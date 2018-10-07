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 Происшествия, За рубежом
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Все про:бунт (107) колония (286) Россия (70669)

 Более 20 раненых и массовая голодовка: в колонии в российском Омске взбунтовались заключенные

На территорию учреждения ввели особый отряд, родственников заключенных, желавших узнать об их судьбе, задержали.

В Омской ИК-6 взбунтовались заключенные, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу". Вечером 6 октября, как говорится в официальном сообщении Федеральная служба исполнения наказаний, "группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных". Между ними произошла массовая драка.

ФСИН утверждает, что 7 октября заключенные "продолжили выдвигать незаконные требования" – они потребовали передать им мобильные телефоны, разрешить свободно передвигаться по территории колонии и выпустить нарушителей режима из штрафных изоляторов. В бунте, по неофициальным данным, участвовали около 200 человек.

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Для наведения порядка в колонию приехал ОМОН. По официальной информации, против бунтующих заключенных не потребовалось применять оружие и специальные средства. "Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема "загиб руки за спину"", – говорится в сообщении ФСИН. Заключенные сопротивления не оказывали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". В сообщении омского управления СК говорится, что группа заключенных причинила телесные повреждения другим заключенным. По данным СК, пострадали более 20 человек.

Источник в МВД рассказал изданию NGS 55, что поводом для беспорядков стали условия содержания в колонии. "Сидельцы начали бунтовать из-за того, что с ними плохо обращаются, избивают и унижают. Таким образом они хотят привлечь внимание властей. Хотят, чтоб началась жесткая проверка руководства колонии", – сообщил источник. Он также добавил, что участники бунта угрожали вскрыть себе вены.

В группе "Инцидент Омск" в соцсети "ВКонтакте" опубликованы фотографии, на которых снято, как заключенные вывесили из окна простыню с надписью "Спасите".

Более 20 раненых и массовая голодовка: в колонии в российском Омске взбунтовались заключенные 01

Около колонии собрались родственники осужденных. Они потребовали от охраны, чтобы им объяснили, почему заключенные просят о помощи. Некоторые из собравшихся были задержаны.

Обозреватель "Новой газеты" Елена Масюк поговорила с родственниками заключенных, отбывающих наказание в колонии.

"Мне позвонил сын, – рассказывает Марьяна (имя изменено), – и успел только cказать: "Нас убивают, вызывай правозащитников. Они уже вызвали ОМОН". И потом связь пропала. Они забаррикадировались в бараках. У них ведь там никакой связи нет, а тут с мобильного звонил. На свидании он мне рассказывал, что его пытали на колонии. Там в колонии активисты издеваются над заключенными, а взамен этого они могут делать, что хотят. И, видимо, они не выдержали эти издевательства".

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Еще одна родственница заключенного сообщила, что сегодня утром из колонии вывезли двадцать человек. Место их нахождения неизвестно.

Правозащитник Лев Пономарев рассказал "МБХ медиа", что в колонии № 6 осужденные не выдержали давления со стороны "активистов" – заключенных, которые сотрудничают с администрацией, – и избили их. Неназванный источник "МБХ медиа" сообщил, что "вся колония села на голодовку".

Источник: https://censor.net.ua/n3090059
 
   
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Це нікчемна новина. Бо усі росіяни злочинці.
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хорошие кацапы пусть плывут в хороших гробах
плохие - в плохих
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Интересно, за какие заслуги и осуждёнными за что становятся "активистами"?
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Из рубрики, чё там у кацапов... У нас-то везде порядочек...
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Ну поки серед осуджений відсутні Путлет, Сечін і інша братія, новини дійсно мало цікаві Более 20 раненых и массовая голодовка: в колонии в российском Омске взбунтовались заключенные - Цензор.НЕТ 6079
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Что такое "положительно настроенные заключённые"? Это те, которые положительно настроены, что их бить будут? И век воли не видать?
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"положительно настроенные" - это которым все пофиг
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Капець! Майдан на тюрязі затєялі! Нєскрєпниє вони якісь...
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Побажаємо всім росіянам бути позитивними, тобто ВІЛ позитивними.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 20 раненых и массовая голодовка: в колонии в российском Омске взбунтовались заключенные
 
 
 
 
 
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