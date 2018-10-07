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 Политика Украины, Общество
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Все про:миграция (188) Климкин (1860)

 Украинцы выезжают за рубеж не только за деньгами, не менее важную роль играет качество жизни и ожидания на будущее, - Климкин

За границей живут 20 миллионов украинцев, уже в обозримой перспективе половина всех украинцев мира будет жить за границей.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он привел пример Ирландии или Армении, диаспоры которых превышают население этих государств. "Об этом говорить рано. Но и наша реальность поражает: сейчас мы оперируем цифрой в 20 миллионов украинцев (речь идет не только о гражданах), которые на постоянной основе живут в других странах. Уже в обозримой перспективе половина всех украинцев мира будет жить за границей", - отмечает Климкин.

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По его словам, люди выезжают в поисках лучшей жизни, часто думают вскоре вернуться, однако не получается. "Рождаются дети, которые быстро ассимилируются, открываются новые возможности (обусловленные повышением уровня именно легальной трудовой миграции из Украины), и начинается другая жизнь. Если родители еще были трудовыми мигрантами с украинским гражданством, то их дети часто юридически подпадают под понятие "заграничных украинцев" - то есть, это лица другого гражданства (или лица без гражданства) с этнической привязкой к Украине", - пишет глава внешнеполитического ведомства.

"И давайте прекратим обвинять украинцев в том, что они выезжают только за деньгами. Мое личное общение за рубежом показывает, что не менее важную роль здесь играет и качество жизни, и ожидания на будущее для них самих и для их детей", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что диаспора не теряет духовную связь с Украиной и бережет идентичность. "Они морально и материально поддерживают наших военных, организуют многочисленные протестные акции под российскими посольствами и на центральных площадях мировых столиц, борются с нами за освобождение наших граждан из российских тюрем. Более того, они слушают украинскую музыку, смотрят украинское кино, на праздники варят борщ и лепят вареники, а иногда собираются просто для того, чтобы поговорить со "своими". То есть, живут теми же темами и, одновременно, той самой болью, что и мы в Украине", - информирует министр.

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Он отмечает, что Украинская Греко-Католическая Церковь создает площадки для диалога, организует диаспорные форумы и другие объединяющие проекты.

"Мы, со своей стороны, тоже должны осознать, что украинская нация переживает фундаментальные изменения - в своем месте проживания, но не в своей душе. Подстроиться под это, наладить диалог, удовлетворить потребности - задача нашего государства. Уже сегодня мы выделяем определенные средства на столь необходимую нам связь с нашими зарубежными гражданами или с потомками наших эмигрантов. Но это все еще капля в океане. Созданные даже специальные правительственные программы. Впрочем, проблема не только и не столько в объеме выделяемых денег", - констатирует он, уточняя, что в этом мешает бюрократия.

По его мнению, новый до создания органа по вопросам трудовых мигрантов необходимо определить ожидания от него. "Наша общая сквозная задача - в том, чтобы украинская нация развивалась как в Украине, так и за рубежом. Это должен быть другой уровень и другие формы наших связей. Нам нужно понять, что именно как государство мы можем создать. Что нам стоит поддержать. В каком направлении думать", - отмечает Климкин.

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В то же время, подчеркивает министр, немало усилий положено на создание Украинского института - "аффилированной с МИД, но независимой структуры, которая должна пропагандировать нашу культуру за рубежом и не в последнюю очередь поддерживать наш связь с зарубежными украинцами в широком смысле, становиться эпицентром жизни общины", но пока "он даже не стал приоритетом в финансировании".

"Мы должны выйти за пределы простого консульского обслуживания и законной защиты прав наших граждан. То, что всегда делало и делает МИД - это, так сказать, "обязательное программа". Но наши трудовые мигранты, наши зарубежные украинцы, наша диаспора - это активная творческая сила, это наш национальный ресурс, это то, чем мы не имеем права пренебрегать. Я верю в нашу будущую синергию. И надеюсь на дискуссию, в которой я, как всегда, открыт", - резюмировал глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3090061
 
