 Еще 12 человек госпитализировали с отравлением на Хмельнитчине, всего в больнице уже 36 человек, - полиция

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 3-5 октября в медико-санитарную часть Нетешина госпитализировали 21 человека из сада №6 "Радуга" (20 детей и один воспитатель). По данным на 11 часов 6 октября, на больничных койках оказались 26 детей и 5 взрослых.

Полиция открыла уголовное производство по ч1. статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет. По итогам проверки Госпродпотребслужба закрыла пищеблок детского сада.