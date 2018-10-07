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Все про:адвокат (1042) Ефремов (1512) суд (21395)

 Защита экс-регионала Ефремова не откажется от одновременного допроса из-за разногласий в показаниях представителей МВД и СБУ, - адвокат Смирнов

Защита экс-нардепа Александра Ефремова будет настаивать на одновременном допросе бывшего главы милиции Луганщины Игоря Гуславского, бывшего прокурора Луганской области Сергея Стося, экс-главы управления СБУ Луганщины Александра Петрулевича и его заместителя Олега Животова.

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил адвокат Александра Ефремова Андрей Смирнов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Очень большие различия в показаниях сотрудников СБУ и Гуславского. Было большой тактической ошибкой стороны обвинения привести такого свидетеля, как Гуславский, на заседание, так как свидетель сам себя дискредитировал. На своих же показаниях свидетель сам же под присягой заявил о том, что он освободил накануне шестерых задержанных бандитов, которые впоследствии и захватили здание УСБУ. Без единой санкции, без единого процессуального документа пришел в изолятор и освободил", - сказал Смирнов.

Сам Игорь Гуславский во время показаний в суде в августе прошлого года заявил, что шесть человек, которые впоследствии захватили здание Луганского управления СБУ, были задержаны и находились в СИЗО, которое было подчинено милиции. Решение суда на их задержание или арест не было.

К Гуславскому обратились соратники задержанных. Настаивали на том, чтобы их отпустили. Обещали, что СБУ захватывать не будут.

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"Поехали в изолятор временного содержания Ленинского района, пригласил начальника ИВС. Я ему объяснил, что постановления нет, но оно будет завтра. Он у меня попросил разрешения - пойти проконсультироваться. Я не знаю, кому он звонил: прокурору или заместителю. Может, в министерство. Пока он ходил советоваться, я позвонил в Министерство МВД Арсена Авакова, доложил ему ситуацию, что СБУ отпускает задержанных в суд в понедельник. После того, как Аваков уточнил у Наливайченко (Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ. - Ред.), можно ли их выпускать, сказал: да, согласовано, можете выпускать. Я спустился с начальником ИВС в ИВС, освободили этих людей, вышли из здания милиции. При мне начальник сказал, что я пообещал, что они завтра придут в суд для избрания меры пресечения. Они поехали, как позже выяснилось, в здание СБУ. Я поехал в УВД. Они еще не успели доехать до здания СБУ, как мне позвонил дежурный и сказал, что СБУ уже захвачено", - сказал Гуславский.

Адвокат Андрей Смирнов отметил, что одновременный допрос переносится восьмой раз. Представители СБУ приезжают в суд, а экс-глава милиции Луганской области и экс-прокурор - нет.

Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

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23 июля ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.

Источник: https://censor.net.ua/n3090062
 
 
 Топ комментарии
 
Все это зловонное дерьмо надо скинуть в унитаз - и слить, чтобы больше никогда не всплывало.
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так что там со Штепой, призывавшей х#йла ввести войска в Украину? сидит или нет?
а убийца Гонгадзе, давший показания что Кучму и Литвин являются заказчиками?где и что с ним? выходит что заказчик убийства журналиста Гонгадзе ведет переговоры с сепаратистами по поручению Порошенко вместе в врагом украинского народа Медведчуком, от имени Украини? как интересно! не менне интересно заявление Генпрокурора о том что добровольцев, воевавших против ху#йла власть Порошенко они выдают фсб (около 100 человек в год)
и это все происходит при молчаливом согласии баранов и овец, имеющих и считающих себя - народом
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Агггга, первыя с паяльником а вторыя с утюгом?
🤑
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бред. Звільнив, нехай несе відповідальність, але це не знімає її з цього урода.
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Самое интересное в этой истории - за что его РЕАЛЬНО закрывают? Ну никто же, сука, не сидит, а этот что, меченый? Что произошло?
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Впервые соглашусь.Реально один попал.Почему только он?....
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Патамушо уже отстреляный патрон-нахер никаму не нужен...))
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Довольно странная ситуация: из всей реально сепарской шоблы сидит один Ефремов...
И тут на ум приходит кем то сказанное （не помню）－ его посадили, чтобы отжать денежные потоки и для перераспределения сфер влияния. Никакой политики －бизнес и только бизнес.
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Если барыжная власть думает, что народ за врага Украины ефремова забыл, то нехай оставит жалкие надежды - у народа память как у того вундеркинда и он никому ничего не забудет. Поэтому давай, порошенко, посади ефремова хоть перед выборами, а лучше всего повесь его на свой билборд с целью предвыборной агитации прямо на Майдане в чём мать родила. Народ увидит и побежит выпучив глаза, проголосует за тебя, при этом помня за ефремова.
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у народа память как у того вундеркинда и он никому ничего не забудет Защита экс-регионала Ефремова не откажется от одновременного допроса из-за разногласий в показаниях представителей МВД и СБУ, - адвокат Смирнов - Цензор.НЕТ 2811
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Все это зловонное дерьмо надо скинуть в унитаз - и слить, чтобы больше никогда не всплывало.
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так что там со Штепой, призывавшей х#йла ввести войска в Украину? сидит или нет?
а убийца Гонгадзе, давший показания что Кучму и Литвин являются заказчиками?где и что с ним? выходит что заказчик убийства журналиста Гонгадзе ведет переговоры с сепаратистами по поручению Порошенко вместе в врагом украинского народа Медведчуком, от имени Украини? как интересно! не менне интересно заявление Генпрокурора о том что добровольцев, воевавших против ху#йла власть Порошенко они выдают фсб (около 100 человек в год)
и это все происходит при молчаливом согласии баранов и овец, имеющих и считающих себя - народом
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Как в Германии всё -- на манеже одни -- и с тем же...*)
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Агггга, первыя с паяльником а вторыя с утюгом?
🤑
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗащита экс-регионала Ефремова не откажется от одновременного допроса из-за разногласий в показаниях представителей МВД и СБУ, - адвокат Смирнов
 
 
 
 
 
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