 Украинцы выезжают за рубеж не только за деньгами, не менее важную роль играет качество жизни и ожидания на будущее, - Климкин

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он привел пример Ирландии или Армении, диаспоры которых превышают население этих государств. "Об этом говорить рано. Но и наша реальность поражает: сейчас мы оперируем цифрой в 20 миллионов украинцев (речь идет не только о гражданах), которые на постоянной основе живут в других странах. Уже в обозримой перспективе половина всех украинцев мира будет жить за границей", - отмечает Климкин.
По его словам, люди выезжают в поисках лучшей жизни, часто думают вскоре вернуться, однако не получается. "Рождаются дети, которые быстро ассимилируются, открываются новые возможности (обусловленные повышением уровня именно легальной трудовой миграции из Украины), и начинается другая жизнь. Если родители еще были трудовыми мигрантами с украинским гражданством, то их дети часто юридически подпадают под понятие "заграничных украинцев" - то есть, это лица другого гражданства (или лица без гражданства) с этнической привязкой к Украине", - пишет глава внешнеполитического ведомства.
"И давайте прекратим обвинять украинцев в том, что они выезжают только за деньгами. Мое личное общение за рубежом показывает, что не менее важную роль здесь играет и качество жизни, и ожидания на будущее для них самих и для их детей", - заявил Климкин.
Он подчеркнул, что диаспора не теряет духовную связь с Украиной и бережет идентичность. "Они морально и материально поддерживают наших военных, организуют многочисленные протестные акции под российскими посольствами и на центральных площадях мировых столиц, борются с нами за освобождение наших граждан из российских тюрем. Более того, они слушают украинскую музыку, смотрят украинское кино, на праздники варят борщ и лепят вареники, а иногда собираются просто для того, чтобы поговорить со "своими". То есть, живут теми же темами и, одновременно, той самой болью, что и мы в Украине", - информирует министр.
Он отмечает, что Украинская Греко-Католическая Церковь создает площадки для диалога, организует диаспорные форумы и другие объединяющие проекты.
"Мы, со своей стороны, тоже должны осознать, что украинская нация переживает фундаментальные изменения - в своем месте проживания, но не в своей душе. Подстроиться под это, наладить диалог, удовлетворить потребности - задача нашего государства. Уже сегодня мы выделяем определенные средства на столь необходимую нам связь с нашими зарубежными гражданами или с потомками наших эмигрантов. Но это все еще капля в океане. Созданные даже специальные правительственные программы. Впрочем, проблема не только и не столько в объеме выделяемых денег", - констатирует он, уточняя, что в этом мешает бюрократия.
По его мнению, новый до создания органа по вопросам трудовых мигрантов необходимо определить ожидания от него. "Наша общая сквозная задача - в том, чтобы украинская нация развивалась как в Украине, так и за рубежом. Это должен быть другой уровень и другие формы наших связей. Нам нужно понять, что именно как государство мы можем создать. Что нам стоит поддержать. В каком направлении думать", - отмечает Климкин.
В то же время, подчеркивает министр, немало усилий положено на создание Украинского института - "аффилированной с МИД, но независимой структуры, которая должна пропагандировать нашу культуру за рубежом и не в последнюю очередь поддерживать наш связь с зарубежными украинцами в широком смысле, становиться эпицентром жизни общины", но пока "он даже не стал приоритетом в финансировании".
"Мы должны выйти за пределы простого консульского обслуживания и законной защиты прав наших граждан. То, что всегда делало и делает МИД - это, так сказать, "обязательное программа". Но наши трудовые мигранты, наши зарубежные украинцы, наша диаспора - это активная творческая сила, это наш национальный ресурс, это то, чем мы не имеем права пренебрегать. Я верю в нашу будущую синергию. И надеюсь на дискуссию, в которой я, как всегда, открыт", - резюмировал глава МИД.
Лучшей иллюстрацией правления ПОПа является ситуация со скандалом вокруг венгерского посольства в Украине, в частности - скандал а Берегово. Несмотря на все обьявленные "победы" и "достижения" ПОПа, несмотря на все "покращення", "БУМы", украинцы с легкостью и радостью меняют гражданство "процветающей" Украины на паспорта соседней страны. Можно ли винить в этом Венгрию? Вряд ли. Видя, до какого состояния доводят их, хоть и этнических, но все же земляков, у них возникает вполне обьяснимое желание спасти и помочь своим землякам. Винить в "зраде" людей? Глупо! Каждый хочет для себя и для своих семей лучшей жизни. И если страна, в которой они живут не может обеспечить их всем необходимым, если она толкает их на грань выживания, а просвета не видно, то естественно, они будут стремится туда, где их ждут. Вот и выходит, что единственным виновником сложившейся ситуации является лично ПОП и его "реформаторская" политика и команда. Это еще раз доказывает, что курс, который избрал ПОП это не процветание и покращення, а уничтожение украинского народа и освобождение территории Украины от нас с вами. И для этого не обязательно вести войну по всей стране. Его политика такая же гибридная, какую ведут и в РФ - с востока ему помогает его соратник Путин, ну а остальные регионы, не в состоянии и дальше терпеть и выдерживать ежедневные "покращення" сваливают из страны как крысы за звуком свирели, просто беря то, что им предлагают.
Это и есть "покращення", это и есть "жити по-новому"? Это ЗДОБУЛИ?
http://ua24ua.net/skandal-a-beregovo-vinit-v-zrade-lyudey-glupo/
похоже очень даже
его и здесь не плохо кормят
хто в хйлапєті вірить що це реформи
точна аналогія Голодомора 33
весь Захід тіпа нє знал
так і зараз
та прекрасно всі розвідки і прези знають хто і скіки краде
а чому тішіна
та тому що пєця та ін це Фунти а всі гроші йдуть у країну з якої нема видачі
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Ідіот, коли в Україні збагачується лише ті що при владі і і ті які "підгодовують" ту владу , а переважна частина населення збіднюється, то про що може бути мова. Прірва між багатими та бідними зростає, настане час і знов буде соціальний вибух. Україна не зможе стати нормальною демократичною державою, поки не будуть створені інститути захисту від бариг.
Спасибо всем реформаторам, спасибо россиянам которые уничтожили наши заводы, все сработали наотлично.
ведь мочит Пецю не по децки даже без писюара
ведь висновки из его слов что щас не временніе трудности а нихупети не видать и в перспективе
поєтому валите подальше кто жить хочет
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. "
От ЩО змінилось за 170 років? Це що, карма?
Даже если бы он (теоретически, ну из области фантастики) и захотел ?
А у еврея Климкина вообще тесть то ли ФСБешник, то ли российский военный.
Нашёлся защитник интересов украинцев.
Вышиванка вытатуирована на левой пятке.
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За все время "незалежности" дебилы опустили Украину ниже плинтуса. А выбор очередного дебила проходит по формуле - "из 2-х зол выбираем меньшее". А в результате при власти остаются те же дебилы, перелетевшие с одной ветки на другую, как вороны. И толку от них - как с козла молока. Разве что лапшу на уши красиво умеют вешать, и не более того.