 
 Топ комментарии
 
Климкин, ты это поясни ленинградскому политрука, Реве.
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Потужно.. Невдячна нація українці - не до вподоби їм петіні потужні реформи та життя по-новому..
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Ты вытянешь!? Кроме поисков доброго президента ты ни на что не годен, у тебя никто не виноват, даже чиновник, с которым тебе приходится иметь дело, а во всём виноват плохой президент... Крикнуть - рыго-шыколадная власть проще, чем поставить чиновника на место, глядя ему в глаза...
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какая тебе разница, лукашенок, что и кого я считаю виноватым??? Шо у тебя по жизни не так что ты лезешь в чужую страну давать порады? Спрашивать у тебя кто станет??? Сатилиты хуйла никому тут не интересны. Конец связи.
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Ты то, только сателлит кацапов (всё равно они тебя, как крысчан, за недочеловека будут считать) в твоих поисках доброго президента. :D
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Несмотря на все "победы" и "достижения" ПОПа, несмотря на все "покращення", "БУМы", украинцы с легкостью и радостью меняют гражданство "процветающей" Украины на паспорта соседней страны
Лучшей иллюстрацией правления ПОПа является ситуация со скандалом вокруг венгерского посольства в Украине, в частности - скандал а Берегово. Несмотря на все обьявленные "победы" и "достижения" ПОПа, несмотря на все "покращення", "БУМы", украинцы с легкостью и радостью меняют гражданство "процветающей" Украины на паспорта соседней страны. Можно ли винить в этом Венгрию? Вряд ли. Видя, до какого состояния доводят их, хоть и этнических, но все же земляков, у них возникает вполне обьяснимое желание спасти и помочь своим землякам. Винить в "зраде" людей? Глупо! Каждый хочет для себя и для своих семей лучшей жизни. И если страна, в которой они живут не может обеспечить их всем необходимым, если она толкает их на грань выживания, а просвета не видно, то естественно, они будут стремится туда, где их ждут. Вот и выходит, что единственным виновником сложившейся ситуации является лично ПОП и его "реформаторская" политика и команда. Это еще раз доказывает, что курс, который избрал ПОП это не процветание и покращення, а уничтожение украинского народа и освобождение территории Украины от нас с вами. И для этого не обязательно вести войну по всей стране. Его политика такая же гибридная, какую ведут и в РФ - с востока ему помогает его соратник Путин, ну а остальные регионы, не в состоянии и дальше терпеть и выдерживать ежедневные "покращення" сваливают из страны как крысы за звуком свирели, просто беря то, что им предлагают.
Это и есть "покращення", это и есть "жити по-новому"? Это ЗДОБУЛИ?
http://ua24ua.net/skandal-a-beregovo-vinit-v-zrade-lyudey-glupo/
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Вчера смотрел Видео из Челябинска от Димки Камиказде,вернее его подписчика который скинул видео...Вот вас туда в Челябинск.... Украинцы выезжают за рубеж не только за деньгами, не менее важную роль играет качество жизни и ожидания на будущее, - Климкин - Цензор.НЕТ 4889узнали бы реальную жизнь Мавзолейную...с газом нефть золотом и Алмазами...ПОМОЙКА...
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Тебя радует, что где-то хуже, чем у нас? Мне во всё равно, чего там у них.
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ну и кто во-всем этом "хорошем" виновен - а , господин чиновник...
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Безвиз Германия, Франция, Бельгия, Венгрия, Румыния, Польша... в общем весь ЕС. Обеспокоенны они. А с другой стороны еще хуже, мы в тисках.
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они освобождают черноземі от индейцев
похоже очень даже
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Ок, 20 млн. А статистика за все годы независимости есть?
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Это откуда такая наглейшая ложь. Ты сам где живёшь?? Я в Киеве например зарплат меньше 6К за самые черновые работы не видел...Обычно от 8К, это кто работает за 4К гривен . А на Рашке типа зарплата 527 Евро. КОму ты эту лапшу на уши вешаешь???
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Больше похожа на карту минимальных оф зарплат, хотя и тут есть брехня, сербы имеют больше румын, а румыны живут в 5 раз лучше сербов.
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Сколько стоит аренда однушки в Киеве плюс коммунальные? на мивину и проезд к месту рабства хоть остаётся после таких шикарнейших зарплат?
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Я коренной киевлянин, и не надо завидовать, у тебя смотрю мысли сразу про аренду и сколько на жрачку после аренды останеца - это тебя выдаёт. Типичное мышление понаехавших в Киев паразитов...Из за вас в Киеве зарплаты уменьшают потому что вы понаехавшие готовы работать за минимальное бабло...
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Знаєш що я таким *каренним * відповідаю !? ....* Давно п*яти від кизяків відмив * ?
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То шо понаехавшие в Киев готовы работать за кусок жрачки подтверждаю. Я тоже киевлянин коренной. И это правда что приезжают, снимают полку в хостелах, и готовы за жратву работать, в результате сбивают цену рабочей силы в Киеве.
