Китая. Руцьке иван, он тупорылый, ему можно, как с 2 пидарами в Англии. Китай же хитрый и умный.
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Вся их хитрость и умность заключается в "мы никуда не вмешиваемся". Тигр ждет... и тп. Только дернутся сразу получат по самые помидоры.
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До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая, а также директором китайской Береговой охраны и заместителем главы Государственного управления Китая по вопросам океана.

Короче, чувак всю жизнь прожил на верхних этажах, почти на крыше. Сейчас оступился или толкнули - летит.
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Мы настолько привыкли у себя к безнаказанному воровству высокопосадовых гнид, ворующих миллионы долларов, что арест и наказание такого чиновника как президент интерпола вызывает шок.
Как будто на бога замахнулись.
А между тем опыт истребления коррупционеров в Китае был бы очень полезен для Украины.
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Скорее всего это связано с обострившейся борьбой Китая и США,может со шпионскими микросхемами или еще чем то.Может понадобилось китайцам главу Интерпола взбодрить, посидит и выпустят
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Надеюсь Тимошенко тоже задержат, но уже наши СБУ и прокуратура. Как минимум за преступные рабские газовые контракты которые уже тогда были частью плана кремлёвских крыс по уничтожению Украины...за это Тимошенко должна ответить.
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може нам китайців в раду запросити... смертну кару б ратифікували нарешті.
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Відомо, що Мена Хунвей звинувачують у порушенні закону. Але невідомо що саме він порушив та чи є незаперечні докази його вини. Можливо, що він нічого не порушив і в тоталітарному Китаї є лише комуністичне правосуддя.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОфициальный Китай подтвердил задержание президента Интерпола Хунвэя
 
 
 
 
 
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