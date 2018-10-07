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 С начала суток враг открывал огонь восемь раз, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток - с 7:00 до 18:00 - российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Катериновка и Широкино, применил ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и вооружения БМП против защитников Водяного, из вооружения боевой машины пехоты открывал огонь по опорному пункту наших войск вблизи Крымского, а по защитникам Гнутово нанес огневой удар из минометов калибра 82 мм и вел снайперский огонь", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Уточняется, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

С начала суток враг открывал огонь восемь раз, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, в минувшие сутки российские оккупанты 25 раз атаковали позиции наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3090057
 
 
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На нашій землі повинні помирати лише вороги.
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об этом мы узнаем позже. Потери редки но, похорона часты.
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спасибо, что живые!
тихої ноченьки, нашим хлопчикам
спокійного чергування медслужбам
добрих звісток на зорі
(щоб ви пощезли...москалі!!!)
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Медведчук в прямом эфире в очередной раз всласть обс/ыкает Украину, наслаждаясь процессом.

Как хорошо, что он уже в Миротворце с запретом въезда в Украину на 10 лет, или нет?
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У Києві службовці Генштабу Міноборони почали стрілянину в ресторані: є поранені Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/10/07/u_kyievi_sluzhbovtsi_genshtabu_minoborony_pochaly_strilyanynu_v_restorani_ie_1421671
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг открывал огонь восемь раз, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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