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после освобождения Киева от немецких войск в нём проживало 200 тыс. человек, даже если согласиться что они там все были коренные, то откуда взялись эти все остальные 4 миллиона? Українці виїжджають за кордон не тільки за грошима, не менш важливу роль відіграє якість життя і очікування на майбутнє, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9425 В замарашке считается коренным Москвич с родословной в 5том колене. А как в Киеве? Лимита получила кватырку и с ним титул "коренной"?
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А может быть каренные просто зажрались и неспособны приносить прибыль, что выгоднее нанять не ленивого понаехавшего чем такого лентяя как ты?
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Полегче, в основном сбивают цену на низкоквалифицированные работы, мне пофиг я работник ВЫСОКОквалифицированный. О как! И понаехавшее отребье мне не конкурент. Как правило это колхозные васяны с образованием 8 классов, после чего ПТУ с которого их отчислили за неуспеваемость. Но то что они сбивают цену на раб силу - это факт, уж очень много таких васянов понаехало готовых за жрачку работать. И кстати работают они не менее лениво, если даже не более. Про уровень алкоголизма среди этох понаехавших васянчиков я вообще промолчу...иногда складываеца впечатление что они работают только на полку в хостеле, минимальную жрачку аля Мивна паренная, а всё остальное на ВОДКУ!!!
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"Элита" успокойся я поработав во Франции и Германии ни за что не поеду в Киев тебе "цены сбивать" Українці виїжджають за кордон не тільки за грошима, не менш важливу роль відіграє якість життя і очікування на майбутнє, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3167Себе оставьте.
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Мне побоку где ты там гастербайтером был. Но то шо понаехавшие сбивают цену рабочей силы это факт железный. Нравица тебе или нет - но факт. Вполне кстати возможно что ты был таким же "понаехавшим" во Франции и Германии, и работал за меньшую ЗП чем месные, тем самым ты тоже сбивал цену рабочей силы для коренных французов и немцев..
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Олежик не тогда ты родился, надо было лет 400 назад с такими взглядами на жизнь)))
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то то я думаю, почему в Киеве поссать уже 5 гривен - "понаехали"...)))))))))))))
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Выдает уровень интелекта,независимо от прописки-"понаехавшие","паразиты"...У тебя других достоинств,кроме рождения в Киеве,похоже нет,да и это не твоя заслуга.Приехавшие поднимают экономику,конкурируют с местными,во многом опережая их.Потому Америка и есть Америка,что страна эмигрантов.Конкистадоры всегда побеждают аборигенов.Разленившиеся,избалованные местные жители часто считаютчто все блага жизни должны им принадлежать по праву рождения,и в большинстве -расслабояються.Приезжие,будь то в столице или в любой стране,стараються рвать вперед,бороться за жизнь,конкурировать,развиваться,и как показывает опыт-и сами вырываються вперед,и экономику поднимают.
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На рашку как-то вообще поcpать. А вот на моей родине в Мелитополе до сих пор 3000 гривень - вполне приличная зарплата считается. Мои родители там живут до сих пор, я периодически приезжаю. Хорошо, шо я могу помогать им деньгами. А вот остальным не сладко приходится.
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Странная какая-то карта. Всегда думал, шо у Сербии нет выхода к морю. А тут аж 50% побережья Адриатики принадлежат сербам.
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Германия приняла новый закон о трудовых мигрантах, который наконец-то включит их пылесос по высасыванию трудоспособного населения из Восточной Европы, включая Украину.
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В смысле?? А германии шо мало мигрантов понаехавших?? Там щас наоборот выганять надо
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еще не принят - полностью..., немаки практичные - просто так запускать как поляки не будут..., но и это есть зергут
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Чтобы куда то свалить, надо заработать денег, на гневных постах Лейба не заработает на квартиру даже в Болгарии, а с руками лажа...
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Не ну нормальный идиот. Во всем как всегда виноваты неблагодарные украинцы.
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Теперь заробитчане будут и бюджет формировать, и пенсии обеспечивать, хорошо устроилась власть.
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Офигеть, чувак был простым учителем в наполовину румынском районе, но вовремя сориентировался.
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и на хрен ему куда-то ехать?
его и здесь не плохо кормят
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живи честно! Перепечатал сайт ДНР скажи честно: Я перепечатал сайт ДНР!
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Ну я бы не был бы так критичен.На инет он же заработал?Пишет каждый день😂
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не воруй! Не печатай под своим именем чужую работу!
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ти чому дурнем знову прикидуєшся
хто в хйлапєті вірить що це реформи
точна аналогія Голодомора 33
весь Захід тіпа нє знал
так і зараз
та прекрасно всі розвідки і прези знають хто і скіки краде
а чому тішіна
та тому що пєця та ін це Фунти а всі гроші йдуть у країну з якої нема видачі
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" Мое личное общение за рубежом показывает, что не менее важную роль здесь играет и качество жизни, и ожидания на будущее для них самих и для их детей", - заявил Климкин.

***
Ідіот, коли в Україні збагачується лише ті що при владі і і ті які "підгодовують" ту владу , а переважна частина населення збіднюється, то про що може бути мова. Прірва між багатими та бідними зростає, настане час і знов буде соціальний вибух. Україна не зможе стати нормальною демократичною державою, поки не будуть створені інститути захисту від бариг.
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Ну сморозил так сморозил...- украинцы выезжают в Европу "...не только за деньгами""" ???!!! А зачем же они ТУДА едут ??? На поглядеть получается у таких как климкин...так и хочется сказать - и за какие такие "таланты" он стал министром и столько продержался ???
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Люди просто хочуть жити, а не бути рабами в купки жидів за тарілку зупи і буханку хліба
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Климкин, ты турок или куда?
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За туманом едут только дураки.
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Кто не выехал, одна перспектива, до смерти жить в чужой квартире с зп в 350$.
Спасибо всем реформаторам, спасибо россиянам которые уничтожили наши заводы, все сработали наотлично.
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правду писали шо Кликин агент ФСБ кагда его назначили
ведь мочит Пецю не по децки даже без писюара
ведь висновки из его слов что щас не временніе трудности а нихупети не видать и в перспективе
поєтому валите подальше кто жить хочет
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Українці продовжують виїжджати, бо євреї вже понад сто років продовжують знищувати українців на власній землі. І цей факт ніяка проєврейска модерація цього форуму не змінить. Модератору час замислитись над власною долею, а не банити зухвало і безпідставно українців за їх гірку правду. Бутусову "вітання".
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25%-50% Українців мають або семітське або хазарське коріння чи гени. не думайте про себе забагато.
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Дипломат сразу видно.Любой косяк выставит як достижение.Климкин

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"Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. "

От ЩО змінилось за 170 років? Це що, карма?
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Как может еврейский госаппарат удовлетворить потребности украинцев?
Даже если бы он (теоретически, ну из области фантастики) и захотел ?
А у еврея Климкина вообще тесть то ли ФСБешник, то ли российский военный.
Нашёлся защитник интересов украинцев.
Вышиванка вытатуирована на левой пятке.
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я тільки не розумію чому Українці їдуть в країни де евреї займають багато ключових позицій в суспілсьтві може це якась шизофренія? а може просто закономірність - де насаджений штучно московщиною антисемітизм, там зубожіння і жити погано?
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Встава вставай ...Пора ПРацювати .. Українці виїжджають за кордон не тільки за грошима, не менш важливу роль відіграє якість життя і очікування на майбутнє, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6814 ...

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.Українці виїжджають за кордон не тільки за грошима, не менш важливу роль відіграє якість життя і очікування на майбутнє, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6776
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напрімєр, в Польщі, за одну зарплату можна купити собі машину лібо можна хорошо трапєзнічать, вдягатись і ще відкладати на ничку. здєся жисть набагато просчє
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Голосуйте за соевого ушлепка и 2/3 украинцев вскоре будут жить за границей.Останутся только пенсионеры,чиновники,мусора и порохоботы.
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Выезжают потому, что в этой стране власть имущие - конченые дебилы. Они лично создали условия для того, чтобы цвет нации выезжал из страны. И с кем эти выродки останутся? Их дети здесь не учатся, они сами здесь не лечатся и не отдыхают. Надеются на китайских "братьев"? - так они живут лучше нас и хрен они сюда поедут.
За все время "незалежности" дебилы опустили Украину ниже плинтуса. А выбор очередного дебила проходит по формуле - "из 2-х зол выбираем меньшее". А в результате при власти остаются те же дебилы, перелетевшие с одной ветки на другую, как вороны. И толку от них - как с козла молока. Разве что лапшу на уши красиво умеют вешать, и не более того.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы выезжают за рубеж не только за деньгами, не менее важную роль играет качество жизни и ожидания на будущее, - Климкин
 
 
 
 
 
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